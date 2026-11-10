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Reddit lanzará reseñas de productos con IA a partir de las conversaciones de sus usuarios

La función resume qué opinan las comunidades sobre unos 10.000 artículos de electrónica, belleza, hogar y moda, y por ahora solo llegará a Estados Unidos

Reddit presentó la herramienta Reddit Reviews para sintetizar conversaciones sobre productos con inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Reddit presentó la herramienta Reddit Reviews para sintetizar conversaciones sobre productos con inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
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Reddit presentó “Reddit Reviews”, una función que usa inteligencia artificial para convertir las conversaciones de sus comunidades en páginas de reseñas de productos, con resúmenes de lo que dicen los usuarios. La compañía la desplegará para usuarios de Estados Unidos en iOS, Android y la web.

La selección inicial incluye unos 10.000 productos de las categorías de electrónica, salud y belleza, hogar y jardín y moda, según el anuncio de la empresa. Reddit prevé sumar más productos y categorías durante 2027 y llegar a otros países.

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Para encontrar una reseña, el usuario busca un producto o una categoría en el buscador de la aplicación, o toca el nombre resaltado de un producto dentro de un comentario.

Captura de pantalla de un teléfono móvil con una ficha de auriculares, texto explicativo en inglés y una barra verde con menciones en Reddit
El catálogo inicial reúne unos 10.000 artículos de categorías como electrónica, belleza, moda y hogar. (Reddit)

Si todavía no existe una reseña de ese artículo, el buscador con IA de Reddit responde la pregunta con base en las conversaciones de la plataforma.

La función llega poco después de que Reddit anunciara un plan para que el sitio exija iniciar sesión.

Qué muestra cada página de reseña

Cada página incluye un resumen bajo el título “lo que dice la gente” y un gráfico que indica cuántas conversaciones son positivas, mixtas o negativas. Asimismo, lista los temas que los usuarios mencionan con más frecuencia, a favor y en contra, como la facilidad de uso para principiantes o el espacio que ocupa una cafetera.

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Captura de pantalla de una búsqueda en línea con texto en inglés sobre modelos de auriculares y etiquetas de valoración de usuarios
Cada página de reseña incluye resúmenes de opiniones, gráficos de valoración y comparaciones entre alternativas. (Reddit)

Muchas reseñas suman imágenes, precios y enlaces de compra, siempre que los aporten los catálogos de marcas y tiendas. Reddit aclaró que las empresas no pueden pagar para que un producto aparezca y que lo que se muestra depende de las comunidades.

El usuario puede leer todos los comentarios sobre un producto, filtrarlos por tema y abrir la conversación original para hacer una pregunta o pedir consejo. Desde la reseña también puede pasar a la categoría completa y comparar productos que la gente suele mencionar como alternativas.

Una portavoz de la compañía dijo a ZDNet que el sistema combina inteligencia artificial generativa con tecnología propia para identificar temas y resumir comentarios. Reddit no cobrará comisión por las ventas que se originen en los enlaces de las tiendas.

La compañía confirmó que las marcas no pueden pagar por aparecer en las reseñas y descartó comisiones por compras. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La compañía confirmó que las marcas no pueden pagar por aparecer en las reseñas y descartó comisiones por compras. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El riesgo de las reseñas falsas

TechCrunch señaló que convertir la investigación informal en un producto estructurado puede volver a Reddit un blanco más atractivo para el astroturfing, la práctica de las marcas de simular apoyo espontáneo del público. El medio añadió que la IA generativa y los bots agravan ese riesgo.

Reddit respondió con sus reglas, sus medidas contra el abuso automatizado y el trabajo de moderadores voluntarios.

Su equipo de seguridad aplica las normas de todo el sitio y los usuarios votan las publicaciones que consideran valiosas, un conjunto de controles que, según la empresa, ayuda a limitar el spam y la actividad no auténtica.

Reddit respalda la autenticidad del contenido en sus moderadores voluntarios y el sistema de votación de los usuarios. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Reddit respalda la autenticidad del contenido en sus moderadores voluntarios y el sistema de votación de los usuarios. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La empresa sostiene además que es la plataforma a la que más recurren las personas en busca de opiniones sobre productos, y que la mitad de los compradores de Estados Unidos dice acudir a Reddit para validar recomendaciones de IA. Son datos de la propia compañía, sin una fuente independiente en el anuncio.

El lanzamiento sigue a una prueba iniciada el 19 de febrero con usuarios de Estados Unidos, que empezó con electrónica, videojuegos y salud y belleza. El 10 de septiembre, Reddit amplió la prueba a hogar y jardín y a moda.

Reddit planea incorporar más productos y categorías durante 2027 y ampliar la función más allá de Estados Unidos, según su anuncio. La empresa no precisó fechas ni países.

Las acciones de Reddit cayeron un 29,22% en Wall Street tras proyectar ingresos por debajo de las expectativas de los analistas. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Las acciones de Reddit cayeron un 29,22% en Wall Street tras proyectar ingresos por debajo de las expectativas de los analistas. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Reddit tuvo su peor día en Wall Street

Reddit vivió su peor jornada bursátil desde su salida a bolsa en 2024: el 30 de octubre de 2026, sus acciones cayeron 29,22% y cerraron en USD 91,73. El desplome ocurrió después de que la compañía proyectara ingresos trimestrales de entre USD 1.000 y 1.030 millones, por debajo de los USD 1.050 millones esperados por analistas.

Aunque las ventas del tercer trimestre crecieron 53% interanual, el mercado cuestionó la desaceleración y el futuro publicitario. Además, Reddit registró menos visitas desde Google por las respuestas de inteligencia artificial y evalúa exigir inicio de sesión para impulsar usuarios registrados y actividad en línea.

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