Los rostros de las primeras condenas a cadena perpetua en El Salvador

Los tribunales salvadoreños registraron al menos 14 sentencias a prisión perpetua desde la entrada en vigencia de las reformas penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por robo agravado y homicidio, Carlos Arturo Herrera Castro fue el primero en recibir una condena a cadena perpetua en El Salvador. El Tribunal Tercero de lo Criminal de San Salvador dictó la sentencia el 11 de septiembre y estableció que la pena podrá revisarse dentro de 40 años.

La causa se remonta al 18 de mayo de 2026, cuando Herrera Castro y la víctima compartían bebidas alcohólicas en una tienda del cantón Teosinte, distrito de Arcatao, en Chalatenango Sur.

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Al salir del establecimiento, los dos caminaron por una vereda del sector y sostuvieron una fuerte discusión. La Fiscalía General de la República (FGR) expuso ante el tribunal que el acusado reaccionó de forma violenta.

Herrera Castro atacó a la víctima con piedras de gran tamaño. Las lesiones le causaron la muerte en el lugar.

Después del asesinato, tomó el dinero que llevaba la víctima y huyó. Esa sentencia fue la primera dictada bajo las reformas que habilitaron la cadena perpetua en el país.

Carlos Arturo Herrera Castro recibió la primera condena a cadena perpetua en El Salvador por los delitos de robo agravado y homicidio. (Foto: FGR)

Desde el 26 de abril de 2026, El Salvador ha impuesto al menos 14 condenas a cadena perpetua. Los procesos expuestos reúnen diez sentencias por homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

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El feminicidio en Santa Ana recibió una condena 42 días después

El segundo fallo de cadena perpetua llegó el 14 de septiembre, cuando Eduardo Mauricio Urbina García fue condenado por feminicidio agravado, 42 días después del crimen cometido en Santa Ana Centro.

Según la investigación de la Fiscalía, la víctima y el imputado vivían en el mismo mesón, donde él la acosaba de manera constante. El 3 de agosto, ella se preparaba para ir a trabajar en su habitación cuando Urbina García entró con un arma blanca e intentó coaccionarla.

La mujer pidió ayuda a gritos. Entonces, el acusado la lesionó en distintas partes del cuerpo hasta causarle la muerte.

Urbina García huyó del lugar, pero fue detenido horas más tarde. La audiencia se realizó en el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana, donde la Fiscalía presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales.

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El Juzgado de Santa Ana impuso cadena perpetua a Eduardo Mauricio Urbina García por el feminicidio de su vecina. (Foto: FGR)

Dos miembros de la MS-13 recibieron cadena perpetua en San Salvador

El 9 de octubre, Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández recibieron condenas a cadena perpetua por pertenencia a organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.

González Mejía era corredor de clica y Hernández tenía el rango de homeboy. Ambos pertenecían a la MS-13 y formaban parte de las estructuras agrupadas en el programa Centro de San Salvador.

La Fiscalía los incluyó en una investigación sobre 10 clicas que operaban en distintos sectores de la capital y sus alrededores. El expediente vinculó a los procesados con homicidios agravados, desapariciones de personas, privaciones de libertad, extorsiones y limitaciones ilegales a la libertad de circulación.

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El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, juez 2 de San Salvador, dictó la sentencia después de valorar prueba documental, pericial y testimonial en audiencia única abierta.

En ese mismo proceso, otros 95 integrantes de las estructuras recibieron condenas de hasta 45 años de prisión. Las capturas se realizaron mediante la implementación del régimen de excepción.

Dos miembros de la MS-13 recibieron penas de prisión perpetua en San Salvador por pertenencia a organizaciones terroristas. (Foto: FGR)

El ministerio público los incluyó en una investigación sobre 10 clicas que operaba en diferentes puntos. (Foto: FGR)

Cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 fueron condenados en San Miguel

El 19 de octubre, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, juez 1 de San Miguel, dictó cinco nuevas penas perpetuas contra integrantes de La Mirada Loca Sureños 13.

Los nueve acusados de la causa pertenecían a esa estructura, que tenía presencia en el departamento de San Miguel. Cinco fueron condenados por pertenencia a organización terrorista y los otros cuatro recibieron 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas.

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Entre quienes recibieron cadena perpetua estuvo Josué Odir Granados Zapata, alias el crazy o el choqui. La Fiscalía lo identificó como palabrero encargado de zona, con tareas de dirección y coordinación dentro de la organización.

La misma sanción alcanzó a Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo, alias el punki, y Celso Alvarado Gálvez, alias el negro.

El tribunal condenó a Carlos Alberto Hernández Vásquez, alias el blac; José Joel Castillo Guevara, alias chilico; Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montolla Ríos por agrupaciones ilícitas.

Cinco integrantes de la estructura La Mirada Loca Sureños 13 enfrentan condenas a cadena perpetua en San Miguel. (Imagen ilustrativa Infobae)

La primera pena perpetua por violación en oriente recayó sobre Wilmer González Hernández

El 29 de octubre, Wilmer Isaac González Hernández recibió la primera condena a cadena perpetua por violación en la zona oriental de El Salvador.

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El Juzgado de lo Criminal de La Unión lo declaró culpable de violación en menor o incapaz continuada. La víctima era una niña de 13 años del distrito de San Simón, Morazán.

La Fiscalía situó las agresiones entre febrero y junio de 2026, en el cantón Las Quebradas, caserío Los Guevara. González Hernández conoció a la adolescente el 15 de febrero y comenzó a contactarla a través de redes sociales.

Según la acusación, el condenado aprovechó la diferencia de edad para manipularla y ganarse su confianza. En tres ocasiones, la llevó a distintos lugares de Ciudad Barrios, en San Miguel, y San Simón, en Morazán.

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Los familiares denunciaron el caso el 7 de junio después de observar lesiones en el cuello de la niña. A partir de esa denuncia, la Fiscalía ordenó peritajes médicos y psicológicos.

Durante el juicio, el ente fiscal sostuvo que la edad de la víctima y la relación de poder con el imputado configuraron una condición de vulnerabilidad.

Además de la pena de prisión, González Hernández deberá pagar USD 2,500 por responsabilidad civil y USD 500 por daño emergente y lucro cesante.

Wilmer Isaac González Hernández recibió una condena a prisión perpetua en La Unión por el delito de violación continuada contra una menor. (Foto: FGR)

El juez ordenó medidas de no repetición. La víctima y su grupo familiar deberán ser incorporados a programas de ayuda humanitaria y otros servicios.

La resolución también dispuso que la alcaldía del distrito de San Simón realice jornadas de prevención sobre delitos sexuales. El expediente fue el primer caso juzgado a nivel nacional bajo la reforma que estableció la prisión perpetua para este tipo de delitos.

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Las reformas cambiaron las penas aplicables desde abril

El cambio normativo comenzó a regir el 26 de abril de 2026 y modificó el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras disposiciones.

A partir de esas reformas, los tribunales pueden imponer cadena perpetua por homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas. La normativa también permite aplicar estas sanciones a personas procesadas desde los 12 años.

El fallo contra Herrera Castro fue el primero dictado bajo la reforma del artículo 27 de la Constitución y las leyes penales secundarias aprobadas en abril.

Con la incorporación de esta pena, El Salvador se convirtió en el noveno país de Latinoamérica que contempla la cadena perpetua para delitos de extrema gravedad.