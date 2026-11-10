Tecno

Google lanzó Pixel Tag, un localizador de llaves y billeteras para teléfonos Android

Funciona con una red de más de mil millones de dispositivos y cuesta lo mismo que el AirTag 2 de Apple, su rival directo

Google anunció el Pixel Tag, su primer rastreador Bluetooth integrado de forma nativa con el ecosistema Android.
El Pixel Tag, el nuevo localizador de Google, ya está disponible por USD 29,99 la unidad.
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Google empezó a vender el Pixel Tag, un localizador para llaves, billeteras o equipaje que se conecta a los teléfonos Android y cuesta USD 29,99. También se ofrece un paquete de cuatro por USD 99,99, según informaron TechCrunch y The Verge. Es el primer aparato de este tipo que fabrica la empresa.

El Pixel Tag se vincula con la aplicación Find Hub, el servicio de Google para ubicar objetos y dispositivos. Se empareja con teléfonos que tengan Android 9 o una versión posterior mediante la función Fast Pair, que detecta el accesorio cuando se acerca al teléfono.

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Google lo presentó el 12 de agosto, junto con los teléfonos Pixel 11 y el reloj Pixel Watch 5, pero no lo puso a la venta entonces. En su anuncio fijó la disponibilidad para el 11 de noviembre; TechCrunch y The Verge lo dieron como disponible desde el martes 10.

La red Find Hub de Android permite localizar objetos perdidos con el Pixel Tag incluso fuera del alcance directo gracias a otros dispositivos cercanos.
El dispositivo se integra con Find Hub, la aplicación de Google para rastrear objetos y equipos perdidos.

Según Google, la batería, una pila de botón CR2032 que el usuario puede reemplazar, dura más de un año. La carcasa es de acero inoxidable y tiene certificación IP67: resiste polvo y una inmersión de hasta un metro durante 30 minutos.

Cómo encuentra lo que se perdió

Cuando el objeto está cerca, el Pixel Tag usa Bluetooth y banda ultraancha para medir distancias con precisión. En los teléfonos con ese chip, Find Hub muestra la distancia y la dirección. El aparato también emite un sonido de hasta unos 80 decibeles, según TechCrunch.

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El Pixel Tag incorpora además Bluetooth Channel Sounding, parte del estándar Bluetooth 6.0, que permite calcular la distancia exacta pero no la dirección, según The Verge. Android Authority señaló que ese requisito deja fuera a muchos teléfonos de gama baja.

El rastreador Bluetooth Pixel Tag cuenta con certificación IP67, resistencia al polvo y protección frente a inmersión en agua de hasta un metro durante 30 minutos.
Google ofrece un paquete de cuatro unidades del Pixel Tag por USD 99,99.

Si el objeto está lejos, el localizador recurre a la red de Find Hub, formada por más de mil millones de dispositivos Android. Esos aparatos detectan la señal y envían la ubicación al dueño, que la ve en un mapa. Google afirma que esa información viaja cifrada de extremo a extremo.

Funciona también al revés. Si el usuario pierde el teléfono pero tiene el localizador, puede presionar dos veces el botón del Pixel Tag para hacerlo sonar. El AirTag de Apple no tiene botón. Además, el Pixel Watch y los auriculares Pixel Buds pueden hacer sonar el localizador, según Android Authority.

Un precio igual al del AirTag 2

The Verge señaló que el precio es similar al del AirTag 2, el localizador de Apple. Según ese medio, el Pixel Tag pesa 0,4 onzas (unos 12 gramos), es algo más largo que el AirTag, pero más delgado. No trae orificio para colgarlo, por lo que requiere un accesorio. Para eso, la marca de accesorios Bellroy lanzó fundas con llavero, que se venden en Google Store, según TechCrunch.

A diferencia del AirTag, el Pixel Tag incluye un botón físico que permite hacer sonar el teléfono extraviado. (Europa Press)
A diferencia del AirTag, el Pixel Tag incluye un botón físico que permite hacer sonar el teléfono extraviado. (Europa Press)

El Pixel Tag permite compartir su ubicación con hasta 10 personas, útil para objetos de uso familiar como las llaves del auto. Si alguien lo encuentra, el dueño puede activar el modo “Perdido”, que muestra su correo, su número y un mensaje breve.

TechCrunch agregó que el aparato incluye NFC, tecnología de comunicación por contacto, un dato que Google no había mencionado en agosto. A diferencia del AirTag, al acercar un teléfono el Pixel Tag no abre los datos del dueño sino los ajustes del localizador.

El teléfono avisa cuando detecta un localizador desconocido que viaja con el usuario. Google lo presentó como medida contra el rastreo no deseado, y ofrece pautas para ubicarlo y qué hacer a continuación.

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