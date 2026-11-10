Diez aeropuertos cubanos prolongan hasta diciembre de 2026 la falta de combustible para aeronaves

La falta de combustible Jet A-1 afecta el repostaje en diez aeropuertos de Cuba hasta el 1 de diciembre de 2026. (REUTERS/Desmond Boylan)

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La falta de combustible Jet A-1 para el abastecimiento de aeronaves figura en nuevos avisos aeronáuticos que alcanzan a diez aeropuertos cubanos. Según informó Periódico Cubano, los documentos emitidos por la Empresa Cubana de Navegación Aérea prevén que la indisponibilidad se mantenga hasta el 1 de diciembre de 2026.

Los avisos establecen que el producto no estará disponible hasta las 11:00 pm del 30 de noviembre en Cuba. Esa hora equivale a las 4:00 am UTC del 1 de diciembre.

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La restricción se refiere al repostaje de aeronaves en las terminales incluidas. No supone, por sí sola, el cierre de los aeropuertos ni la cancelación de todos los vuelos internacionales programados hacia el país.

Las compañías aéreas deberán organizar sus operaciones sin contar con el suministro habitual de Jet A-1 en esas instalaciones. Una de las alternativas señaladas consiste en cargar combustible suficiente en el aeropuerto de salida para realizar el trayecto de ida y regreso, cuando las condiciones lo permitan.

Los avisos aeronáuticos mantienen la falta de suministro

La restricción del repostaje no representa el cierre de los aeropuertos ni la cancelación total de los vuelos internacionales hacia la isla. (REUTERS/Norlys Perez)

La Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) emitió el 30 de octubre los NOTAM A3875/26 a A3884/26. Cada documento corresponde a una terminal distinta, pero todos comparten la misma fecha de vencimiento.

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La advertencia técnica incluida en las notificaciones es “JET A1 FUEL NOT AVBL”. Esa expresión indica que el combustible de aviación no está disponible para abastecer aviones.

La nueva serie prolonga una situación que comenzó a documentarse en febrero. En octubre, Periódico Cubano había informado sobre una extensión anterior de las restricciones hasta el 1 de noviembre.

El registro aeronáutico NOTAC reprodujo el contenido del NOTAM A3875/26, correspondiente al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El aviso reemplazó al A3459/26, cuya vigencia finalizaba el 1 de noviembre.

Diez aeropuertos están incluidos en la nueva prórroga

Los avisos abarcan las mismas instalaciones incluidas en las notificaciones anteriores. Cada aeropuerto tiene un NOTAM propio.

Aeropuerto Internacional José Martí , de La Habana: NOTAM A3875/26.

Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez , de Varadero: NOTAM A3876/26.

Aeropuerto Jaime González , de Cienfuegos: NOTAM A3877/26.

Aeropuerto Internacional Abel Santamaría , de Santa Clara: NOTAM A3878/26.

Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte , de Camagüey: NOTAM A3879/26.

Aeropuerto Internacional Jardines del Rey , de Cayo Coco: NOTAM A3880/26.

Aeropuerto Internacional Frank País , de Holguín: NOTAM A3881/26.

Aeropuerto Internacional Antonio Maceo , de Santiago de Cuba: NOTAM A3882/26.

Aeropuerto Sierra Maestra , de Manzanillo: NOTAM A3883/26.

Aeropuerto Internacional Vilo Acuña, de Cayo Largo del Sur: NOTAM A3884/26.

Las aerolíneas pueden recurrir a combustible cargado fuera de Cuba

Los trayectos de larga distancia demandan escalas técnicas en terceros países para reabastecer las aeronaves fuera del territorio cubano. (REUTERS)

La falta de suministro obliga a las compañías a planificar los vuelos sin depender del repostaje en los aeropuertos afectados. La posibilidad de transportar una mayor cantidad de combustible desde el punto de origen depende del tipo de aeronave y de las condiciones de cada trayecto.

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La alternativa puede resultar más viable en rutas relativamente cortas desde Estados Unidos, México o países del Caribe. El material señala que esas operaciones podrían realizarse con combustible suficiente para cubrir tanto el viaje de ida como el regreso.

Los trayectos de larga distancia pueden requerir escalas técnicas en terceros países antes de continuar el viaje. Esas paradas permitirían reabastecer las aeronaves fuera de Cuba.

Durante 2026, distintas aerolíneas recurrieron a esas soluciones para sostener sus conexiones con la isla. Algunas compañías reorganizaron sus operaciones ante la escasez de combustible.

Otras suspendieron rutas o redujeron sus servicios, según el medio.