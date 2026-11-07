Convierten el Apple TV 4K en una Nintendo Switch y ejecutan Super Mario Odyssey a 60 FPS

Logran hacer funcionar el Super Mario Odyssey en una Apple TV 4K. (Apple - Nintendo)

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El Apple TV 4K, el reproductor multimedia de Apple, consiguió ejecutar videojuegos de Nintendo Switch gracias a un proyecto experimental llamado TVPort. Su desarrollador logró que títulos como Super Mario Odyssey funcionaran a 60 fotogramas por segundo (FPS) en el dispositivo, que utiliza un procesador A15 Bionic.

La iniciativa fue creada por un desarrollador conocido como FloatingFalafel y utiliza herramientas de inteligencia artificial, entre ellas Claude Opus 5.5, de Anthropic, para adaptar los videojuegos al hardware de Apple. El proyecto fue presentado el 4 de noviembre de 2026 y su código está disponible gratuitamente en GitHub.

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Aunque todavía tiene limitaciones técnicas, el experimento demuestra que un dispositivo diseñado principalmente para reproducir contenido audiovisual también puede ejecutar videojuegos que originalmente fueron desarrollados para una consola.

Super Mario Odyssey ya se puede jugar desde una Apple TV 4K.

Super Mario Odyssey funciona a 60 FPS en el Apple TV 4K

Uno de los resultados más llamativos de TVPort es la ejecución de Super Mario Odyssey a 60 FPS en el Apple TV 4K de tercera generación. Esta velocidad permite que los movimientos del personaje y las animaciones se reproduzcan con mayor fluidez.

Según las pruebas compartidas por su creador, el videojuego funciona a esa tasa de fotogramas, aunque todavía presenta algunos tirones y problemas de sonido en determinadas zonas, especialmente en escenarios donde aparecen cascadas.

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Otro título que consiguió ejecutar fue Animal Crossing: New Horizons, que funciona a 30 FPS. En este caso, el desarrollador señaló que no encontró problemas importantes durante las pruebas. Además, TVPort incorpora funciones para guardar partidas, administrar perfiles de usuario y realizar copias de seguridad en un Mac o en iCloud.

Super Mario Odyssey funciona a 60 FPS en el Apple TV 4K.

El tercer videojuego probado fue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sin embargo, este título representa un desafío mayor para el dispositivo de Apple. El proyecto consiguió ejecutarlo a 30 FPS en modo portátil y con la resolución tridimensional reducida al 75 %.

El rendimiento todavía presenta dificultades cuando aumenta la temperatura del equipo. En esas circunstancias, el procesador reduce su velocidad para controlar el calor, lo que provoca tiempos de carga más prolongados.

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Cómo funciona TVPort y qué papel tiene la inteligencia artificial

La principal particularidad de TVPort es que no utiliza un emulador tradicional para reproducir el funcionamiento de Nintendo Switch. En su lugar, emplea una tecnología que recompila el código de los videojuegos para que pueda ejecutarse directamente en los procesadores de Apple.

El proyecto se basa en nxnative, una herramienta que ya había permitido adaptar juegos de Nintendo Switch a dispositivos como el iPhone y los ordenadores Mac. Con TVPort, su desarrollador extendió esa tecnología al Apple TV 4K.

Para conseguirlo, el sistema adapta también los componentes gráficos a Metal, la tecnología de Apple que permite aprovechar las capacidades de sus procesadores y unidades de procesamiento gráfico.

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Un desarrollador logró crear un TVPort para que la Apple TV 4K pueda ejecutar juegos de Nintendo Switch. (Apple)

En este proceso, FloatingFalafel utilizó Claude Opus 5.5, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, como apoyo para realizar parte de la adaptación del software.

Otro obstáculo fue la memoria disponible. El sistema operativo tvOS limita a 2 GB la memoria que puede utilizar cada aplicación. Para superar esta restricción, TVPort incorpora un mecanismo de memoria respaldada por archivos, que permite gestionar juegos de mayor tamaño sin mantener todos sus datos cargados simultáneamente en la memoria RAM.

Qué se necesita para jugar títulos de Nintendo Switch en Apple TV

Aunque TVPort está disponible gratuitamente, instalarlo requiere algunos conocimientos técnicos y dispositivos adicionales. No basta con descargar una aplicación directamente desde el Apple TV.

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Para utilizarlo se necesita un Mac con procesador Apple Silicon, macOS 26.6 o posterior y Xcode 27.1. También hace falta un Apple TV 4K compatible con tvOS 26 o superior y el modo desarrollador activado.

El ordenador se encarga de preparar los videojuegos y transferirlos al reproductor multimedia. Para ello, los usuarios deben proporcionar los archivos de sus propios juegos y las claves necesarias. TVPort no incluye títulos de Nintendo ni distribuye copias de estos.

Se requieren algunas condiciones técnicas para que el Apple TV 4K pueda ejecutar juegos de Nintendo Switch. (foto: Apple)

La primera compilación puede tardar entre 30 y 60 minutos, aunque los siguientes procesos son más rápidos. También es posible modificar determinados parámetros gráficos, como la resolución y la tasa de fotogramas, cuando el videojuego lo permite.

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Por ahora, TVPort continúa siendo un proyecto experimental sin relación oficial con Apple o Nintendo. Sus resultados de rendimiento fueron publicados por el propio desarrollador y todavía necesitan pruebas independientes. Aun así, la iniciativa muestra cómo la inteligencia artificial y las herramientas de adaptación de software pueden ampliar las posibilidades de dispositivos que no fueron concebidos para funcionar como consolas de videojuegos.