Por qué no hay que descargar la APK de XUPER TV: ver películas gratis aumenta el riesgo de fraudes bancarios

XUPER TV ha sido sancionada en varios países por infringir leyes de propiedad intelectual. (Foto: XUPER TV)

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Descargar la APK de XUPER TV para ver películas y series sin pagar puede exponer el celular, el televisor y la red doméstica a programas maliciosos capaces de recolectar información personal y facilitar la ejecución de fraudes bancarios.

La aplicación pirata, antes conocida como Magis TV, se promociona como una vía de acceso gratuito a contenidos exclusivos, pero su instalación fuera de las tiendas oficiales elimina controles de seguridad habituales.

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El riesgo no se limita a una reproducción defectuosa o a publicidad invasiva. Según ESET, este tipo de plataformas puede solicitar autorizaciones que exceden las necesidades de un servicio streaming.

Esa combinación abre la posibilidad de que ciberdelincuentes obtengan datos, envíen engaños por mensajes emergentes o instalen herramientas destinadas a capturar credenciales bancarias.

XUPER TV no está disponible en Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Por qué una APK descargada desde un sitio alternativo es peligrosa

Las apps que no están disponibles en Google Play Store o App Store se distribuyen mediante archivos de instalación descargados desde páginas externas. Esos canales no aplican controles contra software malicioso ni mecanismos para comprobar quién desarrolló y modificó el archivo.

Además, el usuario debe habilitar en su dispositivo la instalación desde fuentes desconocidas. Esa decisión permite incorporar la aplicación, pero reduce una barrera de protección. Si el archivo fue alterado o incluye componentes ocultos, el teléfono puede quedar expuesto desde el momento de la descarga.

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Qué señales alertan que una aplicación es peligrosa

Una plataforma streaming necesita conexión a internet, espacio para guardar configuraciones y acceso a la pantalla para reproducir videos. La situación cambia cuando pide conocer qué otras aplicaciones están abiertas, revisar archivos personales o modificar el almacenamiento del dispositivo.

Las aplicaciones maliciosas pueden comprometer el funcionamiento del dispositivo y provocar errores al realizar diferentes acciones cotidianas. (Imagen ilustrativa Infobae)

ESET identificó en el análisis de Magis TV, ahora XUPER TV, solicitudes de acceso que no se corresponden con la función básica de ver películas o televisión. Los permisos excesivos requieren cautela cuando una app no explica con claridad para qué necesita esas facultades.

Por qué puede estar en riesgo las cuentas bancarias

Una aplicación con capacidad para detectar qué servicios se ejecutan en el dispositivo podría conocer si el usuario abre una app bancaria, una billetera digital, el correo o una red social. Esa información puede servir para preparar intentos de fraude más dirigidos o para identificar qué cuentas resultan de mayor interés.

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Asimismo, el peligro aumenta si el programa incorpora spyware o troyanos. Esas herramientas pueden intentar capturar contraseñas, códigos de acceso, datos de tarjetas o información que llegue mediante mensajes.

Existen programas maliciosos que pueden robar contraseñas sin que el usuario lo sepa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos advierten que la aplicación puede solicitar acceso a archivos guardados fuera de su propio espacio. Fotos, videos, documentos, audios y grabaciones de voz podrían quedar al alcance de un software que no tiene una razón legítima para revisar ese contenido.

A la par, existe la posibilidad de modificar, borrar o incorporar archivos en el dispositivo. Esa capacidad puede derivar en pérdida de información o en la colocación de componentes maliciosos.

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Qué sucede sin una APK envía notificaciones constantemente

Las notificaciones pueden parecer inofensivas, pero una aplicación con autorización para enviarlas puede mostrar avisos que imiten alertas de bancos, plataformas de pago o servicios de mensajería. El objetivo puede ser llevar a la víctima a una página falsa para que entregue sus claves o descargue otro archivo.

Ciberdelincuentes están detrás de plataformas que prometen acceso gratuito a contenido exclusivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro riesgo es la posibilidad de solicitar la instalación de paquetes adicionales. Un mensaje que prometa una actualización, un nuevo canal o una mejora en la reproducción puede ocultar malware. Una app streaming no debería convertirse en una puerta de entrada para instalar programas cuya procedencia el usuario no puede verificar.

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Por qué están en peligro los dispositivo conectados a la red WiFi

Las aplicaciones streaming no oficiales pueden comprometer dispositivos conectados a la misma red doméstica. Si un celular, televisor o dispositivo multimedia queda infectado, la amenaza puede intentar acceder a otros aparatos, archivos compartidos o credenciales almacenadas en la red.

Sumado al riesgo digital existe un riesgo legal. La retransmisión de películas, series y eventos deportivos sin autorización vulnera los derechos de propiedad intelectual. Los proveedores de internet pueden bloquear estos servicios y los titulares de los contenidos pueden impulsar acciones judiciales.