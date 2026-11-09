Joven de 20 años de edad es aprehendida por estar supuestamente involucrada en el homicidio de un taxista en Panamá

La Policía Nacional informó que la supuesta implicada en el hecho de sangre mantenía un oficio emitido por la Fiscalía de Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de San Miguelito. (PN)

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La Policía Nacional aprehendió a una mujer en el sector de Los Andes, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, requerida por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

La aprehendida, de 20 años, mantenía un oficio emitido por la Fiscalía de Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de San Miguelito, relacionado con un hecho ocurrido el 10 de febrero de 2026 en el sector de Fátima-Perro Negro.

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En San Miguelito la violencia no cesa. En junio, por ejemplo, la Policía Nacional informó la aprehensión de un hombre de 33 años en el sector de Altos del Cristo, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, San Miguelito, requerido por tentativa de homicidio, lo que evidencia la coexistencia de homicidios consumados y tentativas en el área.

Meses después, en octubre, otro homicidio fue reportado en Calle 35 de Veranillo, también dentro del corregimiento Amelia Denis de Icaza, donde un hombre fue asesinado a tiros durante la madrugada y los atacantes lograron huir, sin que hasta el momento se haya informado de capturas por este crimen.

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Estos sucesos, sumados al caso Fátima‑Perro Negro, configuran un mapa reciente de violencia letal y tentativa en distintos sectores de San Miguelito.

Una pistola con humo en el cañón descansa sobre una señal amarilla con la palabra TAXI situada en el asfalto de una calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción cronológica del homicidio del taxista Gabriel Peña se fundamenta en los relatos compilados por la prensa y en las referencias a la investigación del Ministerio Público, que ofrecen una visión relativamente coherente de los acontecimientos de la mañana del 10 de febrero de 2026.

Según las notas criminológicas, alrededor de las 11:30 de la mañana de ese día los residentes del sector escucharon varias detonaciones de arma de fuego que rompieron la rutina matutina y generaron alarma en la comunidad.

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Ante los disparos, vecinos se asomaron para verificar qué ocurría y observaron un taxi accidentado en una cuneta, mientras una mujer descendía del vehículo y se alejaba del lugar, en lo que aparentaba ser una huida.

Esta escena inicial fue clave, pues los residentes no solo percibieron la violencia sonora de los disparos, sino que fueron testigos del estado del automóvil y del movimiento de una posible implicada o testigo.

Minutos después del hecho, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio y procedieron a acordonar la escena, encontrando dentro del automóvil el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala, reclinado hacia el lado del asiento del copiloto.

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Durante las últimas 24 horas la Policía Nacional informó que detuvo a 178 personas, por diversos delitos. (PN)

La descripción del cuerpo reclinado hacia el asiento del copiloto sugiere que el conductor podría haber intentado maniobrar o protegerse mientras el taxi recibía los impactos, aunque esta interpretación corresponde a la lectura de la posición corporal más que a un dato confirmado en las fuentes.

Lo cierto es que el taxista murió en el lugar, sin lograr recibir atención médica, lo que indica la gravedad y la eficacia letal del ataque.

Testigos relataron que la pasajera logró salir ilesa y huyó entre callejones antes de la llegada de la Policía, mientras el cuerpo de la víctima quedó reclinado hacia el asiento del copiloto.

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Por otra parte, la Policía Nacional indicó que durante las últimas 24 horas aprehendió a 178 personas. De estas, 104 fueron aprehendidas por oficio, 51 por faltas administrativas, 18 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Además, se realizaron 71 diligencias de allanamiento, se decomisaron dos armas de fuego y se recuperaron tres vehículos.

Las autoridades también indicaron que impusieron 11 boletas a ciudadanos que atendían el teléfono celular mientras conducían. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de tránsito, se impusieron 1,263 boletas por diversas infracciones, entre las que destacan 364 por exceso de velocidad, 62 por luces no adecuadas, 11 por hablar por teléfono celular mientras se conduce, 29 por licencia vencida y 39 por embriaguez comprobada. Asimismo, 135 vehículos fueron remolcados con grúa por diversas causas, según la Policía Nacional.

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