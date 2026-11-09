En Panamá un hombre llamó a su casero para informarle que había estrangulado a la pareja sentimental con la cual convivía

Una cinta amarilla de la Policía Nacional delimita el perímetro de una escena de femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre llamó por teléfono al dueño de la vivienda que alquilaba para confesarle que había matado a la pareja con la que vivía.

El aviso llegó la madrugada del domingo y desató la denuncia que terminó con la aprehensión del sospechoso.

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La víctima era Narli Lorena Fernández González, colombiana de unos 43 años. Su cuerpo apareció sin vida ese domingo por la mañana, en un cuarto de alquiler dentro de una residencia del sector de Llano del Medio Abajo, conocido como La Chancleta.

El lugar se ubica en el corregimiento de Las Lomas, en David, provincia de Chiriquí. Allí la mujer compartía vivienda con su pareja sentimental, un hombre de nacionalidad panameña señalado como autor del hecho.

Según las primeras versiones, el propio sospechoso se comunicó con el propietario del inmueble para contarle lo ocurrido.

Una ilustración visualiza el devastador impacto del femicidio, mostrando a una mujer desintegrándose frente a una mano sombría y el quiebre de la realidad, con un lirio blanco en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Le dijo que había matado a la mujer y, de acuerdo con esa información preliminar, la habría estrangulado con un cable.

El dueño del apartamento no se quedó con la duda. Verificó el cuarto, confirmó que la víctima estaba sin vida y denunció el crimen ante la Policía.

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Las autoridades investigan el caso como un posible femicidio, aunque aún no confirman oficialmente la causa de muerte.

El hombre señalado como pareja de la víctima no opuso resistencia ante la justicia. Se presentó por su propia cuenta ante las autoridades en la zona de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú.

El sospechoso podría enfrentar cargos por el delito de femicidio, a la espera de que avance la investigación. Con este caso, la cifra de femicidios en la provincia de Chiriquí se eleva a tres en lo que va del año.

Una mujer trabaja en su computadora, con una carpeta visible sobre "Femicidios en Panamá", "Panamá Oeste" y "San Miguelito", simbolizando la investigación y el seguimiento de estos crímenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Chiriquí se suma a una tendencia que preocupa en todo Panamá. La violencia extrema contra las mujeres registra un incremento sostenido durante el año en curso.

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Entre enero y septiembre de 2026, los femicidios aumentaron 46% y las tentativas de este delito crecieron 62%, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras surgen de un comparativo interanual que refleja el avance de la violencia machista en el país.

Los registros del Ministerio Público detallan que 19 mujeres fueron víctimas de femicidio durante ese lapso. Otras 21 sobrevivieron a intentos de asesinato en el mismo período.

Las investigaciones y los procesos judiciales de esos casos continúan abiertos. El expediente de Chiriquí se suma ahora a esa lista, mientras la Policía trabaja en la recolección de pruebas que permitan sustentar los cargos contra el sospechoso detenido en Puerto Armuelles.

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Un expediente sobre los femicidios de 2026 en Panamá permanece en un despacho junto a elementos de la administración de justicia penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe estadístico, publicado en octubre, revela que los femicidios pasaron de 13 a 19 casos, mientras las tentativas aumentaron de 13 a 21. Adicionalmente, se contabilizaron 17 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios, frente a 13 durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento del 31% en esta categoría.

En su artículo 132-A el Código Penal panameño define el femicidio como el hecho de causar la muerte a una mujer por su condición de género, en contextos de relación de pareja, confianza, subordinación, o por móviles de odio o menosprecio hacia ella.

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Esa definición legal es el punto de partida de los criminólogos panameños, que han señalado que detrás de esos crímenes hay una estructura de control y dominación que el agresor no está dispuesto a perder, reseña el diario Critica.

Bélgica Bernal, directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, dijo a ese medio que la violencia no surge exclusivamente en el momento del crimen, sino que se alimenta de factores como el consumo de drogas, la falta de inteligencia emocional, hogares disfuncionales y un modelo de masculinidad tóxica que se perpetúa socialmente.