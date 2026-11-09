Política

Victoria Villarruel dijo que no fue invitada a la misa del Papa: “Nunca recibimos el QR”

La vicepresidenta y titular del Senado confirmó su ausencia con un sugestivo mensaje en redes sociales

Personas vestidas de traje de espaldas observan a una mujer que conversa con un hombre con solideo blanco y túnica roja
El saludo entre el Papa León XIV y Victoria Villarruel al término del evento de ayer en el Palacio Libertad
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La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, dijo que no fue invitada por el Gobierno a la histórica misa que ofreció el papa León XIV durante el mediodía de hoy en el Monumento de los Españoles. A través de la red social X, la compañera de fórmula de Javier Milei en la campaña 2023 afirmó: “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”.

A pesar de la situación, Villarruel también dijo: “Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”.

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La líder de la Cámara alta fue la única funcionaria que ayer, al término del discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad, fue saludada por el jefe de la iglesia. E, incluso, conversó con él por unos segundos.

Visita papa leon - Tuit Victoria Villarruel
El tuit de Victoria Villarruel

Desde Casa Rosada dejaron trascender que la Vicepresidenta sí había sido invitada: “Se le cursó la invitación el 4 de noviembre”, explicaron. Y agregaron: “Parte del equipo de ceremonial de Nación tuvo reuniones con su equipo para explicarle cómo eran los ingresos y demás cuestiones referidas a las actividades”.

Villarruel fue cuestionada en redes sociales ya que, tras dicho convite, destacó ante diversos medios el contenido de la intervención del Papa por haber sido “acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”. En esa línea, sostuvo que se trata de “un momento en el que hace falta la unidad nacional”, y que la dirigencia debe mantener canales de conversación. Y se sumó a la mención sobre la protección de la vida desde sus primeros instantes.

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Horas atrás, la vicepresidenta respondió a un par de comentarios en X. “Es tal el nivel de ignorancia y fanatismo que asocian la Justicia Social con una ideología política argentina, cuando en la Doctrina Social de la Iglesia se consagra ese principio varias décadas antes. Eso pasa cuando no practicás la Fe católica y solo la usás para tu beneficio político y personal”, manifestó la otrora diputada.

Tras ello, Villarruel resaltó que “el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional habla de la Justicia Social”. Y agregó: “Lo copio para los que no lo leyeron y están en política en Argentina, Constitución reformada durante el gobierno de su ídolo -el ex presidente peronista Carlos- Menem”.

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
El Papa, León XIV, durante el acto de esta tarde en la UCA (AFP)

En el mismo mensaje, la funcionaria copió y pegó un fracciones de dicho inciso. No obstante, el primer párrafo -completo- menciona: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

Hora atrás, quien comanda la Cámara alta eligió la red social Instagram para expresar su satisfacción por la visita del Sumo Pontífice. “Bienvenido Su Santidad León XIV a la República Argentina. Que sus palabras se hagan carne y realidad para todos los argentinos. Que los desamparados, enfermos, los que no son escuchados encuentren en la Palabra de Dios y en el abrazo de Su Santa Iglesia la fuerza para superar las adversidades. Bienvenido su Santidad al bendito suelo argentino. Que la Virgen de Luján guíe sus pasos en estos días en nuestra amada Patria”.

Las diferencias entre Villarruel y la Casa Rosada -pese a formar parte de una misma gestión- fueron, hasta esta tarde, las únicas llamadas de atención en medio de jornadas históricas para la Argentina por la visita papal. De hecho, la mayoría de los partidos políticos evitaron entrar en disputas discursivas o, incluso, se abstuvieron de utilizar la presencia y dichos del jefe de la iglesia católica para criticar a la administración central y hacer política. El viaje del Papa continuará más tarde en la Ciudad; mañana, en Córdoba y territorio porteño; y el gran cierre será, tras otra esperable y masiva misa, en Luján.

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