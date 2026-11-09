Costa Rica

Costa Rica felicita al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por escándalo financiero

El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense expresó sus buenos deseos a Pedro Alliana, quien asumió el poder en medio de una crisis política y bancaria que provocó la salida de su antecesor

Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre de 2026, después de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. REUTERS/César Olmedo
Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre de 2026, después de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. REUTERS/César Olmedo
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El Gobierno de Costa Rica felicitó al nuevo presidente de Paraguay, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, quien asumió el cargo después de que el Congreso de ese país destituyera a Santiago Peña, en medio de un escándalo financiero relacionado con el colapso del banco digital Ueno Bank.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto expresó sus buenos deseos al mandatario y al pueblo paraguayo, al tiempo que manifestó su disposición de mantener los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.

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“Costa Rica expresa sus mejores deseos al nuevo mandatario y al pueblo paraguayo”, señala el pronunciamiento, en el que también se reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación bilateral.

La comunicación de las autoridades costarricenses se produce después de los acontecimientos políticos ocurridos el viernes 6 de noviembre, cuando el Senado paraguayo aprobó la destitución de Peña mediante un juicio político.

Según informó el Congreso de Paraguay, la decisión dio paso a una sesión solemne en la que Pedro Alliana, quien hasta ese momento ejercía como vicepresidente, prestó juramento para asumir la Presidencia y completar el período constitucional 2023-2028.

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Una crisis financiera provocó el cambio de Gobierno

La salida de Santiago Peña estuvo precedida por una crisis relacionada con Ueno Bank, entidad financiera que enfrentó graves problemas de solvencia y cuya situación desencadenó investigaciones sobre presuntas irregularidades en su administración y manejo de recursos.

El caso generó cuestionamientos contra el entonces mandatario por sus vínculos anteriores con personas relacionadas con el banco, así como por las actuaciones de las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero.

Peña anunció inicialmente su intención de renunciar a la Presidencia, pero el proceso legislativo continuó hasta su destitución. La decisión fue respaldada por 44 senadores, mientras las autoridades judiciales avanzaban en las investigaciones vinculadas con el escándalo.

El expresidente también fue imputado por presuntas irregularidades relacionadas con el caso. Peña ha rechazado las acusaciones, por lo que las responsabilidades penales deberán determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

Santiago Peña fue separado de la Presidencia tras un escándalo financiero relacionado con Ueno Bank, que desencadenó investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos. .EFE/ Presidencia de Paraguay
Santiago Peña fue separado de la Presidencia tras un escándalo financiero relacionado con Ueno Bank, que desencadenó investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos. .EFE/ Presidencia de Paraguay

¿Quién es el nuevo presidente paraguayo?

Pedro Alliana, de 52 años, pertenece al Partido Colorado y llegó a la Vicepresidencia en agosto de 2023, después de integrar la fórmula electoral encabezada por Santiago Peña.

Antes de ocupar ese puesto, desarrolló una trayectoria política que incluyó su paso por la Cámara de Diputados y responsabilidades dentro de su agrupación partidaria.

Su llegada a la Presidencia responde al mecanismo de sucesión establecido en la Constitución paraguaya. El nuevo gobernante deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.

Durante sus primeras intervenciones, Alliana anunció que atendería la situación de los ahorrantes afectados por la crisis bancaria y que impulsaría medidas para recuperar la confianza en las instituciones financieras.

También colocó entre sus prioridades la atención sanitaria, particularmente el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y la respuesta a las necesidades urgentes de la población.

Como parte de la reorganización gubernamental, Antonio Barrios Fernández asumió la Vicepresidencia, mientras el nuevo jefe de Estado comenzó a realizar ajustes en su gabinete.

Las relaciones entre Costa Rica y Paraguay

El pronunciamiento costarricense se enmarca en una relación diplomática que comenzó en 1883, cuando se establecieron los primeros vínculos oficiales entre ambos países.

Desde entonces, las autoridades han desarrollado iniciativas de cooperación en diferentes áreas, entre ellas comercio, educación, turismo, tecnología y fortalecimiento institucional.

En noviembre de 2025, representantes de ambos gobiernos sostuvieron conversaciones para ampliar la agenda comercial y la colaboración técnica, particularmente en el proceso de acercamiento de Paraguay a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Cancillería de Costa Rica felicitó al nuevo mandatario paraguayo y reafirmó su compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Cancillería de Costa Rica felicitó al nuevo mandatario paraguayo y reafirmó su compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Durante ese encuentro también se abordaron oportunidades en los sectores farmacéutico, tecnológico, cárnico y de telecomunicaciones.

Costa Rica reiteró ahora su intención de preservar esa cooperación con la nueva administración paraguaya.

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