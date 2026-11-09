Quién es quién y qué pasó cuándo: la guía para entender el escándalo que sacude a Nvidia

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.

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El CEO de Nvidia admitió el domingo que fue infiel a su esposa con una ejecutiva a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una agente china. El directorio lo investiga. Lo esencial, en orden, según The Wall Street Journal, The New York Times, el Financial Times y Wired.

Quién es quién

Jensen Huang admitió ante los empleados de Nvidia una relación extramatrimonial con la ejecutiva Alice Huang. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jensen Huang, 63 años, fundador y CEO de Nvidia, la empresa de los chips con los que se entrena la inteligencia artificial.

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Alice Huang, ciudadana china, ex ejecutiva de Megaspeed. Sin parentesco con el CEO. No fue acusada de ningún delito.

Megaspeed, empresa de centros de datos de Singapur, nacida de un grupo chino y gran compradora de chips de Nvidia.

Heller, la consultora de crisis que, según Wired, maneja la comunicación de Huang desde hace un año.

Qué pasó cuándo

2023. Nace Megaspeed, escindida del grupo chino 7Road, meses después de que Estados Unidos restringiera la venta de chips avanzados a China.

Junio de 2024. Primera foto de Alice Huang y Jensen Huang juntos, en una fiesta tras una conferencia en Taipei.

La inteligencia de Estados Unidos identificó a la exejecutiva Alice Huang como una presunta agente al servicio de China. (Obtained by Reuters/via REUTERS)

Fines de 2024. El Departamento de Comercio investiga a Megaspeed por un posible desvío de chips a China.

Mayo de 2025. Segunda foto, en una cena privada en Taipei.

9 de octubre de 2025. The New York Times revela la investigación a Megaspeed y los vínculos entre los dos Huang. Según Wired, la nota irrita al CEO.

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Fines de octubre de 2025. Nvidia ordena incluir a la consultora Heller en toda consulta de prensa sobre Huang, según Wired.

Octubre a diciembre de 2025. Huang pide a la Casa Blanca permiso para vender chips Blackwell en China. No lo consigue. En diciembre, Trump autoriza exportar el H200, menos potente, con el 25% de las ventas para el gobierno.

Las acciones de Nvidia registraron un descenso del cinco por ciento en Wall Street tras conocerse la situación del director ejecutivo. (REUTERS/Mike Segar)

Primavera boreal de 2026. El secretario de Estado Marco Rubio supervisa un memo clasificado que advierte sobre la relación personal entre Huang y Alice Huang, según el Journal. El Departamento de Justicia ya lidera la investigación.

Mayo a octubre de 2026. Huang viaja con Trump a China, recibe su llamado en vivo en el podcast All-In y, el 8 de octubre, la Medalla Nacional de Ciencia.

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29 de octubre de 2026. El Times y el Journal publican que la inteligencia estadounidense cree que Alice Huang es una agente china y que tiene una relación cercana con Huang. Nvidia responde que reunirse con clientes es parte del trabajo de un CEO.

6 de noviembre de 2026. El Financial Times informa que el gobierno cree que el vínculo era sentimental.

8 de noviembre de 2026. Huang escribe a los empleados: “Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice.” El directorio abre una investigación independiente y lo mantiene como CEO mientras dure. Trump, consultado, dice que debería seguir: “es un tipo honorable”.

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9 de noviembre de 2026. La acción cae 5%, según CNBC. El Times publica que no hay sucesor evidente. Wired revela la contratación de Heller un año antes de la confesión. El 17 de noviembre, Huang presenta resultados con la investigación abierta.

Lo que está probado y lo que no

No está probado que Alice Huang haya sido reclutada por Beijing, que haya obtenido información de Nvidia ni que Huang supiera algo. China calificó la denuncia de infundada. Lo admitido es la relación. Lo abierto es la investigación.