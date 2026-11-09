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El gesto del Papa León XIV que conmovió a Abel Pintos tras cantar frente a él: “No lo olvidaremos en nuestras vidas”

El músico interpretó “La Llave” junto al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y luego compartió sus sensaciones en las redes sociales

El Sumo Pontifice comenzó su cronograma de actividades estipuladas y escuchó a Abel Pintos junto al coro del Cottolengo de Don Orione
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Este lunes por la mañana, la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole estuvo atravesada por distintos momentos de emoción. El Sumo Pontífice se reunió con residentes, trabajadores, autoridades y representantes de la comunidad religiosa de la institución, en una jornada que también tuvo espacio para la música. Allí, Abel Pintos se convirtió en uno de los protagonistas al interpretar una canción junto al coro del establecimiento y, después de vivir la experiencia, compartió sus sensaciones con sus seguidores.

El artista publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de la presentación y acompañó las imágenes con un extenso mensaje. La publicación superó los 48.000 “Me gusta” en pocos minutos y recibió numerosos comentarios de personas que destacaron la posibilidad de verlo cantar frente al Papa. “Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro de @cottolengodonorioneclaypole porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, comenzó escribiendo Pintos.

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Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas”, expresó, a corazón abierto, ante los usuarios en las redes.

El emotivo posteo de Abel Pintos luego de cantar frente al papa León XlV: "¡Amar es para valientes"
Las emotivas palabras del artista bahiense luego de cantar frente al Sumo Pontífice (Instagram)

Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu”, agregó el músico. Como cierre de su mensaje, Pintos escribió: “Gracias, Dios. AGUANTE LA FE. ¡Amar es para valientes!”.

Durante la visita, el artista interpretó “La Llave” junto al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown. La presentación se realizó en el salón principal del establecimiento, donde el papa León XIV permaneció sentado junto a integrantes de su comitiva. Desde allí, siguió la actuación y escuchó la versión compartida por Pintos con los jóvenes y residentes.

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El músico estuvo acompañado por su colega Marcelo Predacino, quien tocó la guitarra durante la interpretación. También participaron integrantes del coro de la institución, mientras los demás músicos se ubicaron a un costado del escenario. La escena reunió a Abel y a los residentes en torno a una canción, frente a un público compuesto por autoridades, trabajadores, miembros de la comunidad religiosa y personas vinculadas con el Cottolengo.

Un obispo sentado de espaldas observa a un coro con micrófono y guitarristas en el presbiterio de una iglesia con alfombra roja y vitrales.
Abel Pintos entonó "La Llave" ante León XIV en en Cottolengo Don Orione en la Argentina (Captura de video)

Después de escuchar la presentación de Pintos y los testimonios de algunos residentes, el Papa hizo una breve referencia a la música. “Gracias por la música”, aseguró León XIV durante el discurso que brindó en el establecimiento. La frase quedó como una de las respuestas directas al momento artístico que había tenido lugar poco antes.

El Papa llegó minutos antes de las 9 al predio de 50 hectáreas donde funciona el Pequeño Cottolengo Don Orione. Una vez allí, tomó contacto con residentes, trabajadores, autoridades y miembros de la comunidad religiosa que forman parte de la institución. El establecimiento alberga a cerca de 400 personas con discapacidades y fue uno de los primeros lugares visitados por el Pontífice durante su agenda del día.

Abel Pintos canta frente a un micrófono junto a un joven y una mujer que sostienen micrófonos frente a un grupo de asistentes.
El artista fue acompañado por el coro de la institución y, además, por Marcelo Predacino, guitarrista de su banda (Captura de video)

Para la ocasión, Pintos preparó un gesto especial. El músico encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una de ellas fue destinada como obsequio para el Pontífice, otra quedó en el Pequeño Cottolengo Don Orione y la tercera pasó a formar parte de la colección personal del cantante.

Después de cantar frente al papa León XIV, Pintos volvió a poner en palabras lo que había vivido. Su mensaje reunió agradecimientos para el coro, la institución, quienes participaron del encuentro y las personas que acompañaron desde lejos. Entre la canción, los testimonios y la presencia del Pontífice, la música ocupó un lugar central en la visita al Cottolengo de Claypole.

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