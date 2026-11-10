Apple empezó a cobrar USD 50 por usar más funciones de IA en sus apps creativas

Apple empezará a cobrar sus funciones de IA. (Reuters)

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Apple empezó a vender paquetes de uso de inteligencia artificial por USD 49,99 dentro de Logic Pro, su programa de producción musical para Mac. Es el primer cobro de la compañía por más IA: se dirige a suscriptores de Apple Creator Studio que agotan su cupo mensual, según el sitio de soporte de Apple.

Hasta ahora, todas las funciones de Apple Intelligence estaban disponibles sin costo en los dispositivos de la empresa, recordó 9to5Mac, que detectó el cambio. En Logic Pro, la opción aparece en el menú “Funciones de inteligencia”, luego en “Mostrar uso” y por último en “Comprar más uso”.

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El paquete es una compra única, no una suscripción. Solo se consume cuando el usuario termina el límite que ya incluye su plan ese mes. Lo que sobra pasa al mes siguiente, pero vence a los 12 meses de la compra.

Apple ya tiene previsto cobrar algunas funciones de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Las condiciones son estrictas. El paquete no admite Family Sharing, la función que permite compartir compras con la familia, y solo lo puede usar la cuenta de Apple con la que se pagó. Las ventas son definitivas: Apple solo devuelve el dinero donde la ley lo exige.

Qué cubre el cupo mensual de Creator Studio

Apple precisa en su página de soporte un mínimo mensual para quien use una sola función: 50 imágenes, 250 formas, 50 presentaciones de unas ocho a 10 diapositivas cada una, o notas del presentador para 700 diapositivas. Los límites se reinician cada mes.

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El asistente de Logic Pro no tiene una cifra fija. Apple indica que su límite depende de la complejidad de las conversaciones con el asistente. Por eso, el sitio Notebookcheck señaló que no está claro cuánto trabajo cubre un paquete de USD 49,99.

Ese asistente funciona solo en inglés de Estados Unidos y exige una Mac con chip de Apple y macOS 27. Según Apple, tanto el asistente como la generación de imágenes, formas y notas usan modelos de Google Gemini, y la creación de presentaciones usa tecnología de OpenAI.

Apple Creator Studio será el primer servicio de IA que la compañía empezará a cobrar. (Apple)

Los paquetes se pueden comprar en ocho países: Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, México, el Reino Unido y Estados Unidos. El precio de USD 49,99 corresponde a Estados Unidos; Apple no publicó en esa página los valores locales.

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Otros cobros por IA ya figuran en los avisos de Apple

Por ahora, solo Logic Pro vende los paquetes. 9to5Mac prevé que lleguen a Final Cut Pro, Pixelmator Pro y a las apps iWork cuando se publiquen este mes las demás actualizaciones de Creator Studio. Es una expectativa del medio, no un anuncio de Apple.

El cambio no afecta por ahora a Siri ni a otras funciones de Apple Intelligence. Pero Apple advierte desde hace meses que las funciones que usan sus servidores en la nube tienen límites diarios y que ampliarlos costará dinero en el futuro, según MacRumors.

Apple ya le avisó a sus usuarios que cobrará funciones de IA de Apple Intelligence. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esas funciones incluyen Siri con IA, Image Playground, las herramientas Extend y Reframe de Fotos y los atajos creados con lenguaje natural. Apple confirmó que el acceso ampliado se incluirá en algunos planes de iCloud+, el servicio de almacenamiento pagado, sin precios ni fechas.

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El asistente de Logic Pro no entraría en ese esquema. Como Apple lo describe como una función impulsada por Google Gemini y no como parte de Apple Intelligence, MacRumors concluyó que su uso extra no se incluiría en los planes de iCloud+.