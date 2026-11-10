Tecno

Apple empezó a cobrar USD 50 por usar más funciones de IA en sus apps creativas

El pago único, que vence al año y no se comparte con la familia, se estrenó en Logic Pro para quienes agotan el límite mensual de su suscripción

Demanda Apple
Apple empezará a cobrar sus funciones de IA. (Reuters)
Guardar

Apple empezó a vender paquetes de uso de inteligencia artificial por USD 49,99 dentro de Logic Pro, su programa de producción musical para Mac. Es el primer cobro de la compañía por más IA: se dirige a suscriptores de Apple Creator Studio que agotan su cupo mensual, según el sitio de soporte de Apple.

Hasta ahora, todas las funciones de Apple Intelligence estaban disponibles sin costo en los dispositivos de la empresa, recordó 9to5Mac, que detectó el cambio. En Logic Pro, la opción aparece en el menú “Funciones de inteligencia”, luego en “Mostrar uso” y por último en “Comprar más uso”.

PUBLICIDAD

El paquete es una compra única, no una suscripción. Solo se consume cuando el usuario termina el límite que ya incluye su plan ese mes. Lo que sobra pasa al mes siguiente, pero vence a los 12 meses de la compra.

Apple ya tiene previsto cobrar algunas funciones de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Apple ya tiene previsto cobrar algunas funciones de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Las condiciones son estrictas. El paquete no admite Family Sharing, la función que permite compartir compras con la familia, y solo lo puede usar la cuenta de Apple con la que se pagó. Las ventas son definitivas: Apple solo devuelve el dinero donde la ley lo exige.

Qué cubre el cupo mensual de Creator Studio

Apple precisa en su página de soporte un mínimo mensual para quien use una sola función: 50 imágenes, 250 formas, 50 presentaciones de unas ocho a 10 diapositivas cada una, o notas del presentador para 700 diapositivas. Los límites se reinician cada mes.

PUBLICIDAD

El asistente de Logic Pro no tiene una cifra fija. Apple indica que su límite depende de la complejidad de las conversaciones con el asistente. Por eso, el sitio Notebookcheck señaló que no está claro cuánto trabajo cubre un paquete de USD 49,99.

Ese asistente funciona solo en inglés de Estados Unidos y exige una Mac con chip de Apple y macOS 27. Según Apple, tanto el asistente como la generación de imágenes, formas y notas usan modelos de Google Gemini, y la creación de presentaciones usa tecnología de OpenAI.

Apple Creator Studio se actualiza con agentes de IA.
Apple Creator Studio será el primer servicio de IA que la compañía empezará a cobrar. (Apple)

Los paquetes se pueden comprar en ocho países: Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, México, el Reino Unido y Estados Unidos. El precio de USD 49,99 corresponde a Estados Unidos; Apple no publicó en esa página los valores locales.

Otros cobros por IA ya figuran en los avisos de Apple

Por ahora, solo Logic Pro vende los paquetes. 9to5Mac prevé que lleguen a Final Cut Pro, Pixelmator Pro y a las apps iWork cuando se publiquen este mes las demás actualizaciones de Creator Studio. Es una expectativa del medio, no un anuncio de Apple.

El cambio no afecta por ahora a Siri ni a otras funciones de Apple Intelligence. Pero Apple advierte desde hace meses que las funciones que usan sus servidores en la nube tienen límites diarios y que ampliarlos costará dinero en el futuro, según MacRumors.

Apple ya le avisó a sus usuarios que cobrará funciones de IA de Apple Intelligence. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple ya le avisó a sus usuarios que cobrará funciones de IA de Apple Intelligence. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esas funciones incluyen Siri con IA, Image Playground, las herramientas Extend y Reframe de Fotos y los atajos creados con lenguaje natural. Apple confirmó que el acceso ampliado se incluirá en algunos planes de iCloud+, el servicio de almacenamiento pagado, sin precios ni fechas.

El asistente de Logic Pro no entraría en ese esquema. Como Apple lo describe como una función impulsada por Google Gemini y no como parte de Apple Intelligence, MacRumors concluyó que su uso extra no se incluiría en los planes de iCloud+.

Temas Relacionados

AppleInteligencia artificialIAApple IntelligenceLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

14 juegos que llegan a Xbox Game Pass: cómo reclamarlos gratis

La suscripción de Microsoft incorpora ocho clásicos y nuevas propuestas de acción, estrategia, fútbol y aventuras, con acceso según los planes Ultimate, PC, Premium y Essential sin costo adicional

14 juegos que llegan a Xbox Game Pass: cómo reclamarlos gratis

Anthropic buscará una valuación de 1,3 billones de dólares en su salida a bolsa

La empresa creadora de Claude ajustó hacia abajo el precio de su debut bursátil tras el desplome del Nasdaq, que borró 2,3 billones en valor de mercado en una sola jornada

Anthropic buscará una valuación de 1,3 billones de dólares en su salida a bolsa

Anthropic envió a los bancos los datos de su salida a bolsa y luego dijo que el precio era inexacto

El documento fijaba entre USD 70 y 80 por acción y una recaudación de hasta USD 69.300 millones; la empresa prometió una versión corregida sin dar fecha

Anthropic envió a los bancos los datos de su salida a bolsa y luego dijo que el precio era inexacto

Australia obligará a OpenAI y a otras empresas de IA a decir de inmediato cuando un agente se salga de control

Un programa autónomo entró en un portal de datos de Medicare en junio de 2026 y la compañía de Sam Altman tardó casi tres meses en avisar

Australia obligará a OpenAI y a otras empresas de IA a decir de inmediato cuando un agente se salga de control

Un hombre que perdió USD 308.000 en apuestas deportivas demandó a la plataforma de predicciones Kalshi

Scott Bright reclama más de USD 580.000 con una ley de Washington sobre juego ilegal, mientras la empresa sostiene que sus contratos dependen de reguladores federales

Un hombre que perdió USD 308.000 en apuestas deportivas demandó a la plataforma de predicciones Kalshi

DEPORTES

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El impactante álbum de fotos de una leyenda del tenis que fue N°1 del mundo en su extenso viaje por Perú

Cámara a bordo: la brillante vuelta bajo la lluvia de Colapinto para recortar dos segundos con Gasly y pasarlo en una pista resbaladiza

El particular análisis de una figura de Uruguay antes del choque contra la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

Preocupación por la figura del Bayern Múnich Jamal Musiala tras la enfermedad que le detectaron: “No es fácil de curar”

TELESHOW

“Te elegiría una y mil veces más”: la conmovedora despedida de Diego Topa a su perro Titi tras 16 años juntos

“Te elegiría una y mil veces más”: la conmovedora despedida de Diego Topa a su perro Titi tras 16 años juntos

Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Tragedia en República Dominicana: una menor murió intoxicada por gas, mientras su madre y hermano quedaron afectados

Capturan en Honduras a presunto pandillero que se habría ocultado bajo la fachada de pastor evangélico

La organización Amnistía Internacional pide a Bukele y Fils-Aimé garantías de derechos humanos en las operaciones en Haití

Qué es Megaspeed, la empresa detrás del escándalo de la espía china amante de Jensen Huang, el CEO de Nvidia