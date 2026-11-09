Marco Rubio afirmó que Cuba es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de mayo de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que la política de Washington hacia Cuba apunta a ampliar las libertades políticas y económicas de la población y afirmó que la situación de la isla representa una cuestión de seguridad nacional para su país. El funcionario también acusó al régimen cubano de sostener un modelo basado en el control de los ciudadanos y cuestionó el manejo de recursos por parte del conglomerado militar GAESA.

Durante un intercambio con periodistas en Washington, Rubio fue consultado sobre la posibilidad de que existan movimientos internos organizados para desplazar al régimen comunista de la isla. El secretario de Estado evitó referirse a posibles contactos entre ciudadanos cubanos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), después de que le mencionaran sobre el llamado previo a comunicarse con ese organismo.

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“No se los diría si obtuviera un resultado de la CIA”, respondió Rubio. “Porque entonces a esas personas no les iría muy bien”.

El funcionario planteó que el problema central de la isla, desde su perspectiva, reside en que el régimen cubano evita otorgar libertades económicas por temor a perder el control político. Según dijo, las autoridades permiten un nivel limitado de actividad privada y comercial, aunque sin habilitar condiciones que reduzcan la dependencia de la población respecto de las estructuras estatales.

Ilustración editorial plana de una celda con 1.260 siluetas humanas diversas, bajo un candado gigante con la bandera cubana y cadenas, simbolizando el encierro y la represión colectiva en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubio cuestionó la dependencia económica de los ciudadanos respecto del régimen cubano

“Este es el problema con Cuba”, expresó Rubio. “El régimen allí tiene miedo de dar a su gente cualquier tipo de libertad, económica o de otro tipo, porque les gusta controlarla”.

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El secretario de Estado describió un sistema que, según su análisis, busca sostener una economía con recursos mínimos para evitar un deterioro mayor, aunque sin abrir espacios de autonomía para los ciudadanos. “No les importa que la gente no tenga mucho; solo quieren asegurarse de que, sea lo que sea que tenga la gente, dependan de ellos al 100% para ello”, afirmó.

Rubio consideró que esa fórmula no ofrece una salida económica para el país y la vinculó con la salida masiva de cubanos en las últimas décadas. “Lo único a lo que ha conducido es a que millones de personas abandonen el país de Cuba, entre ellas muchas hacia Estados Unidos”, señaló.

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El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que esa situación tiene consecuencias para Washington. Aseguró que la inestabilidad y el “Estado fallido” que, según sostuvo, se formó en la isla constituyen “una amenaza para la seguridad nacional y el interés nacional de Estados Unidos”.

Un vibrante mural da la bienvenida a los visitantes a Little Havana y Calle 8 en Miami, mostrando una ilustración de mujer cubana con un vestido tradicional y carteles luminosos. (Rosy Real State Miami)

Estados Unidos condiciona un posible cambio en el embargo a avances políticos

Rubio explicó que la administración estadounidense concentra sus esfuerzos en promover cambios que permitan a los cubanos obtener mayores márgenes de autonomía. Mencionó tanto la libertad política como la posibilidad de desarrollar actividades económicas sin depender de las autoridades.

“Queremos que el pueblo de Cuba tenga lo que prácticamente la gente de prácticamente todos los países del hemisferio occidental tiene”, dijo. “La capacidad de salir y ganarse la vida sin depender del régimen para que se la proporcione”.

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También recordó que el embargo estadounidense sobre la isla está establecido por ley. De acuerdo con Rubio, cualquier levantamiento de esas restricciones requiere cambios políticos en Cuba. “Nuestro embargo sobre Cuba está codificado por ley y requiere libertad política para poder levantarlo”, afirmó.

Las sanciones y el embargo han sido durante décadas uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y La Habana. El régimen cubano responsabiliza a esas medidas por parte de las dificultades económicas del país, mientras que Estados Unidos sostiene que las restricciones buscan presionar por reformas políticas y por el respeto de los derechos humanos.

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Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan, el 11 de julio de 2021, en una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Rubio acusó a GAESA de apropiarse de recursos de la población cubana

En otro tramo de sus declaraciones, Rubio cuestionó a GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas del régimen de Cuba. El funcionario aseguró que existen integrantes del régimen cubano con recursos depositados en cuentas bancarias en distintos países.

“Hay personas dentro de ese régimen que tienen millones y millones de dólares ocultos en cuentas bancarias por todo el mundo”, afirmó. Luego sostuvo que GAESA se apropió de recursos que, según dijo, pertenecen a la población cubana.

El secretario de Estado no presentó durante ese intercambio con los periodistas documentación específica que respaldara esas acusaciones, aunque aseguró que se trata de una situación “bien documentada”. También indicó que Estados Unidos mantendrá el foco en las acciones destinadas a presionar por cambios en la isla.

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“En última instancia nuestro objetivo es que Cuba tenga un futuro mejor”, sostuvo Rubio. “Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a encaminarla hacia esa senda”.

Foto de archivo: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de mayo de 2026. Rubio también abordó Cuba y Taiwán durante la comparecencia. EFE/JIM LO SCALZO

El funcionario señaló que los cambios dependerán de decisiones internas. “Será necesario que despierten y se den cuenta de que no hay futuro en el camino por el que van ahora mismo”, afirmó.