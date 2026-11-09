Estados Unidos

Quién es quién y qué pasó cuándo: la guía para entender el escándalo que sacude a Nvidia

De una foto en Taipei en 2024 a la investigación del directorio y la disculpa pública de Jensen Huang, paso a paso y con fechas

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.
Guardar

El CEO de Nvidia admitió el domingo que fue infiel a su esposa con una ejecutiva a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una agente china. El directorio lo investiga. Lo esencial, en orden, según The Wall Street Journal, The New York Times, el Financial Times y Wired.

Quién es quién

Pintura en acuarela de un hombre con anteojos y chaqueta oscura, una mujer con vestido rosa y copa de vino, y un emblema verde de fondo.
Jensen Huang admitió ante los empleados de Nvidia una relación extramatrimonial con la ejecutiva Alice Huang. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jensen Huang, 63 años, fundador y CEO de Nvidia, la empresa de los chips con los que se entrena la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Alice Huang, ciudadana china, ex ejecutiva de Megaspeed. Sin parentesco con el CEO. No fue acusada de ningún delito.

Megaspeed, empresa de centros de datos de Singapur, nacida de un grupo chino y gran compradora de chips de Nvidia.

Heller, la consultora de crisis que, según Wired, maneja la comunicación de Huang desde hace un año.

Qué pasó cuándo

2023. Nace Megaspeed, escindida del grupo chino 7Road, meses después de que Estados Unidos restringiera la venta de chips avanzados a China.

Junio de 2024. Primera foto de Alice Huang y Jensen Huang juntos, en una fiesta tras una conferencia en Taipei.

La inteligencia de Estados Unidos identificó a la exejecutiva Alice Huang como una presunta agente al servicio de China. (Obtained by Reuters/via REUTERS)
La inteligencia de Estados Unidos identificó a la exejecutiva Alice Huang como una presunta agente al servicio de China. (Obtained by Reuters/via REUTERS)

Fines de 2024. El Departamento de Comercio investiga a Megaspeed por un posible desvío de chips a China.

Mayo de 2025. Segunda foto, en una cena privada en Taipei.

9 de octubre de 2025. The New York Times revela la investigación a Megaspeed y los vínculos entre los dos Huang. Según Wired, la nota irrita al CEO.

PUBLICIDAD

Fines de octubre de 2025. Nvidia ordena incluir a la consultora Heller en toda consulta de prensa sobre Huang, según Wired.

Octubre a diciembre de 2025. Huang pide a la Casa Blanca permiso para vender chips Blackwell en China. No lo consigue. En diciembre, Trump autoriza exportar el H200, menos potente, con el 25% de las ventas para el gobierno.

Las acciones de Nvidia registraron un descenso del cinco por ciento en Wall Street tras conocerse la situación del director ejecutivo. (REUTERS/Mike Segar)
Las acciones de Nvidia registraron un descenso del cinco por ciento en Wall Street tras conocerse la situación del director ejecutivo. (REUTERS/Mike Segar)

Primavera boreal de 2026. El secretario de Estado Marco Rubio supervisa un memo clasificado que advierte sobre la relación personal entre Huang y Alice Huang, según el Journal. El Departamento de Justicia ya lidera la investigación.

Mayo a octubre de 2026. Huang viaja con Trump a China, recibe su llamado en vivo en el podcast All-In y, el 8 de octubre, la Medalla Nacional de Ciencia.

29 de octubre de 2026. El Times y el Journal publican que la inteligencia estadounidense cree que Alice Huang es una agente china y que tiene una relación cercana con Huang. Nvidia responde que reunirse con clientes es parte del trabajo de un CEO.

6 de noviembre de 2026. El Financial Times informa que el gobierno cree que el vínculo era sentimental.

8 de noviembre de 2026. Huang escribe a los empleados: “Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice.” El directorio abre una investigación independiente y lo mantiene como CEO mientras dure. Trump, consultado, dice que debería seguir: “es un tipo honorable”.

9 de noviembre de 2026. La acción cae 5%, según CNBC. El Times publica que no hay sucesor evidente. Wired revela la contratación de Heller un año antes de la confesión. El 17 de noviembre, Huang presenta resultados con la investigación abierta.

Lo que está probado y lo que no

No está probado que Alice Huang haya sido reclutada por Beijing, que haya obtenido información de Nvidia ni que Huang supiera algo. China calificó la denuncia de infundada. Lo admitido es la relación. Lo abierto es la investigación.

Temas Relacionados

NvidiaJensen HuangChinaEspionajeNewsroom BUELo último en tecnologíatecnologia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Universidad de Mississippi investiga un video viral de estudiantes haciendo gestos racistas frente a un departamento

La institución abrió una revisión interna luego de que una grabación captada por una cámara Ring mostrara a dos jóvenes imitando sonidos y movimientos asociados con monos

La Universidad de Mississippi investiga un video viral de estudiantes haciendo gestos racistas frente a un departamento

Trump cuestionó la transparencia de las elecciones de medio término tras la derrota republicana: “¿Fueron honestas?”

El líder republicano puso en duda los resultados del 3 de noviembre y sostuvo que algunas tandas de sufragios anticipados hicieron imposible revertir la tendencia electoral

Trump cuestionó la transparencia de las elecciones de medio término tras la derrota republicana: “¿Fueron honestas?”

19 corredores fueron hospitalizados tras una media maratón en Santa Bárbara y aún no se sabe qué les pasó

Varios atletas llegaron a los departamentos de emergencias de dos centros médicos californianos luego de completar el recorrido, mientras las autoridades intentan determinar si existió un factor común entre los malestares

19 corredores fueron hospitalizados tras una media maratón en Santa Bárbara y aún no se sabe qué les pasó

Una tormenta amenaza con llevar la primera nieve de la temporada al noreste de Estados Unidos y provocar un fuerte descenso de temperaturas

El sistema barométrico avanzará hacia Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine desde el jueves, mientras una masa canadiense extenderá valores térmicos inferiores a los habituales durante el fin de semana

Una tormenta amenaza con llevar la primera nieve de la temporada al noreste de Estados Unidos y provocar un fuerte descenso de temperaturas

¿Puede el nuevo Congreso dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS?

La Alianza Nacional TPS sostiene que la nueva correlación de fuerzas permitirá reactivar proyectos para regularizar a beneficiarios del TPS. El desafío no termina con una mayoría simple: la iniciativa debe superar los procedimientos del Senado y un posible veto de Trump

¿Puede el nuevo Congreso dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS?

TECNO

Cuánto pesa GTA 6: tamaño de descarga oficial y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

Cuánto pesa GTA 6: tamaño de descarga oficial y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

Guía para cuidar un auto eléctrico: desde no sobrecargar la batería hasta la rotación de neumáticos

Unión Europea quiere que los usuarios puedan apagar la reproducción automática y las rachas de las apps

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

Cómo usar correctamente el aire acondicionado para secar la ropa en casa

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Andy Serkis habla de las secuelas mentales de volver a interpretar a Gollum: “Duermo muy mal”

Bonnie Wright, actriz de ‘Harry Potter’, reveló que su hijo recién nacido fue hospitalizado seis veces

James Gunn y Peter Safran dejan DC Studios: un veterano de Marvel toma las riendas del sello

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

MUNDO

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto