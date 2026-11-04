Xbox ofrece más de 20 juegos gratuitos a suscriptores de Game Pass: cuáles son y cómo reclamarlos

Xbox sumará 21 juegos al servicio Game Pass durante noviembre de 2026 para sus diferentes planes. (Foto: Xbox)

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Xbox sumará más de 20 juegos gratuitos a Game Pass durante noviembre de 2026, con incorporaciones para los planes Ultimate, PC Game Pass, Premium y Essential. La renovación del catálogo incluirá ocho títulos para la modalidad más básica, que estarán disponibles el 15 de noviembre.

A la par, la actualización supondrá la salida de 13 juegos a mitad de noviembre de 2026. Los suscriptores tendrán hasta esa fecha para acceder a títulos como GoldenEye 007, Dragon Ball Xenoverse 2 y Moonlighter antes de que dejen el servicio.

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Qué juegos gratuitos estarán para suscriptores de Xbox Games Pass

El plan Game Pass Essential recibirá ocho juegos de forma simultánea el 15 de noviembre: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Gears of War: Judgement, Halo: Spartan Assault, Perfect Dark, Viva Piñata y Viva Piñata: Trouble in Paradise.

Halo: Spartan Assault se incorporará a Game Pass Essential con acceso en la nube, consola y PC. (Foto: Xbox)

Por su parte, Game Pass Premium incorporará siete títulos entre el 4 y el 17 de noviembre. El 4 de noviembre llegarán Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, para nube, Xbox Series X|S, portátil y PC, y Void/Breaker, para nube, Xbox Series X|S y PC.

El 5 de noviembre se añadirá Firefighting Simulator: Ignite en nube, Xbox Series X|S y PC. La siguiente incorporación será Thronefall, el 11 de noviembre, para nube, Xbox Series X|S, portátil y PC.

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El 12 de noviembre se incorporará John Carpenter’s Toxic Commando para nube, Xbox Series X|S y PC. El calendario se completará el 17 de noviembre con Aphelion, disponible en nube, Xbox Series X|S, portátil y PC, y Paw Patrol: Dino World, para nube, consola y PC.

John Carpenter’s Toxic Commando estará disponible en la modalidad Game Pass Premium el 12 de noviembre. (Foto: Xbox)

Los usuarios de Game Pass Ultimate y PC Game Pass recibirán seis juegos. El 5 de noviembre estarán disponibles Escape Academy 2: Back 2 School, para nube, Xbox Series X|S, portátil y PC, y MySims Cozy Bundle, para nube, consola y PC.

El 10 de noviembre se sumarán Football Manager 2027 Console, en nube, Xbox Series X|S y PC; Warhammer Survivors, para nube, Xbox Series X|S, portátil y PC; y Tanuki: Pon’s Summer, para nube, consola y PC. El último estreno de este grupo será Hope in the City, que llegará el 11 de noviembre a nube, Xbox Series X|S y PC.

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Cómo reclamar los nuevos juegos disponibles en Xbox Game Pass

Para añadir los títulos a la biblioteca, solo hay que acceder a la aplicación oficial de Xbox Game Pass en la consola, PC o celular e iniciar sesión con la cuenta que tiene la suscripción activa.

Game Pass Premium añadirá siete videojuegos a su oferta entre el 4 y el 17 de noviembre de 2026. (Foto: Europa Press)

Una vez dentro, hay que navegar a la sección del catálogo correspondiente al plan, ya sea Essential, Premium, PC o Ultimate, seleccionar el juego disponible según el calendario de estrenos y pulsar en la opción de instalar o descargar directamente en el almacenamiento local.

En caso de que se prefiera jugar de inmediato sin esperar las descargas o si se cuenta con almacenamiento limitado, muchos de estos títulos permiten la ejecución directa a través de Xbox Cloud Gaming.

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Los títulos sin costo son exclusivos de los planes pagos. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

De qué forma mantener la seguridad de la cuenta de Xbox al día

El paso fundamental para blindar el perfil consiste en activar la verificación en dos pasos (2FA) vinculada a la cuenta de Microsoft. Al habilitar esta capa mediante aplicaciones de autenticación como Microsoft Authenticator, cualquier intento de inicio de sesión no autorizado requerirá una confirmación directa en el teléfono del propietario.

Asimismo, es clave mantener una higiene digital constante, revisando el historial de actividad de inicio de sesión desde la web de soporte de Microsoft.

Hay que asegurarse de utilizar contraseñas únicas y robustas que no se compartan con otros servicios, evitar ingresar las credenciales en sitios web no oficiales de extraños que prometan códigos gratuitos y desvincular cualquier dispositivo antiguo que ya no se utilicen.

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