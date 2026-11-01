“Lo que importa es: ¿construimos algo que les encante?”: John Ternus, CEO de Apple, sobre lanzar productos con IA

John Ternus, director ejecutivo de Apple, en una entrevista con la revista Wired publicada el 30 de octubre. (Reuters)

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John Ternus, director ejecutivo de Apple desde el 1 de septiembre, afirmó que la empresa aprovechará la inteligencia artificial en sus productos, pero que no quiere lanzarla solo por lanzarla. Lo dijo en una entrevista con el periodista Steven Levy, de Wired, publicada el 30 de octubre.

“No queremos lanzar IA por la IA misma”, dijo Ternus. Según el ejecutivo, cuando Apple lo hace bien, la gente no tiene que preguntarse si una función la hizo la IA o un software tradicional. “Lo que importa es: ¿construimos algo que les encante?”, agregó.

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La conversación tuvo lugar pocos minutos después de la presentación de la primera MacBook Pro con pantalla táctil, en un evento en Los Angeles, según relató Levy. Ternus tiene 51 años, lleva 25 en Apple y lleva menos de dos meses al frente de la compañía.

Ternus asumió el cargo el 1 de septiembre, tras 25 años en la compañía fundada por Steve Jobs. (Reuters)

Levy le planteó dos lecturas sobre Apple. Una sostiene que la empresa quedó rezagada por no haber desarrollado un producto de IA propio con Siri, su asistente de voz, incluso después de una actualización. La otra, que hace bien en evitar el alto costo de crear un modelo de frontera y en integrar la IA de forma gradual, con foco en la privacidad.

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Si respuesta definitiva sobre planes de IA

Ternus no eligió ninguna de las dos. “Todos tienen una opinión, a mí me gusta dónde estamos”, respondió. Dijo que espera que se reconozca el trabajo de la empresa en construir productos que mejoren la vida de las personas, y que Apple va a usar la IA con ese fin.

TechCrunch recordó que Apple fue descrita con frecuencia como atrasada en IA, en parte porque demoró una versión más potente de Siri que recién se lanzó este verano boreal.

La primera MacBook Pro con pantalla táctil, presentada en un evento en Los Ángeles, fue el escenario previo a la entrevista con Wired. (Reuters)

Levy también le preguntó por la posibilidad de que los agentes de IA hagan innecesarias las aplicaciones que hoy sostienen el ecosistema de Apple. “Eso podría facilitar mucho la vida, supongo, pero la creación de productos es algo profundamente humano y personal, que nos encanta hacer”, respondió Ternus.

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Regulación, Cook y Trump

Sobre si apoya una regulación de la IA, Ternus contestó que todos leen las noticias y lo piensan desde la seguridad informática, porque los modelos “son muy capaces de hacer cosas”. Dijo que Apple se enfoca en que sus productos sean seguros y en proteger la información de los usuarios. Levy calificó la respuesta como una no respuesta.

Ternus también habló de su relación con Tim Cook, su antecesor, que ahora es presidente ejecutivo. “Tim está disponible para ayudar donde se lo pida”, dijo. Según Wired, Ternus todavía no conoció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tim Cook, expresidente ejecutivo de Apple y actual presidente, mantiene un rol de consulta con Ternus según el nuevo CEO. (Reuters)

Levy describió a Ternus como un ejecutivo de producto que promete continuidad. Johny Srouji, a cargo del diseño de chips propios de Apple, dijo a la revista que la cultura de la empresa no va a cambiar. Wired indica que la compañía vale 4 billones de dólares y que su negocio de servicios factura 100.000 millones.

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El enfoque coincide con otra declaración de Ternus, citada en abril por Reuters a partir de una entrevista con el sitio Tom’s Guide: “Nunca pensamos en lanzar una tecnología. Siempre pensamos en cómo aprovechar la tecnología para lanzar productos increíbles”.

John Ternus, portada de Times con el iPhone Duo

Este mes, Ternus apareció en la portada de la revista TIME junto al iPhone Duo, el primer plegable de la compañía, en la edición dedicada a los mejores inventos de 2026. En la entrevista, Ternus defendió la vigencia de los dispositivos físicos frente al avance de la inteligencia artificial: “La gente quiere cosas físicas”, afirmó, y descartó un escenario donde el iPhone deje de ser necesario.

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John Ternus en la portada de la revista TIME junto al iPhone Duo, el primer plegable de Apple, en la edición de los mejores inventos de 2026. (TIME)

El dispositivo, que supondría uno de los mayores cambios de diseño de Apple desde 2007, surge de desarrollos que la compañía investigaba desde 2011, cuando Ternus participó en una patente sobre pantallas plegables. Su precio superior a los 2.000 dólares genera incertidumbre sobre su recepción comercial.