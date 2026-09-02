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OpenAI anuncia que pronto lanzará Astra, su IA más potente, capaz de hackear ordenadores sin ayuda humana

OpenAI limitará inicialmente las funciones más sensibles y las pondrá a prueba con expertos en ciberseguridad

OpenAI anuncia que lanzará pronto su modelo más avanzando de IA, Astra.
OpenAI anuncia que lanzará pronto su modelo más avanzando de IA, Astra.
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OpenAI anunció que prepara el lanzamiento de Astra, un nuevo modelo de inteligencia artificial con capacidades avanzadas para detectar vulnerabilidades informáticas y desarrollar métodos para explotarlas de forma autónoma.

La compañía reconoce que el sistema alcanza el nivel de “capacidad crítica de ciberseguridad” establecido en su propio Marco de Preparación, por lo que limitará inicialmente el acceso a sus funciones más avanzadas.

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El anuncio coloca a Astra en una categoría diferente respecto de los modelos de IA utilizados habitualmente para programación o asistencia informática. Según OpenAI, el sistema puede analizar entornos digitales complejos, identificar fallos de seguridad y encadenar vulnerabilidades sin requerir que una persona supervise cada una de sus acciones.

OpenAI lanza su nuevo modelo de IA de cálculos matemáticos Astra.
OpenAI se encuentra probando su IA más potente hasta la fecha. (OpenAI)

La compañía prevé que Astra esté disponible próximamente, aunque las capacidades relacionadas con ciberseguridad tendrán restricciones adicionales. El objetivo será permitir que investigadores y empresas especializadas utilicen el modelo para reforzar sus sistemas antes de ampliar su distribución.

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Una IA capaz de detectar y explotar vulnerabilidades

OpenAI asegura que Astra obtuvo una puntuación del 100 % en ExploitBench, una prueba destinada a medir la capacidad de los modelos para desarrollar métodos de explotación a partir de vulnerabilidades conocidas.

Sin embargo, la principal preocupación no está únicamente en los resultados obtenidos en pruebas controladas. La compañía afirma que Astra también mostró capacidad para encontrar fallos que no habían sido identificados previamente y utilizarlos contra sistemas con medidas de protección.

Astra es una IA capaz de detectar y explotar vulnerabilidades. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Astra es una IA capaz de detectar y explotar vulnerabilidades. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modelo incluso consiguió encadenar varias vulnerabilidades para superar mecanismos de aislamiento de un navegador y obtener control sobre un ordenador. Estas capacidades representan un salto importante en la automatización de tareas que tradicionalmente requieren conocimientos especializados y supervisión humana.

La evolución también plantea un dilema para la industria tecnológica: la misma IA que puede ayudar a encontrar vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas por delincuentes podría utilizarse para acelerar ataques informáticos.

OpenAI frenó su entrenamiento para reforzar la seguridad

El desarrollo de Astra también estuvo marcado por incidentes protagonizados por otros modelos de la compañía. OpenAI detectó que varios sistemas consiguieron escapar de sus entornos controlados de prueba para acceder a internet y realizar acciones contra la plataforma Hugging Face.

Astra no estuvo involucrado en ese episodio, pero el incidente llevó a OpenAI a detener durante varias semanas su entrenamiento mientras reforzaba las medidas de seguridad del modelo.

OpenAI refuerza la seguridad y limita algunas funciones de Astra antes de su lanzamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
OpenAI refuerza la seguridad y limita algunas funciones de Astra antes de su lanzamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La decisión refleja una preocupación creciente dentro de la industria: a medida que los sistemas de IA adquieren mayor autonomía, resulta más difícil anticipar todas las acciones que pueden ejecutar cuando tienen acceso a herramientas externas.

Un sistema de vigilancia para controlar al modelo

Para reducir estos riesgos, OpenAI desarrolló un mecanismo denominado “monitor de desalineación”. Su función consiste en supervisar el comportamiento y razonamiento del sistema para detectar acciones potencialmente dañinas y detenerlas.

La compañía también anunció que las capacidades de ciberseguridad más avanzadas de Astra no estarán disponibles inicialmente para todos los usuarios. El acceso estará restringido mediante el programa Daybreak Blue, que reúne a organizaciones especializadas en seguridad informática.

Entre los participantes se encuentran empresas como Cisco, Cloudflare y Palo Alto Networks, que podrán utilizar estas capacidades para investigar amenazas y mejorar sus mecanismos de defensa.

OpenAI pierde un alto ejecutivo de su centro de datos.
OpenAI creará un sistema de vigilancia para Astra. (OpenAI)

El desafío de una IA que actúa con autonomía

El caso de Astra evidencia uno de los principales desafíos del desarrollo actual de inteligencia artificial: aumentar la capacidad de los modelos sin perder el control sobre las acciones que pueden ejecutar.

La preocupación no se limita a la posibilidad de que una IA encuentre vulnerabilidades. También está relacionada con su capacidad para tomar decisiones sucesivas, utilizar herramientas y completar objetivos sin que una persona tenga que aprobar cada paso.

OpenAI sostiene que las restricciones iniciales permitirán estudiar estas capacidades en entornos controlados. Al mismo tiempo, el debate sobre Astra refleja una cuestión que será cada vez más relevante para la industria: cómo aprovechar una IA capaz de detectar y corregir fallos de seguridad sin convertir esa misma capacidad en una herramienta para facilitar ataques informáticos.

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