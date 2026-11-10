Panamá unifica al sector salud con nueve políticas nacionales para orientar inversiones y mejorar los servicios hasta 2035

Las nuevas directrices fortalecen la rectoría y la gobernanza del Ministerio de Salud, ya que apuntan a una gestión presupuestaria basada en resultados.

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Panamá estrenará una hoja de ruta que según las autoridades obligará por primera vez a cinco instituciones del sector salud a invertir bajo los mismos objetivos y a rendir cuentas con los mismos indicadores.

La meta más concreta ya tiene nombre y busca que ninguna mujer panameña vuelva a morir por cáncer cervicouterino.

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Así lo planteó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al presentar el nuevo marco normativo.

La Política Nacional de Salud y sus Lineamientos Estratégicos, vigente para el período 2026-2035, fija tres ejes, nueve políticas, 55 objetivos estratégicos y 191 líneas de acción.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) planificaban sus inversiones de forma independiente.

Un estetoscopio colocado sobre un billete de un dólar en un consultorio señala la dimensión económica de la atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dispersión abría la puerta a la duplicidad de esfuerzos y al uso ineficiente de los recursos públicos, según explicó el titular de Salud.

Boyd Galindo calificó la integración de las cinco entidades como un hito histórico para el país. El funcionario sostuvo que la articulación permitirá orientar cada inversión hacia metas concretas, medibles y compartidas entre las instituciones.

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El proceso no fue inmediato. La subdirectora nacional de Planificación de Salud, Itzel Santamaría, detalló que todo arrancó entre noviembre y diciembre de 2025, con la formulación y validación participativa de la política.

En esa primera etapa intervinieron representantes de instituciones públicas, el sector privado, universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo era que el documento no naciera exclusivamente desde el Gobierno.

Entre enero y mayo de 2026 llegó la segunda fase mediante la validación de los mecanismos formales de planificación sectorial.

El agua potable y el saneamiento también forman parte de las condiciones que determinan la salud de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santamaría precisó que en esta etapa se logró que las cinco instituciones alinearan sus propios instrumentos de planificación con las 191 líneas de acción fijadas en la política.

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De ese trabajo conjunto surgieron tres productos concretos. Un documento de planificación sectorial, una guía para formular los planes estratégicos institucionales y otra herramienta metodológica para desarrollar los planes operativos de cada entidad.

El decreto ejecutivo que adopta la Política Nacional de Salud no se limita a fijar objetivos. Según explicó Santamaría, también obliga a las instituciones a integrar sus planes estratégicos al sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Salud.

Ese sistema contará con un catálogo de indicadores propio. Su función será dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y los resultados que cada entidad se comprometió a alcanzar.

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La subdirectora explicó que esa exigencia de reporte busca sostener en el tiempo lo que se acordó en el papel durante 2025 y 2026, para que la coordinación entre instituciones no dependa solo de la voluntad política del momento.

En primer plano, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó que la articulación permitirá orientar cada inversión hacia metas concretas, medibles y compartidas entre las instituciones.

La política fortalece la rectoría del Minsa y la gobernanza de todo el sector. El cambio apunta a una gestión presupuestaria basada en resultados, donde las inversiones en agua potable, saneamiento, vigilancia epidemiológica, investigación y atención sanitaria respondan a prioridades comunes.

Esa lista de áreas explica por qué la política necesitaba sumar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, dos instituciones que no suelen asociarse de forma directa con la atención médica.

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El agua potable y el saneamiento también forman parte de las condiciones que determinan la salud de la población.

El caso del cáncer cervicouterino, mencionado por Boyd Galindo, funciona como ejemplo del tipo de meta que la nueva coordinación busca sostener.

El ministro explicó que las líneas estratégicas definidas permitirán orientar las inversiones hacia ese objetivo y evaluar los resultados con el tiempo.