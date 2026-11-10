Venezuela

En medio de la crisis eléctrica, Venezuela aprobó una reforma para abrir el sector energético a empresas extranjeras

La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, modifica las reglas de un sector dominado históricamente por el Estado y busca captar capitales para modernizar las instalaciones y ampliar la capacidad de generación

La Asamblea Nacional aprobó una reforma que habilita la participación de empresas privadas y extranjeras en el sector eléctrico.
La Asamblea Nacional aprobó una reforma que habilita la participación de empresas privadas y extranjeras en el sector eléctrico.
Guardar

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una reforma de la legislación eléctrica que habilita una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en un sector que lleva años marcado por apagones, fallas de suministro y un progresivo deterioro de sus instalaciones. La modificación busca atraer inversiones para recuperar la capacidad de generación y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados durante la segunda discusión parlamentaria, después de que el debate definitivo fuera postergado en tres ocasiones. La nueva normativa modifica parcialmente la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y establece condiciones para que compañías privadas puedan incorporarse a distintas actividades de la industria energética.

PUBLICIDAD

Uno de los cambios está relacionado con la generación de electricidad. Hasta ahora, el modelo venezolano se había caracterizado por un fuerte predominio estatal, pero la legislación actualizada contempla expresamente la intervención de operadores privados y empresas mixtas, siempre que obtengan las autorizaciones correspondientes.

El servicio eléctrico venezolano registra cortes continuos y limitaciones operativas frente al aumento de la demanda. (EFE/ Henry Chirinos)
El servicio eléctrico venezolano registra cortes continuos y limitaciones operativas frente al aumento de la demanda. (EFE/ Henry Chirinos)

También contempla la posibilidad de entregar concesiones a operadores particulares por períodos de hasta 25 años, una condición destinada a ofrecer un horizonte de largo plazo para quienes decidan financiar proyectos de infraestructura.

La apertura también alcanza la comercialización de energía. De esta manera, el nuevo esquema permite incorporar capital privado en distintas etapas del negocio eléctrico, aunque el Estado conserva una posición estratégica dentro del funcionamiento y la regulación del sistema.

PUBLICIDAD

El cambio llega después de años de dificultades para garantizar un suministro estable en Venezuela. Los cortes prolongados, las interrupciones imprevistas y las variaciones de voltaje se convirtieron en problemas recurrentes para hogares, comercios e industrias. Las deficiencias de la infraestructura y la insuficiencia de inversiones limitaron la capacidad de respuesta del sistema ante las necesidades de la población.

Durante este año, la situación se agravó por el aumento de la demanda de electricidad, que añadió presión sobre una red que ya presentaba importantes limitaciones operativas.

El deterioro del servicio también se inscribe en un contexto de cuestionamientos sobre la administración de los recursos públicos y la corrupción durante los años de predominio estatal. La nueva legislación intenta modificar las condiciones que hasta ahora habían restringido la llegada de nuevos operadores y de financiamiento para el sector.

insumos-básicos-venezuela
La legislación actualizada autoriza la actividad de operadores privados y empresas mixtas en la generación de electricidad. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La reforma eléctrica forma parte de una transformación más amplia de las reglas económicas venezolanas, especialmente en actividades consideradas estratégicas. El antecedente más importante es la modificación de la legislación petrolera promovida por Rodríguez a comienzos de año, que permitió ampliar la participación privada y extranjera en la industria de hidrocarburos.

Esa apertura ya comenzó a traducirse en contactos con grandes compañías internacionales. El lunes, ExxonMobil firmó un memorándum de entendimiento con el régimen venezolano para evaluar posibles proyectos de exploración y producción de petróleo.

El acuerdo representa un acercamiento entre la petrolera estadounidense y Venezuela después de casi dos décadas de distanciamiento. La compañía abandonó el país en 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez impulsó la nacionalización de proyectos petroleros y exigió que las empresas extranjeras cedieran el control mayoritario de sus operaciones al Estado.

Rodríguez calificó la firma como un paso importante para recuperar la presencia de la compañía en el país. “Hoy es una firma muy importante”, expresó durante una transmisión televisiva, al destacar que el entendimiento era resultado de meses de conversaciones.

La presidenta interina también sostuvo que las condiciones para el regreso de la empresa debían ofrecer garantías a los inversores. “Esperamos que las inversiones de Exxon se estén dando en unas condiciones muy favorables (...) en un marco de seguridad jurídica muy importante para garantizar sus inversiones”, afirmó.

ExxonMobil firmó un memorándum de entendimiento con Venezuela para evaluar proyectos de crudo tras casi dos décadas de distanciamiento. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo)
ExxonMobil firmó un memorándum de entendimiento con Venezuela para evaluar proyectos de crudo tras casi dos décadas de distanciamiento. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo)

Por su parte, Dan Ammann, presidente de ExxonMobil, señaló que la combinación de las capacidades de la compañía con los recursos energéticos venezolanos podía generar beneficios para los participantes del proyecto.

La nueva apertura se desarrolla bajo presión de la administración de Donald Trump, que desde la captura de Nicolás Maduro en enero promueve el regreso de inversiones estadounidenses a Venezuela. El mandatario había instado a las principales petroleras de su país a participar en la recuperación de la industria.

Sin embargo, la propuesta encontró inicialmente reservas entre los ejecutivos del sector. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, había advertido que la recuperación petrolera venezolana requería cambios profundos en las condiciones políticas y económicas.

La reforma eléctrica se suma ahora a ese proceso de modificaciones legales, con el desafío de conseguir capitales para un servicio esencial que acumula años de deficiencias y necesita inversiones de largo plazo.

Temas Relacionados

VenezuelaInversión privadaEnergía eléctricaCrisis eléctricaÚltimas Noticias AméricaEstados UnidosExxon MobilSistema Eléctrico Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Foro Penal confirmó la excarcelación del empresario venezolano José Enrique Rincón, acusado de conspirar contra Maduro

El magnate de 62 años estuvo preso desde junio y salió de prisión el sábado bajo medidas cautelares. Su conglomerado, dedicado principalmente a la producción y exportación de camarones, fue intervenido y sus bienes quedaron bajo control estatal

El Foro Penal confirmó la excarcelación del empresario venezolano José Enrique Rincón, acusado de conspirar contra Maduro

Marco Rubio confirmó que Venezuela tendrá nuevos magistrados del TSJ en diciembre y avanzará con la reforma del CNE

La hoja de ruta impulsada por Washington contempla que, una vez renovadas ambas instituciones, Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia para abrir un plazo de seis meses destinado a convocar elecciones

Marco Rubio confirmó que Venezuela tendrá nuevos magistrados del TSJ en diciembre y avanzará con la reforma del CNE

Oposición venezolana trabaja en su reunificación tras caída de Maduro y regreso de María Corina Machado

Partidos y dirigentes que se habían distanciado ahora vuelven a participar en actividades de calle, mientras la premio Nobel de la Paz se ha comprometido a construir un “gran acuerdo nacional” para ampliar su base de apoyo

Oposición venezolana trabaja en su reunificación tras caída de Maduro y regreso de María Corina Machado

Edificios afectados por los terremotos en La Guaira que podrían ser reparados están siendo saqueados

La defensora de Derechos Humanos, Liliana Ortega, denunció que inmuebles que podrían ser reparados están siendo desmantelados por la inseguridad que impera en la zona más afectada por el doblete sísmico del 24 de junio

Edificios afectados por los terremotos en La Guaira que podrían ser reparados están siendo saqueados

Dinorah Figuera anticipó nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela: "Es una demanda que está haciendo no solamente la población"

La presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015 dijo que se reunió con Jorge Rodríguez, quien le adelantó que están próximos a comunicar otra tanda de excarcelaciones. La ONG Foro Penal contabiliza 322 detenidos por razones políticas en el país

Dinorah Figuera anticipó nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela: "Es una demanda que está haciendo no solamente la población"
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es Renata Notni, la supuesta nueva novia del ex multimillonario de Belinda y Emma Watson

Quién es Renata Notni, la supuesta nueva novia del ex multimillonario de Belinda y Emma Watson

Maluma confirmó cuarta fecha en Bogotá luego de tres ‘sold out’ consecutivos: “Yo quiero más”

Qué le pasó a Carlos Rivera: el cantante reaparece y aclara los rumores sobre sus problemas de salud

Receta de gelatina de frutos rojos: natural y casera para el colágeno

Con expedientes abiertos y señalamientos por acoso sexual: denuncian que coronel del Ejército de Colombia buscaría un puesto diplomático en Paraguay

DEPORTES

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Un ex compañero de Messi dio detalles de cómo el argentino ejercía la capitanía: “Era el jefe indiscutible”

Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y se convierte en el primer jugador utility distinguido en las dos ligas del béisbol de las Grandes Ligas

Sismo en la Fórmula 1 porque una figura podría dejar un equipo de punta: el “efecto dominó” que involucraría a Colapinto

Carlos Palacios declaró como imputado en Chile en una causa por narcotráfico vinculada a su suegro

El prestigioso ex entrenador que analiza presentarse como candidato a presidente de la FIFA

ENTRETENIMIENTO

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Johnny Depp explica cómo vive su regreso al cine tras ocho años fuera de Hollywood

La hija de Bruce Willis estalla contra quien habría filtrado información sobre su padre: “Aléjate de mi familia”

Catherine Bach, estrella de ‘Los Dukes de Hazzard’, comparte actualizaciones de su salud tras haber sufrido una embolia: “Fue muy serio”

La vez que Dustin Hoffman fumó marihuana con Paul McCartney y lo inspiró a escribir una canción