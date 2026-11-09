“Profundamente decepcionante”: el duro análisis que ubicó a Alpine entre los “perdedores” del Gran Premio de Brasil

La segunda mitad del año expuso el problema que alejó a Alpine de su principal objetivo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

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Alpine volvió a fallar en su intento por sumar puntos y quedó más comprometido en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores de Fórmula 1. En el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto terminó 13° tras adelantar a Pierre Gasly, que fue 14°, mientras que el séptimo lugar de Liam Lawson permitió que Racing Bulls ampliara su ventaja en la clasificación por equipos.

La escudería francesa afrontó una carrera marcada por las dificultades con la pista mojada, una mala largada y la falta de ritmo para acercarse a la zona de puntos. Alpine sigue en el sexto puesto con 69 unidades, mientras que Racing Bulls llegó a 108, una distancia que obliga al equipo de Enstone a conseguir resultados altos en las tres fechas que quedan para sostener sus aspiraciones.

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El análisis de Motorsport, firmado por el periodista Filip Cleeren, ubicó a Alpine entre los “perdedores” de la competencia en Brasil. El medio remarcó que el conjunto francés pasó de pelear de forma directa por el quinto lugar a atravesar una segunda mitad de temporada sin la regularidad necesaria para mantener esa posición.

“Para un equipo que estaba de lleno en la pelea por el quinto puesto del campeonato, la segunda mitad de la temporada ha sido profundamente decepcionante para Alpine”, expuso Motorsport. La publicación añadió: “Mientras RB ha avanzado con comodidad hacia el puesto de ‘mejor del resto’, Alpine ha tenido dificultades para encadenar fines de semana con puntos. Y cuando lo consiguió, se pegó un tiro en el pie con penalizaciones, como en México”.

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La escudería francesa acumula una racha sin puntos que permitió que Racing Bulls consolidara su ventaja en la clasificación por equipos (EFE/ André Coelho)

El balance también apuntó de forma directa al comportamiento del monoplaza en Interlagos. “Brasil fue diferente en ese sentido, ya que Alpine simplemente no apareció en todo el fin de semana bajo la lluvia, con todos los indicios apuntando a una deficiencia aerodinámica de su paquete actual en condiciones de lluvia”, afirmó el medio.

Pierre Gasly reconoció en el comunicado oficial de Alpine que el equipo detectó aspectos que deberá revisar tras el paso por Brasil. “Tenemos mucho que analizar, sobre todo en lo que respecta a nuestro rendimiento en mojado este fin de semana, ya que el agarre era muy pobre tanto con los neumáticos intermedios como con los de lluvia extrema. Tras la frustración de ayer en la clasificación, observamos algunas anomalías en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos llevará tiempo analizar y comprender mejor”, sostuvo el piloto francés.

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La jornada del sábado ya había dejado a los dos Alpine fuera en la Q1, un resultado que obligó a sus pilotos a largar desde posiciones retrasadas en una competencia en la que adelantar resultó complejo. La dupla no tuvo una salida favorable y perdió terreno desde los primeros metros, por lo que la carrera quedó condicionada antes de que los autos pudieran encontrar un ritmo competitivo.

El A526 tampoco respondió sobre el asfalto húmedo y la falta de agarre redujo las posibilidades de recuperación. Colapinto logró defenderse de los ataques de Nico Hulkenberg, de Audi, y de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, antes de superar a Gasly en las vueltas finales, pero esas maniobras no alcanzaron para que alguno de los dos autos pudiera pelear por las posiciones que entregaban unidades.

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El piloto argentino explicó ante ESPN que la largada fue uno de los factores que más afectó su resultado. “Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera. Intenté lo máximo que pude. No se qué pasó en la largada. Fue la peor del año. No tenía grip ni potencia. No salimos para adelante, me quedé parado. Ahí perdimos puestos que fueron difíciles de recuperar. Hice una buena carrera cuando estuve en pista. Me trabaron mucho Leclerc y Albon. Hicimos lo que pudimos en una carrera dura, con circunstancias complicadas. No teníamos grip con la lluvia. Al principio de la carrera nos costó mucho con intermedias. Hay que entender la razón para mejorar eso y estar mejor la próxima”, señaló Colapinto.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo con sede en Enstone, también expresó su disconformidad por el desarrollo del fin de semana. “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, no hemos rendido al nivel esperado. Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en condiciones de lluvia, ya que ha sido uno de nuestros puntos débiles este fin de semana”, declaró el directivo italiano en el comunicado de la escudería.

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La Fórmula 1 cerrará la temporada 2026 con un último triplete que comenzará entre el 19 y el 22 de noviembre en Las Vegas. La carrera estadounidense tendrá su atracción principal a la 01.00 del domingo, hora argentina, y el calendario concluirá después con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, las dos fechas previstas en Medio Oriente.

Alpine tendrá por delante tres carreras en el cierre de la temporada para recuperar la quinta posición en el Campeonato de Constructores (Jean Carniel/Pool Photo via AP)

En el plano de Constructores, todavía quedan 129 puntos en juego, aunque Alpine necesita resultados poco habituales para revertir la distancia con Racing Bulls. Para alcanzar el máximo disponible, los pilotos de un equipo deberían finalizar primero y segundo en todas las pruebas restantes, un escenario que aparece lejano para los dos conjuntos involucrados en la disputa por el quinto lugar.

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El mejor resultado de Gasly en la temporada fue un sexto puesto en China, mientras que Colapinto también alcanzó esa posición en Canadá. La falta de actuaciones superiores a esos resultados explica el margen reducido de Alpine para recuperar posiciones, especialmente frente a un rival que encontró mayor regularidad y sumó unidades en Brasil a través de Lawson.

La competencia en Interlagos también confirmó a Mercedes como campeón del Campeonato de Constructores con 652 puntos. Ferrari conservó el segundo puesto con 510, mientras Red Bull amplió su margen en el último escalón del podio al llegar a 415 unidades, frente a las 398 que acumuló McLaren.

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