“Vengan lo antes posible”: detalles de la misa que León XIV oficiará mañana en Luján

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La jefa de Asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, dio detalles del operativo ante la última misa que dará el papa León XIV este miércoles 11 de noviembre en la basílica de Luján. Ante la expectativa de una masiva concurrencia, la funcionaria instó a los fieles a ir “lo antes posible”, entre otras recomendaciones.

Ubicada en uno de los ingresos a la ciudad, desde el puente Papa Francisco, la jefa de Asesores afirmó que “esperamos una multitud” similar a las “grandes peregrinaciones a Luján, que tuvimos una hace poquito con 2.800.000 personas”, en declaraciones con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

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La funcionaria indicó que el tren Sarmiento es una de las alternativas para acercarse al área de la Basílica. Desde ese ramal, “se llega muy cerquita de la zona de la Basílica y se puede descender y caminar” hasta el santuario, convocó.

Ante la posibilidad de que una gran cantidad de personas pase la noche en la ciudad, Álvarez Rodríguez recomendó planificar el viaje con anticipación. “La sugerencia es que vengan lo antes posible”, dijo sobre la vigilia que incluirá rezos, oraciones, misas y artistas populares.

La provincia de Buenos Aires desplegará un operativo especial ante la misa del papa León XIV en Luján.

La Provincia prevé que el pontífice descienda de su vehículo en la zona de la autopista y continúe el trayecto en el papamóvil. “Ahí va a poder ir saludando a todos”, afirmó la funcionaria.

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Todo el dispositivo incluirá 51 postas con pantallas gigantes, desde las cuales los asistentes podrán seguir la celebración. La organización también contempla espacios de atención y acompañamiento para los peregrinos. “Axel nos pidió organizar este inmenso operativo con seguridad, con Sanidad, las postas sanitarias, los cuatro hospitales móviles, todos los hospitales de la región también en sintonía”, enumeró Álvarez Rodríguez, en alusión al gobernador Axel Kicillof.

El Parque San Martín, ubicado junto a la avenida principal, estará preparado para quienes decidan permanecer durante la madrugada con “distintos puestos para que puedan hidratarse y puedan alimentarse. “Va a haber todo tipo de acompañamiento”, señaló.

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El Papa León XIV dará su última misa en Luján (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

Según esta previsto en el itinerario oficial, la ceremonia comenzará a las 10 de la mañana del miércoles en la Basílica de Luján. En ese marco, Álvarez Rodríguez precisó que alrededor de las 6 AM se cerrará el corredor de acceso principal. “No vamos a cerrar hasta que se llene la plaza, hasta que se llene toda la avenida”, explicó. De todos modos, luego aseguró que continuarán habilitados otros sectores, con pantallas y asistencia sanitaria y de seguridad para quienes lleguen a la ciudad.

La funcionaria estimó que la desconcentración comenzará una vez terminada la misa, cerca de las 11.30.

Sobre la convocatoria institucional, afirmó que el encuentro está organizado por autoridades nacionales y municipales, con la Iglesia católica como organizadora de la llegada del Papa. Kicillof, agregó, extendió invitaciones a gobernadores, intendentes y legisladores provinciales de todas las fuerzas políticas. “Consideramos que este tiene que ser un encuentro amplio y federal”, explicó Álvarez Rodríguez. Consultada por una eventual presencia del presidente y la vicepresidenta, respondió que no tenía confirmación sobre esas asistencias.

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La funcionaria pidió que la atención estuviera puesta en la convocatoria religiosa y en los asistentes. “El encuentro principal es el encuentro del pueblo bonaerense, del pueblo argentino, con la Virgen de Luján y el papa León”, sostuvo. “Cuando León habla, nos habla a todos”, dijo, y añadió que la visita puede servir para “reflexionar juntos como comunidad”.

El tren Sarmiento funcionará como alternativa de transporte público para llegar a las inmediaciones de la Basílica.

Sobre el cierre de la entrevista, convocó a acercarse a Luján. “Que vengan todos, que se animen. Que nadie se quede en la casa mirando la tele. Luján está cerca y está abierta para que todos y todas la visiten y sean protagonistas del encuentro con León y la Virgen”.

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