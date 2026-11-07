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GTA 6 podría ocupar más almacenamiento en la Xbox: una filtración revela que pesaría más que en la PS5

Los registros del catálogo digital de Microsoft muestran una versión del videojuego de Rockstar que superaría los 225 GB

GTA 6 ocuparía más almacenamiento en Xbox. (Foto: Rockstar - Microsoft)
GTA 6 ocuparía más almacenamiento en Xbox. (Foto: Rockstar - Microsoft)
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GTA 6 podría necesitar más espacio de almacenamiento en las consolas Xbox Series X y Xbox Series S que en PlayStation 5. Una filtración atribuida al catálogo digital de Microsoft señala que la versión global del esperado videojuego de Rockstar Games alcanzaría los 225,34 GB, una cifra superior a los 212 GB que la compañía había mencionado anteriormente como referencia máxima para su instalación.

Los nuevos datos todavía no representan el tamaño definitivo del juego. La información procede supuestamente de DisplayCatalog, el sistema que Microsoft utiliza para gestionar los registros de sus productos digitales, y muestra diferencias entre la versión internacional y un paquete destinado al mercado japonés.

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La cifra cobra importancia porque el lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026. Además, los jugadores podrán comenzar a descargar los archivos anticipadamente desde el 10 de noviembre, aunque eso no permitirá acceder al contenido antes de la fecha oficial.

GTA 6 ocuparía más almacenamiento en Xbox. (Rockstar)
GTA 6 ocuparía más almacenamiento en Xbox. (Rockstar)

La diferencia entre los tamaños atribuidos a Xbox y los datos conocidos de PlayStation 5 apunta a que los usuarios de las consolas de Microsoft podrían necesitar más espacio libre para instalar el videojuego. Sin embargo, Rockstar todavía no ha confirmado que los 225,34 GB correspondan a la descarga final.

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GTA 6 tendría una descarga de más de 225 GB en Xbox

Los registros que circulan sobre GTA 6 muestran dos tamaños diferentes para las versiones destinadas a Xbox Series X y Xbox Series S. La compilación global aparece con un volumen de 225,34 GB, mientras que el paquete regional japonés presenta una cantidad menor.

La diferencia podría responder a la distribución de archivos específicos para cada territorio, como idiomas u otros elementos asociados a las versiones regionales. No obstante, los datos disponibles no permiten determinar con exactitud qué componentes explican esa variación.

El registro también genera interrogantes porque Rockstar había señalado anteriormente que la instalación podría necesitar hasta 212 GB, dependiendo de la plataforma. Por eso, la nueva cifra debe interpretarse como información preliminar y no como una confirmación oficial.

225 GB pesaría el GTA 6 para Xbox. (Foto: Rockstar)
225 GB pesaría el GTA 6 para Xbox. (Foto: Rockstar)

Tampoco significa necesariamente que los usuarios de Xbox deban descargar exactamente 225,34 GB. El tamaño de una compilación registrada en una tienda digital puede incluir archivos que no necesariamente forman parte de la descarga final que recibe cada jugador.

La diferencia con PlayStation 5 también deberá comprobarse cuando comiencen las precargas. Hasta entonces, no existe una confirmación definitiva de que la versión para Xbox ocupe más espacio que la de Sony.

Cuándo se podrá descargar GTA 6 antes de su lanzamiento

Rockstar Games tiene previsto habilitar la precarga de GTA 6 el martes 10 de noviembre. Esta función permitirá que los jugadores descarguen los archivos necesarios antes del estreno para evitar esperar varias horas el día del lanzamiento.

La descarga estará disponible para los usuarios de Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5, aunque el horario de activación será simultáneo en las distintas regiones.

Es importante aclarar que la precarga no permitirá jugar anticipadamente. Los archivos permanecerán bloqueados hasta el 19 de noviembre, fecha establecida para el lanzamiento mundial del videojuego.

La descarga anticipada también servirá para conocer el tamaño real de las instalaciones en cada consola. De esta manera, los jugadores podrán comprobar si las cifras que circulan en internet coinciden con los archivos distribuidos oficialmente por Rockstar.

GTA 6 se podrá empezar a descargar desde el 10 de noviembre. (Rockstar)
GTA 6 se podrá empezar a descargar desde el 10 de noviembre. (Rockstar)

Cuánto espacio conviene liberar para instalar GTA 6

La posibilidad de que GTA 6 supere los 225 GB representa un desafío para quienes tienen una Xbox Series S, especialmente en sus versiones con menor capacidad de almacenamiento.

Aunque Xbox Series X ofrece más espacio interno, una instalación de estas dimensiones también puede obligar a eliminar otros videojuegos o trasladarlos a una unidad externa.

Como medida preventiva, disponer de unos 250 GB libres podría ofrecer un margen para instalar GTA 6 y gestionar posibles actualizaciones. Sin embargo, esta cantidad no constituye un requisito oficial publicado por Rockstar.

El tamaño del videojuego también refleja la magnitud de uno de los lanzamientos más esperados de la industria. La nueva entrega llevará a los jugadores de regreso a Vice City, una ciudad inspirada en Miami, dentro del estado ficticio de Leonida.

La historia tendrá como protagonistas a Jason y Lucia, una pareja que se verá involucrada en distintas actividades criminales. Mientras se acerca el estreno, la incógnita sobre el espacio necesario para instalar GTA 6 seguirá presente hasta que se habilite la precarga y se conozcan las dimensiones definitivas de sus archivos.

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