Qué pasará en Oriente Medio en 2027: tres escenarios tras las elecciones en Israel y EEUU

El presidente israelí, Isaac Herzog (derecha), entrega a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, el mandato para formar gobierno, en la residencia presidencial de Jerusalén, el 8 de noviembre de 2026. (REUTERS/Ronen Zvulun)

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El tablero político de Oriente Medio se encuentra frente a un punto de inflexión estratégico y a la vez crítico. En Israel, el domingo último, el presidente Isaac Herzog otorgó a uno de los aspirantes a primer ministro, Gadi Eisenkot, el mandato para formar gobierno tras las elecciones legislativas. El general retirado dispondrá de 28 días para formar una coalición; de no lograrlo, el presidente podrá extender ese plazo dos semanas adicionales. Ante la decisión de Herzog, el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, pidió públicamente un gobierno de unidad nacional. Israel se juega mucho en su estabilidad política, social y, por supuesto, en su seguridad nacional con la formación del próximo gobierno.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos, las elecciones de medio término dejaron claro que el presidente Donald Trump enfrentará los dos últimos años de su mandato condicionado por la nueva mayoría demócrata en ambas cámaras.

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La coincidencia temporal de estos procesos electorales va a redefinir el equilibrio de fuerzas internas de ambas potencias y, en simultáneo, trazará nuevas líneas rojas en el conflicto regional con la República Islámica de Irán y sus milicias aliadas, el futuro de la Franja de Gaza y la seguridad de las principales rutas de comercio global.

Las elecciones israelíes dejaron una Knesset fragmentada, en la que ni el bloque de Netanyahu, primer ministro en funciones, ni el de Eisenkot, quien aparece como serio aspirante a sucederlo, alcanzaron los 61 escaños necesarios para la mayoría absoluta. En consecuencia, se viven horas de intensas negociaciones y un escenario abierto, en el que los partidos árabes se descubren envalentonados y determinantes para ambos contendientes. En paralelo, la nueva composición del Capitolio estadounidense someterá a un estricto examen la financiación de las operaciones militares de la administración Trump, limitando su margen de maniobra en la región de cara a 2027.

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A partir de este tablero político y de los planes militares conjuntos entre Washington y Jerusalén, se delinean proyecciones complejas para el futuro inmediato de la región.

Escenario 1: ataques selectivos, represalias sin límites y petróleo en alza

Activistas hutíes, frente a una pancarta con misiles del movimiento, durante una manifestación contra Arabia Saudita, en Saná, Yemen, el 31 de julio de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Khaled Abdullah)

Primer escenario: escalada militar. Una primera alternativa contempla un recrudecimiento de las hostilidades hacia una confrontación armada profundizada. Esta dirección se fundamenta en que, si la oportunidad no se aprovecha para negociar, se abriría una parálisis política en Israel, ya que Netanyahu se mantendrá en el poder como primer ministro interino mientras se desarrollan las negociaciones para formar gobierno. Analistas de inteligencia occidentales advierten que, para consolidar su legado político antes de un eventual relevo, el mandatario cuenta con un fuerte incentivo para activar planes militares contra la República Islámica de Irán y el régimen de los mulás.

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Fuentes especializadas, como el Centro Alma de Israel, reconocido por su experticia en seguridad regional, y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, se muestran expectantes ante la probabilidad de ataques quirúrgicos contra la infraestructura energética iraní, sus plantas nucleares y sus depósitos de misiles y drones. Frente a una ofensiva de gran envergadura por parte de Washington y Jerusalén, el liderazgo político-militar iraní advirtió públicamente que su respuesta no tendrá límites geográficos. Esto involucraría bombardeos masivos de misiles hacia territorio israelí, ciberataques contra los sistemas bancarios occidentales y el despliegue de su red de proxies en Líbano, Yemen e Irak, sin descartar operaciones asimétricas en América Latina o en el propio suelo estadounidense. Además, una confrontación directa expandiría el impacto a los Estados sunitas del Consejo de Cooperación del Golfo, liderados por Arabia Saudita. Las amenazas explícitas de Teherán y la contraofensiva que publicitan los hutíes pondrían en jaque la seguridad de los cables submarinos de internet, los aeropuertos regionales y el tráfico marítimo en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, disparando de inmediato los precios mundiales de la energía.

Escenario 2: Israel paralizado y nuevas elecciones en 2027

Segundo escenario: un statu quo disfuncional. Por otra parte, hay que evaluar la viabilidad de un desgaste prolongado. Esta vertiente se produciría ante la imposibilidad de conformar mayorías parlamentarias estables en Jerusalén, lo que forzaría una nueva ronda electoral a principios de 2027 y abriría una peligrosa parálisis político-diplomática. Bajo un gobierno provisional en Israel, las decisiones estratégicas de largo plazo quedarían congeladas. De este modo, los esfuerzos internacionales de ayuda humanitaria, la estabilización de Gaza y una transición política organizada tropezarían con un vacío institucional crónico y el recelo de los países árabes ante la hostilidad generalizada en la región.

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La posición de Washington. Pese a las presiones del ala dura, las promesas de Trump a sus socios regionales de ejecutar operaciones quirúrgicas en lugar de una guerra abierta podrían inclinarlo hacia una estrategia de ataques selectivos y contención económica contra objetivos iraníes. Trump buscaría anotarse victorias tácticas rápidas sin comprometer fondos masivos, especialmente ante un Congreso demócrata decidido a imponer controles estrictos para limitar el financiamiento de un conflicto prolongado. No obstante, es probable que el uso del veto presidencial frente al Capitolio genere mayor inestabilidad política y económica interna en Estados Unidos, dado que el costo de vida continuaría en ascenso debido al elevado gasto militar previo y la volatilidad energética.

Escenario 3: la salida de unidad nacional

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vota en las primarias de su partido, Likud, antes de las elecciones generales de octubre, en Jerusalén, el 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg, archivo)

Tercer escenario: gobierno de unidad nacional. En Israel, la estabilidad relativa a corto plazo dependerá de la capacidad de los actores políticos para romper sus propios vetos internos ante la inminencia de una crisis de seguridad nacional. La presión de un conflicto latente con Irán podría forzar a Netanyahu y a Eisenkot a pactar un gobierno de unidad nacional. Para ello, Eisenkot y su partido, Yashar, deberían flexibilizar su postura de no gobernar junto a Netanyahu, mientras que el Likud, el partido de Netanyahu, se vería obligado a prescindir de sus socios de extrema derecha y ultraortodoxos. Otra alternativa, remota pero posible, sería la formalización de un bloque que incluya, de forma inédita, el respaldo externo de los partidos árabes de la Knesset.

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Todas estas lecturas deben ser consideradas sin perder de vista que los procesos electorales recientes han evidenciado las profundas divisiones internas que condicionan la política exterior de Estados Unidos e Israel como socios regionales. Así, la dirección definitiva de Oriente Medio de cara a 2027 saldrá a la superficie y comenzará a dirimirse en las próximas semanas, especialmente cuando el presidente Herzog agote los plazos legales para encargar la formación de gobierno y el Capitolio fije los límites del apoyo militar en la región.