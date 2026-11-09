Economía

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el papa León XIV puso como ejemplo y que será beatificado

Durante su visita a la UCA, el Pontífice repasó la trayectoria del fundador de ACDE, promotor del salario familiar y de una visión del trabajo inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia

El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la Universidad Católica Argentina.
El papa León XIV destacó a Enrique Shaw durante su visita a la Universidad Católica Argentina.
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El papa León XIV reivindicó la figura de Enrique Shaw durante su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA) y sostuvo que el empresario, próximo a ser beatificado, concibió a la industria como una comunidad de personas y no como un simple espacio para generar ganancias.

En su mensaje, el Pontífice vinculó la trayectoria de Shaw con la Doctrina Social de la Iglesia y con la necesidad de formar dirigentes empresariales que integren la fe con el ejercicio de su profesión.

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“En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia”, expresó.

León XIV señaló que el futuro beato partió de una visión cristiana sobre el trabajo, los vínculos laborales y el rol de las compañías. Según explicó, Shaw entendió que la actividad productiva debía contemplar el crecimiento de quienes integraban la empresa.

Milagro Enrique Shaw
Enrique Shaw fue empresario, marino, esposo y padre de nueve hijos; la Iglesia Católica avanza con su proceso de beatificación.

“El futuro beato, con una concepción cristiana del hombre, ‘entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas’”, apuntó.

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El Papa recordó el vínculo de Shaw con la UCA

El Sumo Pontífice también destacó la relación de Enrique Shaw con la UCA, institución a cuya fundación contribuyó. Allí se estudió parte de su pensamiento sobre la responsabilidad empresarial, la dignidad del trabajo y la misión de los empresarios católicos.

“Su pensamiento, que ha sido bien estudiado en esta Universidad, que él mismo contribuyó a fundar, queda expresado con claridad en sus propias palabras: ‘Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera […]. Esta es una misión de religión y vida: tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión’”, continuó.

La beatificación de Shaw convertirá a un empresario argentino en una referencia para la Iglesia Católica en materia de trabajo, empresa y compromiso social. El papa Francisco lo declaró venerable en abril de 2021 y el proceso avanzó en 2025, luego de las evaluaciones favorables sobre un milagro atribuido a su intercesión.

Quién fue Enrique Shaw

Enrique Shaw no perteneció al clero ni a una congregación religiosa. Fue empresario, marino, esposo y padre de nueve hijos. Su trayectoria, marcada por la adhesión sostenida a sus convicciones, lo ubicó entre los argentinos que serán beatificados.

Nació en 1921 en el Hotel Ritz de París y concibió la actividad empresarial desde una perspectiva poco usual para su época: la compañía no debía limitarse a generar ganancias, sino constituirse como un ámbito integrado por personas.

Nunzia Locatelli y Cintia Súarez presentan su nuevo libro Enrique Shaw el Apóstol de los empresarios
Francisco declaró venerable a Enrique Shaw en abril de 2021 y su causa de beatificación avanzó tras la evaluación favorable de un milagro atribuido a su intercesión. (Jaime Olivos)

Sostuvo que el empleo debía preservar la dignidad de cada trabajador. Por eso defendió vínculos laborales fundados en la justicia, el respeto y la conversación entre las partes, aun en períodos de tensión social. Esa mirada tuvo consecuencias prácticas.

Shaw promovió el salario familiar en la Argentina, una iniciativa novedosa que contemplaba no solo la función desempeñada por el empleado, sino también las necesidades de su hogar. Entendía que la remuneración debía alcanzar para garantizar condiciones de vida dignas.

En 1955, después de la quema de iglesias y durante el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica en la Argentina, fue detenido por su compromiso religioso y su manifestación pública de la fe.

También creó y presidió por primera vez la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Desde esa entidad buscó trasladar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia al ámbito económico argentino. Planteaba que la actividad empresarial y la fe no eran dimensiones separadas, sino realidades que debían complementarse.

Su permanencia en el mundo corporativo respondió a una decisión espiritual. En algún momento consideró abandonar la empresa para trabajar de forma directa con los obreros, pero un sacerdote de la diócesis de Chicago le aconsejó continuar en su puesto: debía modificar las estructuras empresariales desde su interior. Ese vínculo adquiere hoy una dimensión simbólica, dado que la misma diócesis es el lugar de origen del actual papa León, quien lo definió como “un hombre providencial para nuestros tiempos”.

Durante su juventud padeció un cáncer grave y requirió transfusiones de urgencia. Los trabajadores de su empresa se ofrecieron a donar sangre para asistirlo. El hecho quedó asociado a una expresión que se difundió con el tiempo: “Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera”. Shaw murió en 1962, a los 41 años.

En abril de 2021, el papa Francisco lo declaró venerable. En enero de 2025, el milagro atribuido a su intercesión obtuvo el aval de la instancia médica y de la Comisión Teológica. El 17 de junio, la Comisión de Teólogos aprobó de forma “unánime” la oración de intercesión dirigida al “candidato” y los efectos vinculados con el milagro. Luego, la comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos emitió su “parecer favorable”.

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