Meta habilita llamadas y video con su IA Muse para los usuarios de Estados Unidos

Muse Realtime Avatar y Muse Realtime Voice, tecnologías encargadas de dar vida al avatar digital que conversa con el usuario en tiempo real. (Meta)

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La compañía confirmó que la función Muse Voice, que permite realizar llamadas y videollamadas con su agente de inteligencia artificial para consumidores, ya está disponible para todo el público estadounidense. El anuncio llega semanas después de que la herramienta se mostrara por primera vez en sociedad.

La función fue presentada originalmente en la conferencia para desarrolladores Meta Connect, celebrada en septiembre. Desde entonces, la compañía trabajó en perfeccionar la experiencia antes de su despliegue general.

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El sistema de videollamadas incorpora nuevos modelos de inteligencia artificial que funcionan como motor detrás de la experiencia. Entre ellos se destacan las tecnologías Muse Realtime Avatar y Muse Realtime Voice, encargadas de dar vida al avatar digital que conversa con el usuario en tiempo real.

Muse Voice permite realizar llamadas y videollamadas con su agente de inteligencia artificial para consumidores. Europa Press

A diferencia de otras herramientas del mercado que se limitan a ofrecer chats de voz, la propuesta de Meta suma un componente visual. El agente se presenta como un avatar animado, apodado Jolly, con el que los usuarios interactúan para formular preguntas o delegar tareas.

La personalización es otro de los ejes centrales de la herramienta. Quienes utilizan Muse pueden modificar la apariencia del avatar hasta transformarlo en una figura más cercana a una persona, un animal o un personaje distinto, según su preferencia.

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Por qué Meta apuesta a un avatar con rasgos humanos

La decisión de darle una apariencia animada al asistente responde a una estrategia puntual de la empresa. Meta considera que antropomorfizar a Muse de esta manera podría hacer que los consumidores se sientan más conectados con su agente de inteligencia artificial.

Alexandr Wang acompañó el anuncio con un video que mostraba a su propia versión de Muse en funcionamiento. (X/@alexandr_wang)

Esa conexión, según la visión de la compañía, podría profundizarse a medida que los usuarios comiencen a sostener conversaciones en vivo con el asistente. El formato de videollamada busca reforzar esa cercanía frente al chat de texto tradicional.

Durante los diálogos, el avatar no permanece estático. Meta afirma que utilizará “expresiones y gestos sutiles” que se ajusten al tono de la conversación, un detalle pensado para dotar de naturalidad a la interacción.

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Existe, sin embargo, una limitación técnica relevante. Muse no “ve” al usuario, sino que lo escucha y reacciona en función de su conversación, por lo que sus respuestas gestuales se basan exclusivamente en el contenido verbal del intercambio, no en la imagen captada por la cámara.

Muse de Meta es el primer agente de inteligencia artificial personal desarrollado por Meta Platforms. REUTERS/Dado Ruvic

El anuncio oficial y la demostración de Alexandr Wang

La novedad se formalizó a través de una publicación en el blog corporativo de Meta y en la red social X, firmada por el director de inteligencia artificial de la compañía, Alexandr Wang. El directivo acompañó el anuncio con un video que mostraba a su propia versión de Muse en funcionamiento.

En la demostración, Wang bromeaba sobre su costumbre de publicar memes en X, un hábito que, según le comentó a su asistente, podría generarle inconvenientes con su jefe. Su Muse, representado como un perro blanco y esponjoso, le respondió con una sugerencia concreta: añadir advertencias a los memes que pudieran interpretarse como un respaldo de Meta a contenido subido de tono.

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Muse se prepara para llegar a un dispositivo tipo Tamagotchi

La expansión de las videollamadas y los chats en vivo se produce en un momento puntual para los planes de hardware de la compañía. Meta tiene previsto lanzar antes de fin de año un dispositivo portátil con formato similar a un Tamagotchi, pensado específicamente para alojar a su agente de inteligencia artificial.

La novedad se formalizó a través de una publicación en el blog corporativo de Meta. REUTERS/Dado Ruvic

Cuando ese dispositivo esté disponible, el avatar digital aparecerá en su pequeña pantalla. Desde allí, los usuarios podrán hablar directamente con el agente, que tendrá la capacidad de responder consultas o ejecutar tareas en su nombre.

En cuanto a la disponibilidad actual, Meta precisó que las conversaciones en tiempo real funcionan en dispositivos móviles, en la web y en computadoras Mac. La compañía adelantó además que la función llegará más adelante a sus gafas con inteligencia artificial y a un próximo dispositivo de hardware denominado Muse Charm.

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