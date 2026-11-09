Creación y destrucción de empresas y de empleo: el riesgo de que la economía argentina se termine pareciendo al Deportivo La Coruña

La imagen yuxtapone el desarrollo y la generación de empleo en la formación Vaca Muerta, Neuquén, con una manifestación de desempleados en una provincia en crisis, reflejando las disparidades económicas de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía argentina enfrenta un problema que excede el cierre de empresas: crea muy pocas firmas capaces de ampliar el trabajo formal. Esto afecta a su vez la productividad, el tamaño de las compañías, la incorporación de tecnología y la capacidad de generar empleo de calidad.

Recientes datos y estudios del Centro de Empresa y Crecimiento (CEC) del IAE Business School de la Universidad Austral con base en, entre otras fuentes, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, hasta el primer trimestre de 2026, muestran que, antes que el número de empresas que cierran, el problema parece ser la escasez de empresas que se crean, una baja dinámica empresaria influida a su vez por el aletargamiento en que entró la economía desde, al menos, el segundo trimestre de 2025.

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El saldo de empresas volvió a ser negativo

Cada empresa que deja de operar, destaca Juan Pablo Filippini, colaborador científico en IAE y miembro del CEC, puede implicar pérdida de empleos, reducción de ventas para proveedores y menor actividad en su comunidad. Pero esos casos no alcanzan a describir la trayectoria de la economía.

La clave está en el flujo. En una economía dinámica, algunas unidades se retiran y otras ingresan con nuevos productos, tecnologías, formas de organización o mercados. El proceso puede ser costoso para trabajadores y comunidades afectadas, pero contribuye al crecimiento si las nuevas empresas compensan las salidas, sobreviven y alcanzan una escala suficiente para emplear más personas.

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Los registros del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial permiten medir ese proceso entre las firmas privadas que declaran trabajadores ante la seguridad social. El sistema considera una apertura cuando una compañía empieza a registrar personal y un cierre cuando deja de hacerlo. No incorpora la informalidad ni los emprendimientos sin empleados, pero reúne al segmento que sostiene empleo asalariado formal y aportes previsionales.

Según Filippini, los datos no muestran una aceleración extraordinaria de los cierres durante los primeros nueve trimestres del gobierno de Javier Milei, en comparación con los períodos equivalentes de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de la gestión de Mauricio Macri. La excepcionalidad de la pandemia obliga, además, a tomar con cautela la comparación con el gobierno de Alberto Fernández, dado que las restricciones sanitarias, los programas de asistencia, las prohibiciones de despidos y las demoras administrativas alteraron las decisiones empresariales y el registro estadístico.

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La diferencia no equivale a afirmar que todos los empleos perdidos correspondan a cierres definitivos ni que las nuevas empresas tengan el mismo tamaño que las que se retiran

El problema está en el lado opuesto. En el primer trimestre de 2026, 18.692 empresas empleadoras dejaron de declarar personal, mientras que se registraron 14.405 aperturas. El saldo fue una reducción de 4.287 firmas, equivalente al 0,7% del stock de empleadores. En las compañías que salieron del registro se perdieron 42.381 puestos de trabajo.

La diferencia no equivale a afirmar que todos los empleos perdidos correspondan a cierres definitivos ni que las nuevas empresas tengan el mismo tamaño que las que se retiran, pero confirma que el universo de empleadores se achicó. El sistema económico no repone las unidades que desaparecen por razones de mercado, reorganización, cambios tecnológicos o problemas financieros.

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La decisión de abrir una empresa formal y contratar al primer trabajador depende de varios factores:

expectativas de demanda,

acceso al crédito,

estabilidad de precios,

régimen tributario,

reglas laborales,y

previsibilidad regulatoria.

Ninguna cifra aislada permite adjudicar la caída de aperturas a una sola política. La cuestión, enfatiza Filippini, no es solo cuántas empresas cierran, sino por qué se forman tan pocas nuevas.

Cantidad y calidad de las firmas y productividad

El vínculo entre empresas y productividad es el foco del estudio sobre “La productividad de las naciones”, que el economista argentino Hugo Hopenhayn, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y miembro del National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos publicó en el Boletín Informativo Techint de enero-junio de 2023, a partir de constatar que el PBI por habitante de Argentina representaba el 37% del norteamericano y la productividad total de los factores había caído 10% en los 25 años previos, a niveles similares a los de medio siglo atrás.

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Hopenhayn estimó que países como Argentina acumulan, en promedio, una demora de unos diez años respecto de las fronteras tecnológicas internacionales, factor que explicaría hasta 20% de la diferencia de ingreso por habitante. El resto remite, entre otras variables, al “capital empresarial”: cuántas firmas hay, qué productos ofrecen, qué escala tienen y cómo asigna recursos la economía entre compañías de distinta productividad.

Países como Argentina acumulan, en promedio, una demora de unos diez años respecto de las fronteras tecnológicas internacionales, factor que explicaría hasta 20% de la diferencia de ingreso por habitante (Hopenhayn)

Argentina pasó de 0,11 empresas por empleado a 0,085 en 25 años, una caída cercana al 20%. Ergo, el tamaño promedio de las firmas pasó de alrededor de nueve personas por empresa a una relación con menos unidades empresariales por trabajador. Según las elasticidades consideradas en el estudio, esa reducción podría haber causado una baja de entre 3% y 6,6% en la productividad total de los factores.

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Hopenhayn calculó que duplicar la cantidad de firmas por habitante, sin alterar su calidad promedio, elevaría la productividad entre 15% y 33%, pero aclara que una economía no mejora sumando pequeños emprendimientos de baja productividad o actividades informales. Importan la capacidad de innovar, el acceso al financiamiento, las ventas, la profesionalización y la posibilidad de crecer.

En Argentina, explica, el tamaño medio de las empresas es menor que en Estados Unidos debido a la presencia relativa de micro y pequeñas firmas y la menor participación de grandes compañías, estructura consistente con un peso mayor de unidades de baja productividad. En ese contexto, la informalidad también incide, pues concentra empresas y trabajadores con menor acceso al crédito, tecnología, capacitación y mercados más amplios.

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La informalidad también incide, pues concentra empresas y trabajadores con menor acceso al crédito, tecnología, capacitación

El estudio presenta el proceso de creación y destrucción empresaria como una forma de reasignación de recursos, capital y trabajo desde actividades menos a más productivas, proceso que incluye ganadores y perdedores y alta rotación laboral, sobre todo en empresas jóvenes. Si ese mecanismo funciona, mejora la productividad. Pero si barreras dificultan la apertura, el crecimiento o el cese ordenado de firmas, la economía conserva actividades de bajo rendimiento y limita la expansión de las más eficientes.

A propósito de economías que, como la Argentina, en las últimas décadas crearon pocas empresas, Hopenhayn recurre a una analogía al tomar la capacidad goleadora de un equipo de fútbol como síntesis y anticipo de su desempeño deportivo, del mismo modo que la creación (o la destrucción) de empresas y de empleo permite anticipar en parte la evolución económica de un país.

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El economista relevó datos sobre los goles por temporada —promedio quinquenal móvil— en la liga de fútbol española de los principales equipos del 2000 al 2020 y mostró que, salvo un período en el que Barcelona y Real Madrid se alejaron del resto y que identifica como efectos Messi y Ronaldo, la dispersión se mantiene: no hay tendencia clara a que los equipos rezagados alcancen a los líderes. Se observan dos casos llamativos: la mejora del Atlético Madrid y el fracaso del Deportivo La Coruña.

El club gallego ascendió a primera división en la temporada 1990/91 y en esa década, con figuras como los brasileños Bebeto y Mauro Silva, el holandés Roy Makaay y el argentino Lionel Scaloni, se volvió el “Súper Depor”. Ganó la Liga 1999/2000, participó en cinco ediciones de la Champions League, en una de las cuales eliminó al Milan —campeón de la edición anterior— y le ganó una final de la Copa del Rey al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, el mismo día en que el club merengue cumplía cien años. Luego, las deudas y la crisis económica derivaron en un descenso, seguido por años de retrocesos y retornos parciales.

El "Super Depor" celebro triunfos y remontadas epicas en la Champions, comparables a las del Barcelona y el Liverpool (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación no equipara el funcionamiento de un club o equipo de fútbol a una economía, pero muestra que una organización o un país puede conservar activos, historia y capacidad si de modo sostenido produce resultados —goles en un caso, empresas competitivas y empleo formal en el otro— y evita un proceso de deterioro acumulativo.

El empleo registrado quedó por detrás de la recuperación del PBI

El primer informe del CEC, dirigido por Roberto Vassolo, profesor de Política de Empresas en el IAE Business School, incorpora la fotografía más reciente de la relación entre actividad, empleo y empresas. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, el producto bruto interno real creció 5,8%. En el mismo período, el empleo registrado total y el empleo privado registrado cayeron cerca de 4 por ciento.

La brecha revela que la recuperación de la actividad no se trasladó de manera inmediata al mercado laboral formal. A junio de 2026, el PBI superaba el nivel de fines de 2023, mientras el empleo privado registrado permanecía por debajo de aquella referencia. La distancia también forma parte de una tendencia de más largo plazo: entre 2012 y 2026, el empleo registrado total aumentó, pero el empleo asalariado privado mostró un estancamiento casi completo.

Entre 2012 y 2026, el empleo registrado total aumentó, pero el empleo asalariado privado mostró un estancamiento casi completo

La composición agrega otra diferencia. El monotributo creció 7,9% respecto de fines de 2023, mientras los autónomos se mantuvieron prácticamente sin cambios. En contraste, el empleo privado registrado, el empleo público y el trabajo en casas particulares continuaron debajo de los niveles previos. El incremento del trabajo independiente registrado no equivale, por eso, a una recuperación del empleo asalariado formal en el sector privado.

La situación también varía según la actividad. A junio de 2026, el agro se ubicaba 2,4% por encima de diciembre de 2023. El comercio mostraba una baja de 1,3% y los servicios retrocedían 2,7%. La industria permanecía 7,3% por debajo del punto de partida y la construcción acumulaba una caída de 11,5 por ciento.

La mirada histórica muestra que ese retroceso reciente se apoya en diferencias previas. Desde enero de 2009, el empleo registrado en comercio creció 21,3% y en servicios, 14,8%. La industria y la construcción, en cambio, se encontraban a junio de este año cerca de 6% por debajo de sus niveles de 2009. El desafío incluye, entonces, una reconversión sectorial que ya estaba en marcha antes del actual programa de estabilización.

Vaca Muerta, productividad y nuevos polos de empleo

El CEC identifica una dinámica territorial desigual. Las áreas vinculadas con petróleo y gas, en particular el entorno de Vaca Muerta, concentran una parte de los mejores resultados de empleo privado. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, Neuquén sumó 1.259 puestos en servicios vinculados directamente a la extracción de hidrocarburos, una expansión de 7 por ciento.

El Gran Buenos Aires pasó de 192 a 431 empleos en esa rama, un aumento de 124%, aunque desde una base mucho más pequeña. Mendoza, en cambio, perdió cerca de 30% de los puestos en la misma actividad, mientras el empleo nacional del rubro cayó 5%. Las cifras sugieren que los servicios petroleros modificaron su localización relativa, con mayor peso de Neuquén y del área metropolitana bonaerense.

Al ampliar la medición a 12 ramas potencialmente relacionadas con el ecosistema de petróleo y gas —metalmecánica, equipos, logística, almacenamiento, transporte de cargas, alquiler de maquinaria e instrumentos, entre otras— el empleo registrado privado aumentó 12% a nivel nacional entre 2019 y 2025. Fueron 36.448 puestos adicionales. Neuquén creció 53%, con 5.126 empleos más; el Gran Buenos Aires sumó 11.968, un alza de 16%, y el resto de la provincia de Buenos Aires incorporó 7.716, con una suba de 17%.

El informe evita atribuir todo ese crecimiento a Vaca Muerta, porque las ramas analizadas incluyen actividades que pueden responder a otros mercados. Pero la distribución de los datos resulta consistente con el fortalecimiento de una red de proveedores alrededor de la frontera energética. La cuestión será si esa expansión logra alcanzar a más territorios y cadenas de valor, o si queda concentrada en pocos sectores y regiones.

La experiencia de Australia, revisada en el mismo trabajo, introduce una advertencia. Durante la apertura y las reformas estructurales de comienzos de los años 90, el PBI volvió a crecer antes de que lo hiciera el empleo privado. Desde el cuarto trimestre de 1989 hasta el segundo trimestre de 1993, el producto creció 6%, pero el empleo asalariado privado permaneció 3% debajo de su nivel inicial. La recuperación laboral recién se consolidó hacia el segundo trimestre de 1994.

Para Argentina, ese antecedente no garantiza un resultado ni habilita a ignorar los costos de la transición. El informe de Vassolo plantea que la estabilidad macroeconómica necesita complementarse con condiciones para invertir, abrir firmas, capacitar trabajadores y expandir actividades.

La estabilidad macroeconómica necesita complementarse con condiciones para invertir, abrir firmas, capacitar trabajadores y expandir actividades (Vassolo)

Filippini suma un indicador concreto para seguir ese proceso: la evolución de las aperturas empresariales y su supervivencia.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que redujo contribuciones patronales para nuevas contrataciones elegibles durante hasta 48 meses, comenzó a operar en mayo de 2026. Hasta agosto, 25.928 empresas lo utilizaron para incorporar a 81.808 trabajadores. Las compañías de hasta 50 empleados representaron el 87% de las usuarias. El dato muestra una adopción inicial, aunque todavía no permite establecer cuántos puestos son adicionales y cuántos se habrían creado de todos modos.

La respuesta dependerá de los próximos trimestres: más aperturas de empresas empleadoras, mayor supervivencia de las nuevas firmas y expansión del empleo privado que acompañe la recuperación de la actividad.

Sería la diferencia entre una economía capaz de recuperar capacidad goleadora u otra que, como el Deportivo La Coruña, tras sus años de esplendor, conserve el recuerdo de temporadas y llegue a descender dos veces. La actualidad del equipo gallego da pie a la esperanza: esta temporada volvió a jugar en primera y, a fuerza de empates, está octavo en La Liga. Lejos del Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, pero también de los tiempos en que llegó a jugar en tercera división.