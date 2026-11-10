Economía

Cuándo cobro ANSES después de los feriados: cómo es el pago de jubilaciones, pensiones y AUH en noviembre 2026

El calendario del organismo previsional dispuso que las jubilaciones mínimas comiencen a pagarse luego de la inactividad por la visita de León XIV al país

Fila de personas mayores ante una oficina de ANSES donde un hombre saluda a una empleada en la ventanilla.
El monto máximo para los jubilados que superan el haber mínimo se ubica en $2.988.765,82 durante el undécimo mes del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras los feriados dispuestos por el Gobierno con motivo de la visita a la Argentina del Papa León XIV, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará mañana el pago de las jubilaciones mínimas correspondientes a noviembre 2026. Según se informó, los montos de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán actualizados en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La medida incluirá a la jubilación mínima y máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la AUH y las asignaciones familiares. El cronograma de acreditaciones puede consultarse en el calendario de pagos del organismo previsional.

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El sistema vigente surge del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció una actualización mensual de los haberes. Desde julio de 2024, el cálculo toma la variación del IPC registrada dos meses antes. Por eso, la inflación de septiembre, que arrojó 1,93%, define los valores que se abonarán en noviembre.

El calendario de pagos de ANSES para noviembre 2026

A lo largo de noviembre, Anses acreditará jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, prestaciones de pago único y beneficios por desempleo. El cronograma considera los feriados previstos durante el mes y, para varios grupos, iniciará el miércoles 11 de noviembre.

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El haber mínimo jubilatorio asciende a $444.158,46 en noviembre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Durante noviembre, el haber jubilatorio mínimo alcanzará los $444.158,46. A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las prestaciones previsionales, se situará en $203.182,22.

El cronograma de cobro para beneficiarios que perciben hasta la mínima se extenderá del 9 al 20 de noviembre, distribuido según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para los haberes que superen esa cifra, el calendario de pagos regirá entre el 24 y el 30 de ese mes.

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Según lo informado por la Anses, el tope máximo de las jubilaciones se ubicará en $2.988.765,82 en noviembre.

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Con un incremento del 1,93% en noviembre, la Asignación por Embarazo (AUE) llegará a un monto bruto cercano a los $159.600. Al igual que en la Asignación Universal por Hijo (AUH), Anses liquidará el 80% de manera directa —unos $127.700— y retendrá el 20% restante, suma que se libera tras presentar la acreditación de los controles médicos. El calendario de cobro se desplegará del 11 al 25 de noviembre, de acuerdo con el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI).

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre
ANSES Libreta AUH

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pagos correspondiente a cada terminación de DNI.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de DNI, primera quincena: del 11 de noviembre al 10 de diciembre
  • Todas las terminaciones de DNI, segunda quincena: del 25 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de noviembre al 10 de diciembre

Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 1 de diciembre

Desempleo Plan 2

Mes de cobro: octubre.

  • Todas las terminaciones de DNI: del 2 al 10 de diciembre

Las asignaciones familiares por hijo y prenatal tendrán un incremento del 1,93%. Los hogares con ingresos de hasta $1.212.301 cobrarán $79.812,80 por cada hijo. El importe descenderá según la escala de ingresos: será de $53.838,46, $32.564,29 o $16.801,94 en los tramos posteriores. El calendario prevé pagos entre el 12 y el 18 de noviembre.

Para quienes tienen hijos con discapacidad, la prestación alcanzará $259.861,30 si el ingreso familiar no supera los $1.212.301. El monto será de $183.835,73 para ingresos de hasta $1.777.957 y de $116.023,37 en el segmento siguiente. Anses informará las fechas de acreditación a través de su calendario de pagos.

Las prestaciones de pago único se actualizarán a $93.032,34 por nacimiento, $556.214 por adopción y $139.297,43 por matrimonio. A su vez, los jubilados y pensionados del régimen contributivo percibirán una asignación mensual por cónyuge de $19.365,68.

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