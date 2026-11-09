Policía dominicana asestó un nuevo golpe al tráfico de drogas en Neyba, con tres detenidos y múltiples sustancias incautadas

La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a tres hombres durante un allanamiento en el sector Ojeda del municipio de Neyba. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

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Un nuevo golpe al tráfico de drogas se efectuó a través del allanamiento en el sector Ojeda, en el municipio de Neyba, terminó con la detención de tres personas y la ocupación de más de 1.826 gramos de sustancias controladas, además de dinero, equipos electrónicos y otros objetos, según informó la Policía Nacional de República Dominicana.

El procedimiento se realizó en la provincia de Bahoruco con la participación de agentes policiales y representantes del Ministerio Público. Las autoridades identificaron a los detenidos como Wilson Batista Virson, conocido como “Black”, Víctor Augusto y Howie Miguel Ramírez.

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La intervención formó parte de las acciones contra el microtráfico en la región Enriquillo. El operativo tuvo lugar en una vivienda del sector Ojeda.

Los agentes confiscaron 326 porciones de presuntas drogas con un peso acumulado de 1.826 gramos. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Las autoridades incautaron 326 porciones de sustancias ilícitas

De acuerdo con la información oficial, durante el registro fueron encontradas 326 porciones de presuntas drogas, con un peso aproximado de 1.826 gramos. La Policía no precisó en el comunicado el tipo de sustancias que integraban el cargamento ni el peso correspondiente a cada una.

Los agentes también incautaron dinero en distintas monedas. Entre los objetos ocupados figuran 24.740 pesos dominicanos, $46 y 1.025 gourdes haitianos.

Durante el allanamiento, las autoridades también decomisaron 13 teléfonos celulares y dos computadoras que serán analizadas por el departamento de inteligencia de la policía dominicana para determinar cual era el uso que se le daba a estos dispositivos. También incautaron varias balanzas, que suelen ser utilizadas para fraccionar y pesar sustancias antes de su distribución.

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Un agente policial custodia el acceso al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este durante las primeras horas de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercancía de contrabando

La lista de objetos incautados por los agentes policiales incluye cigarrillos de contrabando, una radio de comunicación estilo policial, dos bocinas de 18 pulgadas y tres cápsulas calibre 32. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la procedencia de los cigarrillos ni sobre la posible relación de los equipos de comunicación con robos a la corporación policial dominicana.

El procedimiento fue coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en horas de la noche del domingo, organismos que quedaron a cargo de las actuaciones posteriores. Las tres personas detenidas y los elementos ocupados serán remitidos ante la Fiscalía para el desarrollo de los procesos legales correspondientes.

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La investigación deberá determinar el origen de las sustancias, su posible destino y el grado de participación de cada uno de los detenidos. También corresponderá a las autoridades establecer si los teléfonos, computadoras, balanzas y dinero ocupados tienen relación con una red de distribución de drogas en Neyba u otras zonas de la provincia.

El Ministerio Público definirá las medidas de coerción contra los tres imputados remitidos a la Fiscalía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público

La Policía informó que mantendrá los operativos coordinados con el Ministerio Público en Bahoruco y en el resto de la región Enriquillo. La institución señaló que estas acciones buscan enfrentar la venta y distribución de drogas a pequeña escala, una modalidad conocida como microtráfico.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, que deberá definir las medidas judiciales que solicitará contra Wilson Batista Virson, Víctor Augusto y Howie Miguel Ramírez.

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