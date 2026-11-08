Mantener el celular actualizado y no usar redes WiFi públicas: Cómo evitar que te espíen a través de la cámara

Hay que seguir varias pautas para reducir el riesgo de que extraños estén vigilando movimientos a través de los lentes del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un celular concentra conversaciones, imágenes, datos bancarios y accesos a cuentas personales. Por eso, proteger la cámara del celular frente al espionaje exige prestar atención a hábitos cotidianos, desde las aplicaciones que se instalan hasta la red a la que se conecta el dispositivo.

No hace falta recurrir a medidas complejas. Expertos sugieren revisar permisos, mantener el sistema al día y desconfiar de enlaces o descargas de origen dudoso.

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Qué permisos tienen las aplicaciones instaladas en el celular

Las aplicaciones pueden solicitar acceso a la cámara, el micrófono, los contactos, la ubicación o los archivos del teléfono. Algunos permisos son necesarios para que una herramienta funcione, como el acceso a la cámara en una app de videollamadas. Otros pueden ser innecesarios y merecen una revisión.

Hay que revisar si existen aplicaciones que no se recuerdan haber descargado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, conviene revisar de forma periódica qué aplicaciones tienen autorización para usar la cámara y el micrófono. Si una plataforma no necesita esas funciones para cumplir su objetivo, lo aconsejable es revocar el permiso.

Una aplicación que solicita accesos excesivos puede representar un riesgo para la privacidad, en especial si fue descargada fuera de los canales oficiales.

Por qué es importante mantener actualizado el celular

ESET advierte que las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones no solo incorporan funciones nuevas. Corrigen fallas que pueden ser aprovechadas por programas maliciosos para ingresar al dispositivo, obtener datos o acceder a componentes como la cámara y el micrófono.

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Las actualizaciones corrigen fallas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener actualizado el teléfono permite contar con las versiones más recientes de las protecciones disponibles. La medida alcanza a Android y iOS y se extiende a todas las aplicaciones instaladas. Postergar una actualización deja vigente una posible vulnerabilidad que ya puede tener una solución publicada por el fabricante.

Además, las tiendas oficiales de aplicaciones, como Apple App Store y Google Play, aplican controles antes de habilitar una aplicación. Descargar programas desde esos espacios reduce la posibilidad de instalar una app que aparenta ser legítima, pero que incluye spyware u otros códigos dañinos.

Cómo reforzar la seguridad física del dispositivo

El espionaje no siempre es un ataque remoto. Si otra persona desbloquea el dispositivo, puede abrir aplicaciones, revisar archivos, modificar permisos o instalar programas sin autorización. Por ese motivo, el dispositivo debe contar con un PIN que no sea previsible y, cuando esté disponible, con autenticación biométrica.

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Es clave que el celular tenga un pin de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es aconsejable utilizar contraseñas únicas para cada cuenta y guardarlas en un gestor de contraseñas. La autenticación biométrica añade una barrera frente a accesos no autorizados, incluso si alguien conoce una clave.

Los expertos desaconsejan hacer jailbreak en iPhone o rootear teléfonos Android, porque esas prácticas pueden desactivar protecciones, limitar actualizaciones automáticas y facilitar la instalación de software malicioso.

Qué riesgos tienen las redes WiFi públicas y el phishing

Las redes WiFi abiertas en aeropuertos, hoteles, bares o centros comerciales pueden exponer la navegación si la información no circula cifrada. Un atacante puede intentar interceptar datos, dirigir a la víctima hacia un sitio falso o crear un punto de acceso con un nombre similar al de una red legítima. Desde allí, puede inducir descargas que instalen spyware.

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Las conexiones públicas no integran controles de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma cautela debe aplicarse a correos, mensajes de texto y avisos que reclaman una acción urgente. El phishing suele imitar a empresas, bancos o instituciones para que el usuario pulse un enlace o abra un archivo adjunto.

Ante un mensaje inesperado o sospechoso, hay que verificar el remitente y evitar decisiones apresuradas. Quienes desean sumar una medida física pueden cubrir la cámara cuando no la usan.

Las pautas de seguridad deben implementarse todos los días. Un descuido por más mínimo que sea puede abrir la puerta a ciberdelincuentes que buscan robar datos privados y ejecutar fraudes.