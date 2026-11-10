En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la celebración del 20.º aniversario de la sinagoga Ohel Jakob, en Múnich, el 9 de noviembre de 2026, aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Merz dijo que el antisemitismo se volvió “omnipresente” y que es “el momento de la verdad” para el “Nunca más”. (Matthias Schrader/Pool vía REUTERS)

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó este lunes que su país enfrenta una prueba de su compromiso con la protección de la comunidad judía y condenó la “horrible imagen” de guarderías y sinagogas custodiadas con cristales antibalas y policías armados, en el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el pogromo nazi de 1938.

Merz habló en una sinagoga de Múnich y dijo que el antisemitismo se volvió “omnipresente”. “Lo vemos y lo oímos en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, en los pueblos y ciudades de nuestros vecinos europeos y en todo el mundo, en los parlamentos, en los clubes y en las escuelas”, afirmó. “Y por eso este es ahora el momento de la verdad para ese ‘Nunca más’ que repetimos tan a menudo”, añadió.

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El canciller prometió que su gobierno hará “todo lo que esté en su mano” para proteger la vida de los judíos en Alemania y en el extranjero. También reafirmó el apoyo de larga data de Alemania a Israel, que según dijo “forma parte de nuestra responsabilidad histórica”.

Qué fue la Noche de los Cristales Rotos

Nazis y civiles alemanes observan el saqueo de propiedades judías durante la Noche de los Cristales Rotos, probablemente en Fürth, Alemania, el 10 de noviembre de 1938. (Foto de archivo: Yad Vashem vía AP)

La Noche de los Cristales Rotos, o Kristallnacht, fue una oleada de asesinatos de judíos, saqueos y destrucción de sus propiedades que comenzó el 9 de noviembre de 1938 en la Alemania nazi. El nombre alude a los vidrios rotos que cubrían las calles frente a sinagogas, comercios y hogares judíos. Fue un anticipo del Holocausto, que acabó con la vida de más de seis millones de judíos europeos.

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Un aumento sostenido de los incidentes

Angela Merkel y Olaf Scholz, los dos predecesores de Merz en el cargo, asumieron compromisos similares en años anteriores para proteger la vida y las instituciones judías y combatir el antisemitismo. Según el último informe anual de RIAS, un grupo de seguimiento, los incidentes antisemitas se registran a una “escala dramática” desde el inicio de la guerra de Gaza en 2023: se denunciaron 8.725 casos el año pasado, más del triple que en 2022, unos 24 por día.

Una candidata a presidenta

Ilse Aigner, presidenta del Parlamento de Baviera, habla en el 20.º aniversario de la sinagoga Ohel Jakob, en Múnich, el 9 de noviembre de 2026. (Matthias Schrader/Pool vía REUTERS)

Ilse Aigner, presidenta del Parlamento bávaro, también habló en el acto. Afirmó que la inseguridad que sienten muchos judíos en Alemania es “una vergüenza para nuestro país”. Merz la designó ese mismo día candidata de los conservadores para convertirse en la primera mujer jefa de Estado de Alemania.

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Aigner, de 61 años, pertenece a la Unión Social Cristiana (CSU), el partido bávaro aliado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz, y fue ministra de Agricultura de Merkel. El presidente alemán, que ocupa un cargo con funciones sobre todo representativas, es elegido por una asamblea federal formada por diputados y representantes de los estados. El mandato del actual presidente, Frank-Walter Steinmeier, termina el año próximo.