Del picnic de Yanina Latorre y Analía Franchín a la sombrilla de Valeria Mazza: las perlitas de los famosos en la misa del papa León XIV

Valeria Mazza con su marido, Yanina Latorre con su amiga Analía Franchín y Sofía Jujuy fueron algunas de las celebridades que presenciaron un momento histórico

Guardar

Entre selfies frente al altar, videos del papamóvil, sombrillas para protegerse del sol y mensajes de fe, los famosos compartieron cómo vivieron la misa del papa León XIV en Buenos Aires. Mientras algunas figuras siguieron la ceremonia desde el sector de invitados, otras se mezclaron con la multitud para saludar al Pontífice durante su recorrido.

La espera previa a la celebración dejó varias postales en las redes sociales. Yanina Latorre mostró una de las más distendidas junto a Analía Franchín: ambas improvisaron un picnic antes de que comenzara la misa. La conductora publicó una foto de un sándwich y una medialuna rellena sobre su envoltorio, al lado de un bolso, y escribió: “Nuestro picnic”, con su compañera etiquetada.

PUBLICIDAD

Latorre y Franchín llegaron temprano para presenciar la misa del Papa y acompañaron la espera con un pequeño picnic

Latorre también se cruzó con Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quienes aguardaban sentados bajo una sombrilla blanca para resguardarse del sol. La panelista compartió la imagen de la pareja, vestida de negro y ubicada entre los invitados, con un breve “Jajajajaja” y las etiquetas de ambos.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier se cubrieron del sol con un paraguas blanco

Valeria Mazza y Pampita compartieron fotos desde el sector de invitados

Mazza publicó un carrusel de imágenes de la jornada. En una de ellas posó junto a Gravier, con el altar y el crucifijo de fondo, y agradeció al Papa por la celebración. “Muy emocionante vivir esta misa, esta energía de amor, y escuchar tus palabras fueron un regalo al alma”, escribió la modelo.

PUBLICIDAD

En otra postal del álbum apareció junto a Gravier y Pampita, los tres sonrientes y con anteojos de sol, posando de espaldas al escenario preparado para la ceremonia. La conductora reaccionó a la publicación con emojis de manos en oración y un corazón.

Valeria Mazza, quien fue a la misa con su esposo, se encontró con Pampita en el Monumento de los Españoles

Por su parte, Pampita subió a Instagram un video que reunió distintos momentos de su experiencia junto a su amiga y maquilladora personal, Estefanía Novillo. Como texto eligió una cita religiosa: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”, acompañada por emojis de manos en oración, una cruz y un corazón en llamas.

Franchín, en tanto, eligió una selfie desde el predio. Detrás de ella se veía el altar, los arreglos florales y los religiosos dispuestos para el inicio de la misa. La panelista no agregó palabras a la historia y dejó que la imagen registrara su presencia en uno de los sectores más cercanos al escenario.

PUBLICIDAD

Franchín compartió una selfie desde el sector de invitados de la misa que el papa León XIV brindó en el Monumento de los Españoles

Graciela Alfano y Sofía Jujuy siguieron al Papa entre la multitud

Lejos de las sillas reservadas, Graciela Alfano salió a la calle para ver el paso de la comitiva de León XIV rumbo a la misa. La actriz compartió dos videos en sus historias de Instagram, donde se la ve con gorra rosa, rodeada por otras personas que esperaban sobre una senda peatonal. En uno de los registros levantó el brazo para saludar el paso del Pontífice y sumó el hashtag #papaenargentina.

Alfano fue testigo privilegiada del paso del Papa León XIV por las calles de Buenos Aires rumbo a la multitudinaria misa que brindó

También desde el público, Sofía “Jujuy” Jiménez se filmó con una bandera argentina levantada frente a una de las pantallas que transmitía la ceremonia. La modelo celebró la convocatoria y escribió: “Que esta visita y energía divina llegue a la mayor cantidad de corazones posible”.

PUBLICIDAD

Luego definió la jornada como un “momento sagrado” compartido con miles de personas y recuperó una frase atribuida al Papa: “Que nos despierte la ternura y nos abra al amor”.

Sofía Jujuy hizo flamear una bandera argentina en la previa de la misa del papa León XIV

La periodista Pía Shaw llegó al lugar para cubrir el evento como notera de A la Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa en Telefe. Desde el medio de la multitud, grabó el instante en que pasaba el papa León XIV, mientras decenas de asistentes levantaban sus celulares para seguirlo.

“Acá estaba yo. Y justo en ese momento pasaba el Papa León XIV. ¡Un instante único e inolvidable! Hoy puedo decir que fui parte de la historia”, escribió Shaw en sus historias, junto a una bandera argentina y manos en oración.

PUBLICIDAD

La cobertura del recorrido también llegó a las historias de Instagram

María O’Donnell cubrió la jornada para Urbana Play desde un balcón con vista al parque y compartió una panorámica de la convocatoria. En el video se observaban la multitud, las pantallas gigantes y el escenario, durante la actuación de Soledad Pastorutti previa a la llegada del Pontífice. “La Sole, a la espera de León XIV”, resumió la periodista.

María O'Donnell compartió una postal de la previa de la misa de León XIV, específicamente del momento en el que cantó Soledad Pastorutti

La actriz Mercedes Funes reposteó a su vez un video de su marido, el periodista Cecilio Flematti, que mostró desde lo alto al papamóvil escoltado por vehículos de seguridad mientras avanzaba entre dos hileras de personas. Flematti definió el momento como “¡Emotivo!” y agregó: “Un poco rápido”.

PUBLICIDAD

Desde Mar del Plata, Graciela Borges se sumó a las reacciones a distancia. La actriz publicó una imagen del Papa y le dedicó un mensaje: “Bendiciones, amor, piedad y paz para el corazón de todos aquellos que queremos un mundo mejor. Gracias querido León XIV”.