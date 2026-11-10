Crimen y Justicia

Un nene de 12 años fue a cazar con su familia en Santa Fe y un tío lo baleó por accidente: está en terapia intensiva

Ocurrió en la localidad de Romang. El tiro le provocó lesiones en la columna vertebral. Fue operado de urgencia y su pronóstico es reservado

imagen del paraje ribereño el gusano, romang, provincia de Santa fe
Imagen del paraje ribereño El Gusano, en Romang, provincia de Santa fe
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Un niño de 12 años permanece internado en terapia intensiva tras recibir un disparo de escopeta por parte de su tío de manera accidental mientras cazaba junto a su familia en una zona rural de Romang, al norte de la provincia de Santa Fe.

Según indicaron medios locales, el hecho ocurrió el viernes pasado por la tarde en el paraje El Gusano, al que se accede desde la ruta provincial 1. Según fuentes policiales, el disparo salió de una escopeta calibre 16 que estaba en manos del tío del chico y le impactó en el abdomen.

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Cuando el personal policial llegó al lugar junto con una ambulancia, el niño ya había sido trasladado por sus familiares en un automóvil Volkswagen Gol hacia el hospital de Romang. Allí, el médico de turno que lo recibió determinó que el chico se encontraba lúcido, pero que debía ser derivado a un centro de mayor complejidad por la gravedad de las lesiones.

El relato del tío y la versión familiar

En el entorno del menor declararon ante los agentes que, de manera accidental, al tío se le había escapado un disparo que impactó en el abdomen de su sobrino. Esa versión fue luego confirmada por el propio protagonista del hecho.

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C.D., de 25 años y domiciliado en Romang, se reconoció como autor del disparo involuntario ante la policía, según publicó el medio Rosario 3. El hombre entregó la escopeta de manera voluntaria, arma que quedó secuestrada como parte de la causa.

Evolución médica y estado del niño

El chico fue derivado al Hospital de Reconquista, donde los médicos lo sometieron a una cirugía de urgencia por los daños que el disparo había provocado en su columna vertebral.

Según publicó el medio ReconquistaHOY, el niño permanece en terapia intensiva, estable y con pronóstico reservado. Al momento del último parte, se encontraba consciente y sin necesidad de respirador, a la espera de su evolución clínica.

La gravedad de las lesiones en la columna derivó en la intervención quirúrgica inmediata, mientras el equipo médico continúa monitoreando la respuesta del paciente en los días posteriores al hecho.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo durante la jornada de caza familiar.

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