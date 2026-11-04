Tecno

El mito de la moneda sobre el router: qué dicen los especialistas sobre este truco casero

Quienes promueven este método sostienen que el objeto metálico actuaría como un reflector capaz de aumentar el alcance del WiFi

Un router de internet negro con varias antenas y luces indicadoras azules y verdes, sobre el cual descansa una moneda de un euro española, sobre una mesa de madera.
Especialistas advierten que los objetos metálicos cerca del equipo pueden generar interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Poner una moneda sobre el router de WiFi es uno de los trucos caseros que más circula en redes sociales como supuesto método para mejorar la señal de internet en casa. La teoría sostiene que el metal redirige las ondas inalámbricas y amplía la cobertura, pero especialistas en telecomunicaciones y fabricantes como Cisco coinciden en que no existe evidencia científica que respalde esta práctica.

Por el contrario, advierten que los objetos metálicos cerca del equipo pueden generar interferencias y afectar su funcionamiento, ya que la calidad de la conexión depende de factores como la ubicación del router, los materiales de la vivienda y la cantidad de dispositivos conectados.

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El origen del mito de la moneda sobre el router

La idea de colocar una moneda sobre el router parte de la creencia de que el metal podría modificar la dirección de las ondas de radio, concentrando la señal hacia determinadas zonas de la vivienda.

Primer plano de un router WiFi negro TP-Link Archer AX50 con un euro de pie sobre él, en una mesa de madera con libros y una planta al fondo
Poner una moneda sobre el router de WiFi es uno de los trucos caseros que más circula en redes sociales. (Router WiFi)

Quienes promueven este método sostienen que el objeto metálico actuaría como un reflector capaz de aumentar el alcance del WiFi y reducir las pérdidas de señal en los rincones más alejados del hogar.

Sin embargo, esta hipótesis carece de respaldo técnico. Los routers domésticos cuentan con antenas y sistemas de transmisión calibrados para distribuir la señal de una manera específica, por lo que una moneda no tiene capacidad real de alterar ni mejorar ese rendimiento.

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Poner una moneda sobre el router no mejora la señal de WiFi. Se trata de un mito sin sustento técnico: los especialistas explican que los metales no amplifican ni redirigen las ondas de forma beneficiosa, sino que pueden bloquearlas o reflejarlas de manera negativa, reduciendo el alcance efectivo de la red.

En muchos casos, cuando alguien percibe una mejora después de probar este truco, la explicación real suele estar en un cambio de ubicación del dispositivo o en variaciones normales del tráfico de la red, y no en la presencia del objeto metálico sobre el equipo.

Primer plano de un router WiFi negro de cuatro antenas sobre una mesa de madera, con una moneda en su superficie y líneas de luz azul simulando señal inalámbrica.
Un moderno router WiFi negro con cuatro antenas y una moneda encima, emitiendo señales luminosas que representan conectividad inalámbrica, en un entorno doméstico contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué opinan los especialistas sobre esta práctica

Los especialistas en redes inalámbricas desaconsejan de manera uniforme colocar cualquier tipo de objeto metálico sobre el router.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) explica que numerosos materiales, entre ellos los metales, pueden bloquear, reflejar o debilitar las señales inalámbricas, lo que termina reduciendo el alcance efectivo de la red WiFi en lugar de ampliarlo.

En la misma línea, el fabricante de equipos de red Cisco señala que los objetos metálicos de gran tamaño y otras superficies reflectantes interfieren con la propagación de las ondas de radio. Por esa razón, la compañía recomienda instalar el router en espacios abiertos y alejados de este tipo de elementos.

Mano presionando un botón rojo de reinicio en un router Wi-Fi negro, con puertos de red amarillos y azules, y luces indicadoras verdes.
Un dedo presiona el botón rojo de reinicio de un router Wi-Fi, situado junto a puertos de red y luces indicadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las posibles interferencias se suma otro riesgo: cubrir parcialmente el equipo puede dificultar la disipación del calor. Aunque una moneda por sí sola difícilmente provoque un sobrecalentamiento, acumular objetos sobre el router nunca resulta recomendable, dado que estos dispositivos necesitan ventilación adecuada para funcionar de manera estable.

Consejos reales para mejorar la señal del WiFi en casa

En lugar de recurrir a trucos virales sin sustento, los especialistas recomiendan aplicar medidas que sí influyen en el rendimiento de la red doméstica.

Uno de los aspectos más importantes es la ubicación del router. Instalarlo en un punto central de la vivienda y, de ser posible, en una posición elevada permite que la señal se distribuya de manera más uniforme hacia las distintas habitaciones.

También se aconseja mantener el equipo alejado de paredes gruesas, columnas de concreto, muebles grandes y electrodomésticos como hornos microondas, refrigeradores o teléfonos inalámbricos, ya que todos estos elementos pueden interferir en la propagación de las ondas.

Primer plano de una moneda de un Euro dorada y plateada colocada sobre un router Wi-Fi negro con luces LED azules y verdes encendidas, con polvo visible.
Una moneda de un euro reposa sobre un router Wi-Fi negro, simbolizando la interacción entre la tecnología doméstica y el valor monetario en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router de forma ocasional ayuda a resolver problemas temporales de rendimiento, en especial después de largos periodos de funcionamiento continuo. A esto se suma la importancia de mantener actualizado el firmware del equipo, una medida que permite corregir errores de seguridad y mejorar la estabilidad de la conexión.

Cuándo instalar un repetidor o sistema de malla WiFi

Cuando la vivienda es grande o tiene varios pisos, las soluciones caseras como la moneda sobre el router resultan todavía más insuficientes para resolver los problemas de cobertura.

En esos casos, la alternativa más eficiente es instalar un repetidor WiFi, un sistema de malla (Mesh) o un punto de acceso adicional. Estos dispositivos amplían la cobertura de la red de forma mucho más efectiva que cualquier truco casero y permiten mantener velocidades estables incluso en las habitaciones más alejadas del router principal.

Otra opción que representa una mejora significativa, tanto en alcance como en velocidad, es reemplazar un router antiguo por un modelo compatible con estándares modernos como WiFi 6 o WiFi 7.

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