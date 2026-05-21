Tecno

El secreto del éxito según Steve Jobs: “no pierdas tiempo viviendo la vida de otra persona”

El fundador de Apple revolucionó el mercado con el lanzamiento del iPhone, pero dejó consejos y visiones de la vida que son útiles para cualquier profesional

Guardar
Google icon
El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)
Steve Jobs dio un discurso hace más de 20 años en Stanford sobre la importancia de tomar decisiones propias y el valor de la vida. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

El legado de Steve Jobs, fundador de Apple y figura central en la revolución tecnológica de las últimas décadas, sigue presente tanto en los dispositivos que transformaron la vida cotidiana como en las ideas que transmitió a lo largo de su carrera.

Fallecido en 2011, Jobs es recordado por el lanzamiento de productos como el iPhone y por sus consejos motivacionales, sobre todo aquel pronunciado en 2005 ante los graduados de la Universidad de Stanford.

PUBLICIDAD

En la ceremonia, Jobs compartió experiencias personales claves, estableciendo una frase que muchos consideran una síntesis de su filosofía de vida y de éxito: “no pierdas tiempo viviendo la vida de otra persona”.

Jobs relató cómo una simple pregunta diaria guió sus elecciones personales y profesionales, priorizando lo esencial frente a lo superficial. (Foto: REUTERS/WM/RCS/File Photo)
Jobs relató cómo una simple pregunta diaria guió sus elecciones personales y profesionales, priorizando lo esencial frente a lo superficial. (Foto: REUTERS/WM/RCS/File Photo)

Este mensaje condensa la mirada de un innovador que atravesó fracasos, adversidades y éxitos, siempre guiado por la autenticidad y el valor de escuchar la propia intuición.

PUBLICIDAD

Cómo definió Steve Jobs el valor del tiempo y el ser auténtico

Una parte del discurso de Steve Jobs en Stanford fue una reflexión sobre la fragilidad y el valor del tiempo. Recordó la influencia de una cita leída a los 17 años: “Si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto”.

A partir de ese momento, se preguntó a diario frente al espejo si lo que iba a hacer valía su tiempo. “Y siempre que la respuesta ha sido ‘no’ durante varios días seguidos, he sabido que tenía que cambiar algo”. Esta práctica se convirtió en una brújula para sus decisiones personales y profesionales.

Joven estudiantes celebran su graduación - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El discurso de Jobs en 2005 ha sido referente para varios graduados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jobs afirmó que “recordar mi mortalidad constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones en mi vida”. Bajo esta premisa, motivó a los jóvenes a eliminar el temor al fracaso y al qué dirán.

“Las expectativas externas, el orgullo, el temor a la vergüenza o al fracaso, etc., desaparece a las puertas de la muerte, dejando solo aquello que es realmente importante”, señaló Jobs. Este enfoque, sostuvo, permite al individuo buscar su verdadera vocación sin distracciones.

Por qué Steve Jobs consideraba la muerte como un motor para la vida

Durante su intervención, Jobs relató el impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de cáncer de páncreas. Describió cómo los médicos le advirtieron que debía “poner en orden sus asuntos”, lo que, en sus palabras, “significa intentar decir a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos diez años, pero comprimido en unos pocos meses”.

El empresario explicó que su experiencia cercana a la muerte lo llevó a valorar cada instante y a redefinir el significado del éxito. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)
El empresario explicó que su experiencia cercana a la muerte lo llevó a valorar cada instante y a redefinir el significado del éxito. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

La experiencia resultó, según él, transformadora. Tras una segunda opinión y una biopsia, descubrió que su cáncer era tratable, lo que le permitió recuperarse tras una cirugía. “Es lo más cerca que he estado de la muerte y espero que sea lo más cerca que esté durante algunas décadas más”, expresó.

Jobs aseguró que “nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allí. La muerte es el destino que todos compartimos”. Consideró a la muerte como “posiblemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio. Elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo”.

Cómo aconsejaba Steve Jobs confrontar el miedo al fracaso y la presión social

Cada aparición de Jobs en público dejaba varias reflexiones así estuviera presentando nuevos productos. (Foto: REUTERS/Kimberly White/File Photo)
Cada aparición de Jobs en público dejaba varias reflexiones así estuviera presentando nuevos productos. (Foto: REUTERS/Kimberly White/File Photo)

Jobs enfatizó que uno de los mayores riesgos en la vida es dejarse llevar por los estándares y expectativas ajenas. “No se dejen atrapar por dogmas, no vivan con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su voz interior”.

Asimismo, Jobs llamó a la audiencia a tener “el valor de seguir al corazón y a la intuición, porque de alguna manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario”.

Para Jobs, la autenticidad y la fidelidad a los deseos personales constituyen la base de cualquier camino exitoso, sin importar el temor al juicio externo.

Temas Relacionados

Steve JobsÉxitoAppleiPhoneConsejosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lista de códigos de Free Fire disponibles hoy 21 de mayo de 2026 y cómo canjearlos

Las combinaciones permiten a jugadores con cuenta registrada acceder a recompensas como diamantes, skins y objetos de colección

Lista de códigos de Free Fire disponibles hoy 21 de mayo de 2026 y cómo canjearlos

CapCut llega a la app de Gemini: ahorrarás horas de edición de video y fotografías

Los usuarios se evitarán saltar entre aplicaciones móviles, ya que muchas funciones con IA estarán disponibles en la plataforma de Google

CapCut llega a la app de Gemini: ahorrarás horas de edición de video y fotografías

Cuál es el país latino y región con el mejor vino, según la IA

La IA procesó rankings, premios y valoraciones de expertos para determinar qué país latino lidera la industria del vino

Cuál es el país latino y región con el mejor vino, según la IA

Cómo se verían los BTS si fueran del mundo de las Guerreras K-pop

Herramientas como Nano Banana 2, integrada en Gemini, generan imágenes a partir de prompts detallados para fusionar la estética del grupo con la película animada

Cómo se verían los BTS si fueran del mundo de las Guerreras K-pop

La nueva mina de oro de Nvidia: el mercado de 200.000 millones de dólares que encontró Jensen Huang

Al lanzar la CPU Vera, la empresa busca liderar el segmento clave para la ejecución de agentes de inteligencia artificial, anticipando una explosión de demanda

La nueva mina de oro de Nvidia: el mercado de 200.000 millones de dólares que encontró Jensen Huang

DEPORTES

Se sorteó el cuadro de Roland Garros: el camino y los rivales de los argentinos en el Grand Slam de París

Se sorteó el cuadro de Roland Garros: el camino y los rivales de los argentinos en el Grand Slam de París

Alerta en Argentina a 26 días del Mundial: el momento de la lesión del Dibu Martínez en un dedo antes de la final con Aston Villa

Chocó contra un muro de contención, salió despedido y sufrió graves heridas: el impactante accidente de un motociclista en el Mundial de speedway

El jugador 27° que Lionel Scaloni evalúa llevar en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

TELESHOW

Lourdes Sánchez habló tras dar positivo en un control de alcoholemia: “Fue una carnicería pública”

Lourdes Sánchez habló tras dar positivo en un control de alcoholemia: “Fue una carnicería pública”

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez”

Gilby Clarke, el ex Guns N’ Roses que forjó una amistad con Pappo entre asados y guitarras: “Es mi héroe”

Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su concierto en Buenos Aires: “Nunca voy a olvidar esta noche”

“Yo soy team Wanda”: el inesperado apoyo de Ricardo Darín a la conductora por la polémica del Martín Fierro

INFOBAE AMÉRICA

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Bajo el agua: Así amaneció la provincia de Limón, tras paso de la onda tropical número tres en Costa Rica

Mucho tráfico en las alturas: el monte Everest registró un récord de ascensos en un día

Costa Rica: El incendio en Curridabat cobra la vida de dos adultos mayores en su vivienda

La Gran Muralla Verde: cómo África combate la desertificación y frena el avance del Sahara

Miss Universo El Salvador 2025, Giulia Zanoni, denuncia por difamación a su exmaquillista tras ser acusada de “mentirosa”