Estados Unidos

Anthropic buscará una valuación de 1,3 billones de dólares en su salida a bolsa

La empresa creadora de Claude ajustó hacia abajo el precio de su debut bursátil tras el desplome del Nasdaq, que borró 2,3 billones en valor de mercado en una sola jornada

Un cohete con un símbolo naranja asciende entre flechas rojas descendentes, pantallas con gráficos en declive, nubes y un edificio con columnas.
Anthropic ajustó a la baja sus expectativas de salida a bolsa tras el desplome de las tecnológicas en Wall Street (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Anthropic fijó en 1,33 billones de dólares la valuación con la que saldrá a bolsa, una cifra que representa una rebaja significativa frente a las expectativas de 2 billones de dólares que manejaban los inversores hace apenas un mes, y que refleja la presión ejercida por la caída brusca de las acciones tecnológicas que sacudió los mercados la semana pasada.

La empresa creadora de Claude, el asistente de inteligencia artificial, presentó el martes una actualización de su prospecto ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) en la que informó que ofrecerá 825 millones de acciones a un precio de entre $ 70 y $ 78 por título. Al precio medio de ese rango, Anthropic captaría más de $ 61.000 millones en su debut bursátil, previsto para antes de que termine noviembre, según informó el Wall Street Journal.

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La caída del Nasdaq recortó en cientos de miles de millones la valuación esperada

La oferta pública inicial llega en un clima de marcada incertidumbre. El jueves pasado, el índice Nasdaq 100 se desplomó un 6,4%, borrando 2,3 billones de dólares en valor de mercado en una sola jornada —la mayor pérdida en un único día registrada hasta ahora—, lo que forzó a los potenciales inversores a revisar a la baja sus estimaciones para la empresa. Semanas antes, varios de ellos habían comunicado a los bancos encargados de la operación que consideraban justo un valor de entre 1,4 y 1,5 billones de dólares; ese techo se recortó aún más tras el derrumbe bursátil, según Bloomberg. Algunos compradores llegaron a plantear cifras cercanas a 1,1 billones.

Stephan Kemper, director de inversiones de BNP Paribas Wealth Management Alemania, estimó que las valuaciones deberían ubicarse “al menos en el extremo inferior del rango rumoreado de 1,5 a 2 billones, quizás entre un 10% y un 15% por debajo de eso”. Michael Alfaro, director de inversiones del fondo de cobertura Gallo Partners, había señalado antes del desplome que Anthropic necesitaba apuntar a una valuación de entre 1,3 y 1,4 billones “para construir un libro de calidad”, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

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Además del IPO, la empresa planea levantar hasta 26.000 millones de dólares de inversores estratégicos.

Ilustración estilo cómic con una torre central con dos asteriscos naranjas, cables amarillos, dos brazos mecánicos y siluetas de edificios.
En paralelo a su salida a bolsa, la compañía prevé captar hasta USD 26.000 millones de aliados clave como Google y AMD (Imagen Ilustrativa Infobae)

El prospecto reveló que, en paralelo a la oferta pública, Anthropic tiene previsto captar hasta USD 26.000 millones adicionales de inversores institucionales de peso, entre ellos Google y AMD. Esta vía de financiamiento complementa la salida a bolsa y apunta a consolidar la base de capital de la compañía antes de que sus acciones comiencen a cotizar.

Los ejecutivos de Anthropic sostuvieron reuniones con banqueros de Goldman Sachs y Morgan Stanley en los últimos días para definir el rango de valuación. La ecuación es delicada: fijar un precio demasiado alto podría desalentar la demanda y hundir el papel en sus primeras jornadas, mientras que un precio excesivamente conservador abriría a la empresa y a sus asesores a críticas por haber dejado miles de millones sobre la mesa.

El IPO de Anthropic se perfila como un termómetro del apetito inversor por la inteligencia artificial

La operación es observada con atención por el mercado como un indicador del estado de ánimo de los inversores frente al sector de la inteligencia artificial. La última valuación privada de Anthropic —de 965.000 millones de dólares, obtenida en su ronda Serie H de mayo pasado— ya quedó por debajo de cualquiera de los rangos que se discuten hoy para el IPO, lo que implica que incluso en el escenario más conservador la empresa debutaría en bolsa con una prima sobre su precio privado más reciente.

El Nasdaq compuesto recuperó parte del terreno perdido el lunes, cuando cerró con un alza del 2,7%, aunque la volatilidad en el sector tecnológico sigue siendo el telón de fondo de una operación que el mercado seguirá de cerca.

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