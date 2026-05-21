Por qué crear aplicaciones y personalizar tu celular es casi una realidad

La programación intuitiva permite que usuarios sin experiencia desarrollen sus propias aplicaciones móviles. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de crear aplicaciones móviles de forma intuitiva y personalizar la experiencia en el teléfono deja de ser un proyecto futurista para convertirse en una opción concreta para millones de usuarios.

El impulso viene de avances recientes en inteligencia artificial y del interés de grandes empresas tecnológicas como Google y Apple. En los primeros meses de 2026, la idea de que cualquier persona pueda diseñar su propia app, widget o automatización está cada vez más cerca, según reportes de la industria.

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El auge de la programación intuitiva y la inteligencia artificial

Hasta hace poco, la creación de aplicaciones se percibía como un territorio exclusivo para desarrolladores profesionales. El crecimiento de la programación intuitiva (’vibe coding’), potenciada por sistemas de inteligencia artificial accesibles desde plataformas como AI Studio de Google, abre el campo para usuarios sin experiencia previa en código.

Google impulsa la creación de apps personalizadas para Android con herramientas basadas en inteligencia artificial. (Europa Press)

Durante el evento Google I/O, Google presentó herramientas como vibecoding, que permiten generar una app nativa para Android y exportarla al teléfono en minutos. El alcance inicial apunta a aplicaciones de utilidad personal, aunque las reglas para su publicación en la Play Store se mantienen vigentes.

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Las herramientas de programación con IA se han vuelto más accesibles y permiten que personas sin conocimientos técnicos creen aplicaciones que cubren necesidades específicas. Esta tendencia marca una nueva etapa en la interacción con los dispositivos móviles.

Widgets y automatizaciones

Para quienes consideran excesivo el desarrollo de una aplicación completa, Google anunció en el evento Android Show la incorporación de funciones para crear widgets personalizados a partir de indicaciones sencillas. Estos pequeños programas muestran información específica directamente en la pantalla principal del teléfono. Entre los ejemplos aparecen widgets que resaltan datos meteorológicos o recomiendan recetas.

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Los widgets generados por IA abren la puerta a una personalización más profunda en los smartphones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base tecnológica de estas herramientas es el modelo Gemini, que amplía las posibilidades de personalización. La eficacia de esta propuesta dependerá de la calidad y funcionamiento real de la función.

Google llama a los widgets generados por IA un primer paso hacia una interfaz de usuario generativa, donde el teléfono crea una interfaz y aplicaciones sobre la marcha en función de las necesidades del usuario. El presidente de Android, Sameer Samat, advierte sobre el riesgo de una personalización excesiva. “Si bien no creo que queramos despertarnos cada mañana con una interfaz de usuario diferente en nuestros dispositivos, sí creo que un cierto nivel de personalización para el usuario podría resultar muy atractivo”, comentó el directivo a The Verge.

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El movimiento de Apple y la convergencia en la industria

La personalización tampoco es exclusiva de Google. Según Bloomberg, Apple trabaja en nuevas funciones para iPhone que facilitarán la creación de accesos directos basados en indicaciones escritas. Estos accesos funcionan como pequeñas automatizaciones: abrir la aplicación de transporte público al llegar a una parada o activar un modo específico al conectarse a una red Wi-Fi doméstica. Aunque la función existe desde hace tiempo, la compañía busca simplificar el proceso y expandirlo a más usuarios.

Apple trabaja en accesos directos automatizados que simplifican acciones cotidianas en el iPhone. (Europa Press)

La posibilidad de crear un acceso directo mediante indicaciones que abra una app o active un modo específico al detectar una red o ubicación concreta representa un avance en simplicidad y control para el usuario.

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El impacto de la IA en la experiencia móvil cotidiana

Durante los últimos años, ejecutivos de empresas tecnológicas han prometido que la inteligencia artificial transformaría la relación con los teléfonos móviles. Hasta ahora, los cambios visibles han sido graduales: asistentes de voz más avanzados, como Gemini o una Siri integrada con ChatGPT, y mejoras incrementales en los dispositivos.

Poder activar una aplicación, un widget o una automatización no implica un cambio radical de plataforma, pero ayuda a que los teléfonos sean más personales y versátiles. El avance de las herramientas de creación intuitiva y la integración de la inteligencia artificial marcan un punto de inflexión.

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La posibilidad de personalizar profundamente la experiencia móvil, adaptando aplicaciones y funciones a las preferencias individuales, empieza a materializarse en las propuestas de Google y Apple, según las tendencias presentadas en los principales eventos de tecnología.