Tragedia en Catamarca: un niño de 7 años murió tras caer de un juego en una plaza

El niño murió tras caer de un tobogán (Imagen ilustrativa Infobae)

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Un niño de 7 años murió tras haber caído de un tobogán de la Plaza de los Niños de Saujil, en Pomán, Catamarca. El menor sufrió graves lesiones por el impacto de su cabeza contra el suelo.

Tras el impacto, los servicios de emergencia locales asistieron al menor en el lugar y lo derivaron de inmediato al Hospital de Niños Eva Perón, en la capital provincial. La complejidad del cuadro clínico obligó a una segunda derivación hacia una clínica de mayor nivel de atención. Pese al esfuerzo del personal médico en ambos centros, los médicos confirmaron la muerte pasadas las 2 de la madrugada.

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El procedimiento forense posterior precisó las causas del deceso. La autopsia determinó que el chico murió a consecuencia de un traumatismo de cráneo grave que derivó en un shock neurogénico irreversible, según informaron medios locales con acceso a las actuaciones judiciales. Tras la realización del estudio, la Fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus padres.

La caída se produjo desde la estructura de un tobogán ubicado en la Plaza de los Niños. Según las primeras informaciones policiales y judiciales difundidas por CatamarcaYa, el menor se encontraba sobre el juego cuando ocurrió el accidente que le provocó el golpe en la cabeza. Las circunstancias precisas que determinaron la caída son parte central de la investigación en curso.

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A partir de la confirmación del deceso, la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Andalgalá, a cargo del turno de investigación, ordenó una serie de medidas de prueba en forma conjunta con efectivos de la Comisaría de Saujil. Peritos de la Policía de Catamarca procedieron a preservar la estructura recreativa y realizaron relevamientos fotográficos y planos técnicos del lugar.

Uno de los ejes centrales de la pesquisa es el peritaje mecánico y estructural del tobogán. Los especialistas buscan establecer el estado de conservación del juego al momento del accidente, determinar si presentó alguna falla en sus componentes y verificar si la instalación cumplía con las normas de seguridad aplicables a espacios de uso público. Los resultados de esas pericias serán incorporados a la causa judicial.

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En paralelo, sumariantes policiales receptaron declaraciones de testigos presenciales y de adultos que se encontraban en el predio durante el hecho. Esos testimonios, junto con los informes médicos del Hospital de Niños Eva Perón y los resultados forenses, integrarán el expediente que instruye la fiscalía para reconstruir con precisión la secuencia del accidente y deslindar eventuales responsabilidades.

A través de redes sociales, instituciones comunitarias y vecinos del lugar expresaron sus condolencias a los familiares del niño. La investigación judicial continúa abierta a la espera de los resultados de las pericias técnicas.

Un bebé de 12 días murió después de que una palta le cayera en la cabeza

El accidente ocurrió en la intersección de Conesa y Sarmiento en la zona céntrica de Quilmes, a metros de un jardín de infantes

Un bebé de 12 días de vida murió hace poco más de dos semanas tras recibir el impacto de una palta que se desprendió de un árbol en pleno centro de Quilmes. El menor, identificado como Lucas, fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad, donde permaneció internado varios días con un cuadro crítico hasta que finalmente el centro médico confirmó su fallecimiento.

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El episodio ocurrió el pasado 22 de octubre en la intersección de las calles Conesa y Sarmiento, en plena zona céntrica de la localidad bonaerense. La madre del recién nacido aguardaba en la vereda el horario de salida de un jardín de infantes cercano para retirar a otro de sus hijos. En ese lapso, y sin aviso alguno, un fruto de gran tamaño se soltó desde lo alto de un árbol ubicado sobre la vía pública y cayó directo sobre la cabeza del bebé.

El impacto le provocó a Lucas múltiples fracturas en el cráneo, según consta en el parte policial de la Comisaría Quilmes Primera.