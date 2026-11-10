Córdoba: un hombre perdió el control de su auto, atropelló a un peatón y fue detenido por los vecinos

El vehículo, un BMW, trepó al cantero central del bulevar San Juan tras perder el dominio al doblar desde calle Artigas, embistió a un hombre de 48 años que aguardaba para cruzar y quedó inmovilizado con el eje delantero roto, a la altura de Corro

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Un auto de marca BMW que circulaba por el centro de la ciudad de Córdoba perdió el control al tomar una curva, trepó al cantero central del bulevar San Juan y embistió a un hombre que esperaba para cruzar la calle. Lo que siguió fue una secuencia que se extendió durante casi 100 metros y terminó con el vehículo inmovilizado sobre la calzada, con el eje delantero roto. El peatón llegó al hospital, pero quedó fuera de peligro.

El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de bulevar San Juan y Artigas, mientras la ciudad vivía la vigilia por la llegada del papa León XIV, con actividades centrales en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).

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El auto circulaba por calle Artigas y, al doblar para incorporarse al bulevar, el conductor perdió el dominio del vehículo. El auto subió al cantero central, donde un hombre de 48 años aguardaba para cruzar.

El impacto lo alcanzó en ese sector. El peatón sufrió escoriaciones y fue trasladado al Sanatorio Francés para recibir atención médica; según la información recogida en el lugar por Cadena 3, se encontraba fuera de peligro. Tras la colisión, el conductor ejecutó una maniobra que llevó al vehículo hacia la vereda opuesta, en dirección a La Cañada.

El peatón fue trasladado al Sanatorio Francés con escoriaciones y quedó fuera de peligro tras el impacto

Desde el punto en que perdió el control hasta la detención definitiva, el BMW recorrió casi 100 metros. El auto terminó sobre calle San Juan, a la altura de Corro, con el eje delantero roto e inmovilizado a la espera de asistencia para ser retirado.

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La trayectoria cubrió veredas, cantero y calzada en un tramo que concentró la atención de quienes circulaban por la zona en ese momento.

El conductor del BMW quedó demorado en uno de los móviles policiales que concurrieron al lugar mientras se desarrollaban las actuaciones de tránsito. Hasta el momento en que se informó el hecho, no se habían difundido datos sobre su identidad ni sobre las causas precisas que derivaron en la pérdida de control del vehículo.

Un ex juez de la Suprema Corte bonaerense se metió con su auto a un negocio y atropelló a cinco mujeres

Francisco Roncoroni, de 85 años, perdió el control de su vehículo e impactó de lleno contra el local

Caía la tarde en la estética Fefi, de City Bell. Tres empleadas y una clienta se encontraban dentro del local, minutos antes de las 18.30. Una de ellas se levantó de su lugar y se acercó a la puerta para abrirle a otra mujer. Su mirada de asombro duró poco, ya que en milésimas de segundo ambas fueron impactadas por un Volkswagen Taos que nunca frenó su marcha y siguió hasta el fondo del local, alcanzando también a las demás presentes. El conductor era Francisco Roncoroni, ex juez de la Suprema Corte bonaerense.

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Se desconocen aún los motivos por los que el ex magistrado, de 85 años, perdió el control de su vehículo. Lo que sí se sabe es que, de milagro, tanto él como las cinco mujeres atropelladas resultaron ilesos, solo con algunos golpes.

No se puede decir lo mismo del negocio, que sufrió todo tipo de destrozos tras el violento incidente que se llevó por delante los vidrios de la entrada, sillones, una mesa ratona, las mesas de trabajo y las sillas. Solo quedó en pie el mostrador de la entrada, ya que el vehículo le pasó por al lado.

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El hecho ocurrió el miércoles en 467 entre 135 y 136, en la mencionada localidad de La Plata. Se hizo presente en el lugar personal del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte. La investigación por daños quedó a cargo de la UFI N.º 15 de La Plata.

Roncoroni fue nombrado ministro de la Corte bonaerense en el año 2002 y trabajó allí hasta su jubilación, cinco años más tarde. Antes se desempeñaba como magistrado integrante de la sala Tercera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del departamento Judicial La Plata.

Se recibió de abogado en 1968 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). También se desempeñó como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 6 del Departamento Judicial San Martín, provincia de Buenos Aires, entre noviembre de 1972 y diciembre de 1974.

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