Economía

El barril de petróleo cae por debajo de los 90 dólares, su precio más bajo desde agosto

La menor tensión en Medio Oriente y las perspectivas de un exceso de oferta global impulsaron una nueva caída de las cotizaciones internacionales

El cambio en las expectativas geopolíticas fue uno de los principales factores detrás de la tendencia de precios
El cambio en las expectativas geopolíticas fue uno de los principales factores detrás de la tendencia de precios
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El precio internacional del petróleo volvió a bajar y el Brent perforó los USD 90 por barril por primera vez desde el 31 de agosto. La caída responde principalmente a una menor percepción de riesgo sobre un posible agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque también pesan las expectativas de un exceso de oferta en el mercado global.

Durante la jornada del martes, el Brent, referencia internacional del mercado petrolero, llegó a retroceder un 2,58%, hasta los USD 90,18 por barril, luego de haber registrado una baja del 5,85% en la rueda anterior. Más tarde, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también operaba en terreno negativo, con una caída del 2,43%, hasta los USD 84,74.

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El cambio en las expectativas geopolíticas fue uno de los principales factores detrás de la tendencia. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que no tiene previsto ordenar nuevas operaciones militares contra Irán, luego de recibir pedidos de distintos mandatarios de la región, entre ellos el primer ministro de Qatar. La postura contribuyó a moderar los temores de que el conflicto pudiera derivar en interrupciones prolongadas del abastecimiento de crudo.

El alza internacional del petróleo y los efectos del fenómeno El Niño sobre la agricultura podrían mantener la presión sobre los precios en Perú durante los próximos meses.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que no tiene previsto ordenar nuevas operaciones militares contra Irán. EFE

En ese contexto, según reportó Reuters, los inversores comenzaron a reducir la prima de riesgo que habían incorporado a las cotizaciones ante la posibilidad de una escalada bélica. Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, explicó que los operadores están dando mayor relevancia al tono conciliador adoptado por Trump frente a Irán.

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Si bien continúan los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, todavía no alcanzaron una magnitud que justifique una nueva suba de los precios por riesgos de suministro.

La evolución del mercado también está condicionada por las perspectivas de la oferta y la demanda. Algunos analistas advierten que el petróleo podría volver a enfrentar un escenario de excedentes globales, en momentos en que los elevados precios afectan el consumo.

El analista de UBS Giovanni Staunovo señaló que “la debilidad del mercado físico, respaldada por unos flujos de salida de Oriente Medio que siguen siendo elevados, es uno de los factores que lastran los precios”.

Según estimaciones del banco JP Morgan, el superávit mundial habría alcanzado aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios en octubre.

A esto se suma el crecimiento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Una encuesta de Reuters indicó que el bombeo del grupo aumentó durante octubre, impulsado principalmente por Arabia Saudita, Kuwait e Irak, pese a que continúan las restricciones a las exportaciones.

La combinación de estos factores explica parte de la tendencia de las últimas semanas. El Brent llegó a cotizar en torno a los USD 118 el 30 de octubre, su nivel más alto en seis meses, y desde entonces acumuló una pérdida cercana al 22%-23%, a medida que disminuyeron las expectativas de una intervención militar estadounidense de mayor escala.

El Brent llegó a cotizar en torno a los USD 118 el 30 de octubre, su nivel más alto en seis meses, y desde entonces acumuló una pérdida cercana al 22%-23%. EFE/EPA/RONALD WITTEK
El Brent llegó a cotizar en torno a los USD 118 el 30 de octubre, su nivel más alto en seis meses, y desde entonces acumuló una pérdida cercana al 22%-23%. EFE/EPA/RONALD WITTEK

No obstante, la posibilidad de nuevas alteraciones en el transporte marítimo sigue siendo un factor de incertidumbre. Gregory Brew, analista de Eurasia Group, consideró que una caída sostenida por debajo de los USD 90 requeriría señales más firmes de distensión y avances hacia un acuerdo entre Washington y Teherán.

También advirtió que los riesgos para la navegación continúan elevados debido a los ataques iraníes contra buques que atraviesan el estrecho de Ormuz.

En paralelo, Trump aseguró que mantendrá por el momento el bloqueo naval en esa vía estratégica, por donde circula una parte significativa del comercio internacional de petróleo.

Por otro lado, el escenario geopolítico sumó otro frente de atención con las conversaciones previstas entre representantes de Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos. Los encuentros, programados para dos jornadas, serían los primeros desde febrero y se producen después de que Trump manifestara que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que lleva cuatro años y medio.

Con información de Reuters

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