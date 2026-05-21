El secreto del éxito según Steve Jobs: “no pierdas tiempo viviendo la vida de otra persona”

Steve Jobs dio un discurso hace más de 20 años en Stanford sobre la importancia de tomar decisiones propias y el valor de la vida. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

El legado de Steve Jobs, fundador de Apple y figura central en la revolución tecnológica de las últimas décadas, sigue presente tanto en los dispositivos que transformaron la vida cotidiana como en las ideas que transmitió a lo largo de su carrera.

Fallecido en 2011, Jobs es recordado por el lanzamiento de productos como el iPhone y por sus consejos motivacionales, sobre todo aquel pronunciado en 2005 ante los graduados de la Universidad de Stanford.

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En la ceremonia, Jobs compartió experiencias personales claves, estableciendo una frase que muchos consideran una síntesis de su filosofía de vida y de éxito: “no pierdas tiempo viviendo la vida de otra persona”.

Jobs relató cómo una simple pregunta diaria guió sus elecciones personales y profesionales, priorizando lo esencial frente a lo superficial. (Foto: REUTERS/WM/RCS/File Photo)

Este mensaje condensa la mirada de un innovador que atravesó fracasos, adversidades y éxitos, siempre guiado por la autenticidad y el valor de escuchar la propia intuición.

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Cómo definió Steve Jobs el valor del tiempo y el ser auténtico

Una parte del discurso de Steve Jobs en Stanford fue una reflexión sobre la fragilidad y el valor del tiempo. Recordó la influencia de una cita leída a los 17 años: “Si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto”.

A partir de ese momento, se preguntó a diario frente al espejo si lo que iba a hacer valía su tiempo. “Y siempre que la respuesta ha sido ‘no’ durante varios días seguidos, he sabido que tenía que cambiar algo”. Esta práctica se convirtió en una brújula para sus decisiones personales y profesionales.

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El discurso de Jobs en 2005 ha sido referente para varios graduados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jobs afirmó que “recordar mi mortalidad constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones en mi vida”. Bajo esta premisa, motivó a los jóvenes a eliminar el temor al fracaso y al qué dirán.

“Las expectativas externas, el orgullo, el temor a la vergüenza o al fracaso, etc., desaparece a las puertas de la muerte, dejando solo aquello que es realmente importante”, señaló Jobs. Este enfoque, sostuvo, permite al individuo buscar su verdadera vocación sin distracciones.

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Por qué Steve Jobs consideraba la muerte como un motor para la vida

Durante su intervención, Jobs relató el impacto que tuvo en su vida el diagnóstico de cáncer de páncreas. Describió cómo los médicos le advirtieron que debía “poner en orden sus asuntos”, lo que, en sus palabras, “significa intentar decir a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos diez años, pero comprimido en unos pocos meses”.

El empresario explicó que su experiencia cercana a la muerte lo llevó a valorar cada instante y a redefinir el significado del éxito. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

La experiencia resultó, según él, transformadora. Tras una segunda opinión y una biopsia, descubrió que su cáncer era tratable, lo que le permitió recuperarse tras una cirugía. “Es lo más cerca que he estado de la muerte y espero que sea lo más cerca que esté durante algunas décadas más”, expresó.

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Jobs aseguró que “nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allí. La muerte es el destino que todos compartimos”. Consideró a la muerte como “posiblemente la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio. Elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo”.

Cómo aconsejaba Steve Jobs confrontar el miedo al fracaso y la presión social

Cada aparición de Jobs en público dejaba varias reflexiones así estuviera presentando nuevos productos. (Foto: REUTERS/Kimberly White/File Photo)

Jobs enfatizó que uno de los mayores riesgos en la vida es dejarse llevar por los estándares y expectativas ajenas. “No se dejen atrapar por dogmas, no vivan con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencie su voz interior”.

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Asimismo, Jobs llamó a la audiencia a tener “el valor de seguir al corazón y a la intuición, porque de alguna manera ya saben lo que realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario”.

Para Jobs, la autenticidad y la fidelidad a los deseos personales constituyen la base de cualquier camino exitoso, sin importar el temor al juicio externo.

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