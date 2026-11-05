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Papelera de WhatsApp: dónde está y cómo liberar espacio sin borrar chats importantes

La aplicación permite detectar y eliminar videos, fotos, audios y documentos que ocupan memoria en teléfonos Android y iPhone

WhatsApp es una de las plataformas que más impactan en el almacenamiento del dispositivo. (Foto: Europa Press)
WhatsApp es una de las plataformas que más impactan en el almacenamiento del dispositivo. (Foto: Europa Press)
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WhatsApp cuenta con una función de administración de almacenamiento que permite identificar y eliminar archivos pesados sin necesidad de borrar chats, conocida como la papelera de reciclaje.

La herramienta reúne fotos, videos, notas de voz, documentos y stickers que ocupan memoria en el teléfono. Su revisión permite localizar los elementos de mayor tamaño, las copias repetidas y los archivos reenviados muchas veces, con la posibilidad de conservar los mensajes y los chats que contienen información útil.

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Dónde encontrar la papelera de WhatsApp

El acceso se encuentra dentro de la configuración de la aplicación. En iPhone, el recorrido comienza al tocar la foto de perfil; en dispositivos Android puede aparecer como “Ajustes”. Después, hay que ingresar en Almacenamiento y datos y seleccionar “Administrar almacenamiento”.

En Administrar el almacenamiento, los usuarios ven que chat ocupa más memoria. (WhatsApp)
WhatsApp permite revisar los elementos de mayor tamaño antes de decidir cuáles eliminar del teléfono. (WhatsApp)

Desde esa sección, WhatsApp muestra cuánto espacio ocupa la aplicación en el dispositivo y organiza los contenidos por chat o canal. Permite revisar archivos grandes y elementos que han sido reenviados con frecuencia.

Cómo liberar espacio sin eliminar los chats en WhatsApp

El usuario puede elegir una conversación determinada dentro de “Administrar almacenamiento” y revisar las fotos, videos, documentos y audios asociados. Allí es posible ordenar los elementos por fecha o tamaño, seleccionar uno o varios archivos y presionar el ícono de eliminación.

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Borrar contenido multimedia desde esta pantalla no elimina el historial completo del chat ni expulsa al usuario de un grupo. La conversación seguirá disponible en la lista de chats, con sus mensajes de texto y el resto de los archivos que no hayan sido seleccionados.

Ahora podrás guardar copias de seguridad de chats de WhatsApp con llaves de acceso biométricas.
El historial de los chats de WhatsApp puede conservarse aunque se eliminen archivos multimedia desde la administración de almacenamiento. (Foto: REUTERS)

Antes de confirmar la eliminación, conviene comprobar si el material está marcado como destacado o si contiene datos que podrían ser necesarios más adelante.

Por qué se llena el almacenamiento de la aplicación de WhatsApp

Los videos suelen concentrar la mayor parte del espacio, sobre todo en grupos con actividad constante o en conversaciones donde se comparten grabaciones de alta definición.

Además, los documentos, las notas de voz extensas, los GIF, los stickers y las fotografías pueden aumentar el volumen de datos que almacena la aplicación.

Desactivar la descarga automática también sirve para optimizar el almacenamiento del celular. (WhatsApp)
Desactivar la descarga automática de videos y documentos ayuda a evitar que el almacenamiento se complete sin aviso. (Foto: WhatsApp)

El problema se agrava cuando está activada la descarga automática de archivos. En ese caso, el teléfono guarda de forma inmediata material recibido mediante datos, WiFi o itinerancia. Para limitar esa acumulación, se puede ingresar en Almacenamiento y datos y definir qué tipo de contenido se descargará con cada conexión.

Qué riesgos existen al vaciar la papelera de WhatsApp

La principal precaución es que WhatsApp no ofrece una papelera interna para recuperar archivos eliminados desde la administración de almacenamiento. Una vez que se confirma la acción, el contenido se borra de los archivos multimedia de la aplicación, pero podría persistir una copia en la galería o en otra carpeta del dispositivo.

La recuperación de mensajes y archivos depende de una copia de seguridad creada antes de la eliminación. Si el respaldo no incluía el contenido o si fue reemplazado por uno posterior, no habrá una vía para restaurarlo desde WhatsApp.

Se debe hacer una copia de seguridad de WhatsApp en caso de borrar elementos útiles por error. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)
Se debe hacer una copia de seguridad de WhatsApp en caso de borrar elementos útiles por error. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

Por eso, es conveniente verificar los elementos uno por uno y realizar una copia de seguridad antes de una limpieza amplia, en especial si se trata de documentos laborales, fotos familiares o audios importantes.

Cómo evitar que se sature el almacenamiento del dispositivo

La limpieza de WhatsApp puede complementarse con una revisión de la galería del teléfono, donde quedan duplicados de fotos y videos descargados desde la aplicación.

Eliminar contenido repetido, desinstalar aplicaciones que no se utilizan y trasladar material a servicios como Google Fotos o iCloud son alternativas para ampliar el almacenamiento disponible.

Asimismo, es útil comprobar el tamaño de las copias de seguridad. Los respaldos de chats pueden incluir una gran cantidad de archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

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