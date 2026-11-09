El CEO de Apple exigiría al jefe de software una estrategia más ambiciosa para que Siri sea un agente autónomo

John Ternus presentó el iPhone Duo el 9 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria

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John Ternus, director ejecutivo de Apple, exige a Craig Federighi, jefe de software de la compañía, una estrategia más ambiciosa de inteligencia artificial que permita transformar a Siri en un agente capaz de actuar de forma autónoma para los usuarios, según reveló Mark Gurman en el boletín Power On de Bloomberg.

El periodista detalla que, detrás del discurso público optimista, Ternus mantiene una postura interna mucho más crítica: sabe que Apple sigue atrás de sus competidores en la carrera de la inteligencia artificial.

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Qué estrategia de IA exige Ternus a Federighi en Apple

Según el relato de Gurman, Ternus celebró en las últimas semanas una reunión a puerta cerrada con Federighi, quien asumió el rol de responsable de la IA en Apple tras el despido del anterior encargado del área el año pasado.

Un asistente de inteligencia artificial autónomo es aquel capaz de ejecutar tareas completas por su cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

En ese encuentro, Ternus presionó a Federighi para acelerar la hoja de ruta de la compañía y avanzar más allá de las mejoras básicas que ya recibió Siri. El objetivo final es que el asistente deje de limitarse a responder órdenes puntuales y se convierta en un agente proactivo, con capacidad de ejecutar tareas completas sin supervisión constante del usuario.

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Siri, en su versión actual, puede responder preguntas, redactar correos y mensajes, fijar recordatorios, extraer datos de internet y ejecutar acciones simples dentro de aplicaciones, como crear eventos en el calendario o tomar una fotografía.

Sin embargo, estas funciones están lejos de equipararse a los agentes autónomos que ya ofrecen rivales como OpenAI, Meta, Google o Anthropic.

Un asistente de inteligencia artificial autónomo es aquel capaz de ejecutar tareas completas por su cuenta, sin que el usuario deba supervisar cada paso: puede recordar proyectos, monitorear cambios en distintas fuentes y decidir cuándo retomar un trabajo pendiente. Esa es, precisamente, la meta que persigue Apple con la evolución de Siri.

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Ternus celebró en las últimas semanas una reunión a puerta cerrada con Federighi. REUTERS/Evelyn Hockstein

Ternus insinuó estas ambiciones durante la última llamada de ganancias de Apple con Wall Street. “Hoy en día se basa principalmente en la solicitud, pero como hablamos en la WWDC, se basa en una arquitectura moderna impulsada por orquestadores que nos da un espacio real para ampliar sus capacidades con el tiempo”, afirmó el directivo, de acuerdo con la transcripción recogida por Gurman.

El ejecutivo agregó: “En cuanto a las capacidades de agente, creemos que estas son herramientas prometedoras para los usuarios. Solo queremos asegurarnos de que los usuarios estén al tanto de a qué están dando acceso. Queremos asegurarnos de que esto se haga de una manera que proteja la seguridad y la privacidad”.

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Las tensiones internas entre Ternus y Federighi por el rumbo de la IA

Gurman describe a Federighi como un ejecutivo con reputación de escepticismo frente a la inteligencia artificial, marcada por preocupaciones sobre privacidad, seguridad y las implicaciones sociales y laborales de la tecnología.

Ese perfil contrasta con la urgencia que, según el periodista, reclama Ternus ante el avance de competidores como OpenAI y Meta Platforms Inc. El mundo cambió alrededor de Federighi y de la propia Apple, que ya no cuenta con el margen que antes tenía para mantenerse al margen de la revolución de la inteligencia artificial.

Una característica destacada de Siri AI en iOS 27 (a partir de la versión iOS 27.2) es su comprensión de contexto personal, que le permite buscar, conectar y analizar información de tus propias apps. Europa Press

La situación expone, además, tensiones estructurales dentro de la organización de software de la empresa. Federighi es reconocido por un estilo de gestión práctico en reuniones y decisiones clave, que según algunos empleados citados por Gurman deja poco espacio para que ideas alternativas ganen tracción.

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Su capacidad para debatir con dominio técnico le permite contrarrestar propuestas con las que no coincide, lo que en ocasiones generó frustración entre equipos de ingeniería y diseño.

Otro punto de fricción señalado por el periodista es el horizonte de planificación: Federighi prefiere ciclos de entre 12 y 18 meses, frente a las hojas de ruta plurianuales que favorece la división de hardware de Apple. Esa diferencia complicó en el pasado el desarrollo conjunto de productos y derivó en retrasos o lanzamientos menos ambiciosos.

Pese a las críticas, Gurman reconoce la capacidad de ejecución de Federighi. El año pasado, cuando quedó claro que el entonces jefe de IA, John Giannandrea, no podía cumplir con las ambiciones de Siri, Federighi tomó el control del proyecto y logró llevar al mercado una versión funcional del asistente en un plazo relativamente corto, un esfuerzo que internamente se consideró casi hercúleo.

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Ternus mantiene una postura interna mucho más crítica: sabe que Apple sigue atrás de sus competidores en la carrera de la IA. REUTERS/Evelyn Hockstein

Qué funciones nuevas incorpora Siri con iOS 27 y qué falta para igualar a sus rivales

El boletín de Bloomberg detalla que el mayor avance de Siri este año es su capacidad para extraer contexto tanto de lo que aparece en la pantalla del usuario como de información privada almacenada en el dispositivo, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto.

Para lograrlo, Federighi, Mike Rockwell y el equipo de Siri reconstruyeron por completo el motor del asistente, con nuevos modelos basados en tecnología que Apple licencia de Google. Estas funciones se habían mostrado originalmente en la conferencia de desarrolladores de 2024 para iOS 18, pero recién llegaron, con retraso, como parte de iOS 27.

Según Gurman, la versión inicial de iOS 27 careció de una tercera capacidad clave anunciada en 2024: las acciones avanzadas dentro de aplicaciones. Esa función recién comenzó a mencionarse de nuevo con la primera beta de iOS 27.3, y permitirá que Siri interactúe con mayor precisión tanto con aplicaciones propias de Apple como de terceros.

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El periodista ejemplifica que OpenTable podría habilitar reservas avanzadas de restaurantes a través de Siri, mientras que Uber Eats permitiría completar pedidos complejos por voz.

John Ternus asumió oficialmente el cargo de director ejecutivo (CEO) de Apple el 1 de septiembre de 2026, sucediendo a Tim Cook. REUTERS/Evelyn Hockstein

Dentro del ecosistema de Apple, la beta ya permite usar Siri para organizar pestañas en Safari, ordenar carpetas en Archivos, cancelar el envío de un iMessage o editar texto con precisión, además de ejecutar comandos de varios pasos en Fotos, como rotar, mejorar y compartir una imagen.

De acuerdo con el lenguaje de los anuncios de Apple, el soporte para aplicaciones propias podría llegar en diciembre, con la versión pública de iOS 27.3. El soporte para aplicaciones de terceros, en cambio, no llegaría hasta la primavera, vinculado a los lanzamientos de iOS 27.5 o 27.6, antes de la conferencia de desarrolladores de junio.

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Gurman remarca que estas mejoras siguen sin acercarse a lo que ofrecen Dots de ChatGPT, Muse de Meta o Grok de Elon Musk, sistemas capaces de mantener responsabilidades continuas entre conversaciones, recordar proyectos y preferencias en el tiempo y actuar sin que el usuario inicie cada paso.

El CEO de Apple exigiría al jefe de software una estrategia más ambiciosa para que Siri sea un agente autónomo. REUTERS/Dado Ruvic

Los cambios de liderazgo que podrían reconfigurar el área de software de Apple

El informe de Bloomberg también señala movimientos de personal que podrían alterar el organigrama de la división. Mike Rockwell, creador de los auriculares Vision Pro y líder del desarrollo de Siri AI, continúa evaluando seriamente su salida de la empresa, lo que podría concretarse el próximo año.

Si Rockwell deja su cargo, la responsabilidad recaería probablemente en Amar Subramanya, veterano de Google contratado el año pasado para reforzar los esfuerzos de inteligencia artificial de Apple, y en Sebastien Marineau, actual diputado de Federighi. Marineau dirige hoy los equipos encargados de integrar la IA en iOS y es visto por algunos dentro de la compañía como un posible sucesor de Federighi al frente del software.

Gurman aclara, sin embargo, que cualquier proceso de sucesión real sigue siendo una perspectiva lejana. Federighi mantiene un control firme sobre la organización de ingeniería de software y no ha priorizado una planificación de relevo, lo que limita las oportunidades de los posibles herederos para posicionarse.