Crimen y Justicia

El violento crimen de una productora rural de Coronel Suárez, asesinada por un joven de 17 años al que quiso ayudar

Ocurrió el pasado 4 de noviembre. Se trata de María Elina “Eileen” Cook (82), hallada muerta en un camino rural. El acusado fue detenido luego de chocar con la camioneta de la víctima y le dictaron prisión preventiva este martes

María Elina "Eileen" Cook asesinada en coronel suarez
María Elina "Eileen" Cook, la víctima
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La Justicia bonaerense dictó la prisión preventiva de un adolescente de 17 años acusado de matar a María Elina “Eileen” Cook, una estanciera de 82 años que fue hallada sin vida en un camino rural del partido de Coronel Suárez, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El joven fue detenido tras chocar con la camioneta de la víctima.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el acusado -identificado con las iniciales de J.A.R.C. y oriundo de Paso de los Libres, provincia de Corrientes- había llegado días antes junto con su hermano para buscar trabajo en el campo. El día del hecho, el 4 de noviembre pasado, se encontraba realizando tareas rurales en una estancia propiedad de Horacio Cook, hermano de la víctima, ubicada frente al establecimiento de la mujer.

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Durante la jornada, trascendió que el joven tuvo algunos problemas con sus compañeros y protagonizó una discusión con su patrón. Después del almuerzo pidió que lo llevaran hasta Coronel Suárez, pero le respondieron que no podían hacerlo porque todavía debían terminar el trabajo. En cambio, le dieron dinero para que se trasladara en un remís.

El adolescente decidió salir caminando a través del campo. Pasadas las 15, llegó hasta la estancia La Plegaria, donde se cruzó con “Eileen”. La mujer accedió a ayudarlo y lo subió a su camioneta Ford Ranger blanca, de cabina simple, para acercarlo hasta un cruce de caminos ubicado entre Huanguelén y Coronel Suárez.

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Lo que sucedió durante ese trayecto y en el lugar donde fue atacada la estanciera todavía es un misterio. De acuerdo con lo que el adolescente le habría contado a su hermano, el conflicto se habría originado cuando Cook se negó a prestarle su teléfono celular para que pudiera hacer una llamada.

Siempre según esa versión, el joven habría obligado a la mujer a bajar de la camioneta, luego presuntamente la atropelló con el vehículo y después la golpeó en la cabeza con una varilla de hierro de unos 10 milímetros de espesor, utilizada habitualmente en instalaciones de alambrados eléctricos.

Luego del ataque, el adolescente escapó en la Ford Ranger de la víctima y se dirigió a Coronel Suárez. Mientras tanto, Cook quedó tendida en el camino rural, donde fue encontrada por un puestero que pasó por allí cerca de las 17, quien dio aviso al Subcomando de Patrulla Rural de Huanguelén.

En un primer momento, los efectivos que intervinieron consideraron que podía tratarse de un accidente de tránsito. Junto al cuerpo de la mujer estaban su teléfono celular, sus anteojos y su reloj, elementos que fueron tenidos en cuenta durante las primeras actuaciones.

La fuga del sospechoso terminó en la esquina de la avenida Conturbi y la calle Bartolomé Mitre, donde el menor chocó con la camioneta de Cook, a unos 15 kilómetros de Huanguelén y 30 de Coronel Suárez, y fue retenido por el personal policial.

Cómo avanza la causa judicial

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, que calificó el expediente como homicidio simple.

Aunque el Código Penal prevé para este delito una escala de pena que va de 8 a 25 años, el nuevo régimen penal juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, también impuso un tope máximo de 15 años para las penas aplicables a los jóvenes en conflicto con la ley penal. La prisión preventiva fue dictada este martes.

Cook pertenecía a una familia tradicional vinculada con la actividad agropecuaria de la región. Era madre de cuatro hijos y se ocupaba personalmente de los asuntos relacionados con el campo. Quienes la conocieron la describieron como una mujer muy querida y activa, habituada a recorrer sus establecimientos, indicó el medio local Impacto Castex.

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