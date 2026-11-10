República Dominicana

República Dominicana arranca la siembra mecanizada de frijoles para el ciclo 2026-2027 en San Juan

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana inició el ciclo 2026-2027 en el valle de San Juan de la Maguana, donde la superficie prevista supera en 52.000 tareas la campaña anterior

El plan para el ciclo 2026-2027 prevé cultivar 126.000 tareas, distribuir 25.000 quintales de semilla subsidiada y brindar apoyo técnico a los agricultores del valle (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
El plan para el ciclo 2026-2027 prevé cultivar 126.000 tareas, distribuir 25.000 quintales de semilla subsidiada y brindar apoyo técnico a los agricultores del valle (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
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El Ministerio de Agricultura de República Dominicana puso en marcha este 10 de noviembre la siembra mecanizada de frijoles para el ciclo agrícola 2026-2027 en el valle de San Juan de la Maguana, con una meta de 126,000 tareas y un programa de subsidio destinado a facilitar la compra de semillas por parte de los productores.

La actividad se realizó en la finca del recinto local de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y reunió a agricultores, técnicos, autoridades provinciales y representantes de organizaciones del sector. La incorporación de maquinaria en esta etapa representa una ampliación del Programa Nacional de Mecanización Agrícola (PRONAMEC), que ya se aplicaba en la siembra de arroz al granel en la provincia.

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La meta de siembra sube de 74.000 a 126,000 tareas

El viceministro de Producción, Juan Gómez, informó que la superficie programada para esta campaña asciende a 126,000 tareas, frente a las 74.000 del período previo. La diferencia equivale a 52.000 tareas adicionales y supone un alza aproximada de 70.3% en la proyección de cultivo.

Según explicó el funcionario, la mecanización permitirá que los agricultores siembren una mayor extensión dentro de los plazos previstos por el ciclo productivo. También contribuirá a distribuir la semilla de forma más uniforme y a reducir la necesidad de mano de obra durante la implantación del cultivo.

La cartera agropecuaria destinó RD$70 millones a un programa de semillas y proyecta elevar 70,3% la superficie prevista para la nueva campaña en San Juan (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
La cartera agropecuaria destinó RD$70 millones a un programa de semillas y proyecta elevar 70,3% la superficie prevista para la nueva campaña en San Juan (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Gómez sostuvo que esos cambios pueden mejorar las condiciones de producción en el valle de San Juan y favorecer la rentabilidad de quienes dependen de este rubro. Los frijoles constituyen uno de los cultivos de mayor peso económico en la provincia, donde la agricultura ocupa un lugar central en la actividad local.

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El Gobierno aportará RD$ 70 millones para la compra de semilla

La cartera agrícola anunció que adquirirá 25.000 quintales de semilla de frijol para abastecer a los productores durante el ciclo 2026-2027. El programa contará con un subsidio gubernamental de RD$ 70 millones (aproximadamente US$ 1.16 millones), lo que permitirá a los agricultores comprar cada quintal a RD$ 3.650 (alrededor de US$ 60.33).

El Ministerio señaló que el apoyo económico irá acompañado por asistencia técnica durante todo el período productivo. Ese acompañamiento estará orientado a los productores que participen en la siembra prevista para el valle de San Juan.

La iniciativa forma parte de la expansión del PRONAMEC en la provincia. El programa incorporó maquinaria a la siembra de arroz y ahora suma a los frijoles, con el objetivo de extender el uso de equipos agrícolas a otros cultivos de relevancia para la producción nacional.

Acciones preventivas en 17.000 tareas antes del inicio de la campaña

El inicio de las labores incorporó equipos agrícolas al proceso de plantación, tras acciones preventivas contra plagas en cerca de 17.000 tareas de la provincia (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
El inicio de las labores incorporó equipos agrícolas al proceso de plantación, tras acciones preventivas contra plagas en cerca de 17.000 tareas de la provincia (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Antes del comienzo formal de la campaña, la Dirección Regional Suroeste y el Departamento de Sanidad Vegetal realizaron acciones preventivas en unas 17,000 tareas.

Los trabajos incluyeron la eliminación de cultivos hospederos, una medida dirigida a reducir la presencia y propagación de plagas y enfermedades antes de las nuevas siembras.

La prevención fitosanitaria forma parte de la preparación del terreno para un ciclo que prevé una expansión de la superficie cultivada. La siembra mecanizada exigirá coordinación entre productores, técnicos y autoridades para cumplir el calendario agrícola y garantizar la disponibilidad de semillas subsidiadas.

La directora del recinto San Juan de la UASD, Leonor Taveras, afirmó que el uso de los terrenos universitarios para la jornada permite vincular la actividad productiva con la formación académica. Señaló que la alianza con Agricultura habilita espacios para prácticas, investigación e innovación vinculadas al sector agropecuario.

Taveras destacó que el proyecto puede aportar a la seguridad alimentaria, a la economía de San Juan y a las oportunidades de las comunidades rurales. La universidad ratificó su disposición a acompañar iniciativas de desarrollo agrícola y social.

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