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Nuevo GTA 6 hace que Xbox cree una consola en forma de cocodrilo: se llama Xbox Series X-BITE y se va a sortear

La pieza supera 1,50 metros de largo e integra un mando con marcas de mordedura

Microsoft presentó la Xbox Series X-BITE, una consola funcional oculta dentro de una figura de caimán de tamaño real inspirada en Florida.
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La Xbox Series X-BITE es la respuesta de Microsoft a la expectativa generada por Grand Theft Auto VI. La compañía presentó una edición especial que esconde una consola Series X funcional dentro de la figura de un caimán de tamaño real, inspirada en la fauna de Florida.

El anuncio llega semanas antes del lanzamiento del videojuego de Rockstar Games, previsto para el 19 de noviembre de 2026. Aunque no hay un referencia textual al juego, debido al acuerdo de marketing entre PlayStation con Rockstar y Take-Two Interactive, en la presentación hay varios detalles que dejan claro el motivo de esta edición especial, que no estará a la venta.

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Cómo es la consola de Xbox con forma de cocodrilo

La Series X-BITE representa a un caimán que parece haber tragado una videoconsola. La pieza supera los 1,50 metros de largo desde el hocico hasta la cola.

El reptil tiene ojos de color verde cuya pupila está inspirada en el logo de Xbox. En su cuerpo se puede ver iluminado el logo de Xbox Nexus, y entre las fauces del animal reposa un control inalámbrico personalizado con marcas que simulan mordeduras.

La pieza supera los 1,50 metros de largo e integra un mando con marcas de mordedura entre las fauces del animal.
La pieza supera los 1,50 metros de largo e integra un mando con marcas de mordedura entre las fauces del animal.

Para fabricar la pieza, Xbox trabajó junto a John Nolan Studio, un estudio especializado en animatrónica y diseño de criaturas que participó en producciones como The Witcher y Jurassic World: Dominion. El equipo combinó modelado 3D y escultura para reproducir la textura de la piel del animal e integrar los componentes de la consola en su interior.

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Existe una única unidad de la Series X-BITE y no estará a la venta. Xbox aclaró que se trata de una fabricación personalizada y que ningún animal real fue utilizado durante su elaboración.

Cómo participar en el sorteo para tener la Xbox en forma de cocodrilo

La dinámica para ganar la consola se desarrolla a través de las redes sociales de Xbox. El período de inscripción comenzó el 3 de noviembre a las 9.00 hora del Pacífico y se extiende hasta las 23.59 del 10 de noviembre de 2026, también hora del Pacífico.

Existen tres formas de participar: a través de X, Instagram o TikTok. En cualquiera de las tres plataformas, el mecanismo es el mismo: seguir la cuenta oficial @XBOX, compartir una de las publicaciones designadas para el sorteo y escribir manualmente el hashtag #XbiteSweepstakes en el repost.

Los participantes deben redactar a mano la etiqueta #XbiteSweepstakes en las publicaciones oficiales de redes sociales para validar su registro.
Los participantes deben redactar a mano la etiqueta #XbiteSweepstakes en las publicaciones oficiales de redes sociales para validar su registro.

El hashtag debe tecleado a mano: las publicaciones que no lo incluyan de esa forma quedan automáticamente descalificadas. Además, la cuenta utilizada para participar debe tener su configuración en modo público mientras dure el concurso.

Cada persona puede sumar hasta tres entradas en total, con un límite de una por cada red social. El uso de dispositivos automatizados para participar está prohibido.

Cómo se va a elegir al ganador

El concurso está abierto a residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos, Washington D. C. y Puerto Rico, mayores de 18 años al momento de inscribirse. No se requiere ninguna compra para entrar ni para aumentar las posibilidades de ganar.

El periodo de inscripción en las plataformas oficiales concluye el 10 de noviembre de 2026 con un límite de tres participaciones por persona. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
El periodo de inscripción en las plataformas oficiales concluye el 10 de noviembre de 2026 con un límite de tres participaciones por persona. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

El sorteo aleatorio se realizará alrededor del 11 de noviembre de 2026, a cargo de GMR Marketing, entre todas las entradas elegibles recibidas durante el período habilitado. El ganador será notificado por mensaje directo en la red social utilizada para participar y tendrá 48 horas para responder con su nombre completo, teléfono y correo electrónico.

Luego de ese primer contacto, deberá confirmar su elegibilidad y proporcionar una dirección de envío dentro de las 24 horas siguientes. Si no cumple con los plazos, pierde el premio y Xbox intentará notificar a un suplente, con un máximo de cinco intentos antes de declarar el premio vacante.

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