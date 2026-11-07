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Windows 11 tiene una mejora que salvará computadores antiguos apunto de quedar obsoletos

Computadores con rendimiento limitado tendrán una mejora del 20% gracias a esta decisión de Microsoft

Microsoft lanzó una actualización de Windows 11 que mejora el rendimiento en computadoras con 8 GB de RAM. (MICROSOFT)
Microsoft lanzó una actualización de Windows 11 que mejora el rendimiento en computadoras con 8 GB de RAM. (MICROSOFT)
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Microsoft decidió resolver uno de los obstáculos más comunes para actualizar a Windows 11: el mal rendimiento del sistema en computadoras con memoria limitada. La empresa lanzó una actualización que permite ejecutar el sistema operativo de forma fluida en equipos con apenas 8 GB de RAM, una cantidad de memoria que hasta ahora generaba lentitud y llevaba a muchos usuarios a volver a Windows 10.

El cambio forma parte de un plan que se apoya en tres objetivos: aprovechar mejor la memoria disponible, mantener rápidas las acciones más frecuentes aunque el equipo esté exigido, y reducir el consumo de memoria tanto de Windows como de programas como Edge, Word o Teams.

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Qué cambia en las computadoras con 8 GB de RAM

Según Microsoft, los equipos con 8 GB de memoria ahora son hasta un 20% más rápidos para responder a las órdenes del usuario. En pruebas internas de la compañía, completar varias tareas al mismo tiempo (multitarea) resultó hasta un 40% más veloz que con las versiones de inicio de 2026.

¿Qué significa que una computadora se vuelva “más responsiva”? Implica que acciones cotidianas, como abrir el menú de Inicio, cambiar entre programas o retomar un documento, se ejecutan sin demoras perceptibles incluso en equipos con memoria limitada, porque el sistema prioriza esas tareas por sobre los procesos que corren en segundo plano.

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Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Los equipos con 8 GB de RAM responden hasta un 20% más rápido y la multitarea mejora hasta un 40% según pruebas de Microsoft. (Microsoft)

Microsoft aclara que una PC con 16 GB o 32 GB todavía puede manejar cargas de trabajo mayores, y que tareas exigentes como el modelado 3D o la edición de video avanzada siguen necesitando más memoria. Pero para el uso diario, los 8 GB dejan de ser un problema.

Cómo logra Windows 11 ahorrar memoria

La compañía compara el funcionamiento de la memoria con un escritorio: todo lo que se está usando queda a mano, y cuando no entra más, el sistema guarda algo en un “cajón” (el disco duro), que es más lento de recuperar. Eso es lo que se siente cuando una aplicación tarda en volver a abrirse.

Para evitar recurrir tanto a ese cajón, Windows utiliza compresión de memoria: reduce el tamaño de los datos menos usados para que sigan disponibles de forma inmediata. Microsoft ajustó cuánto se comprime, cuándo se guarda en el disco y cuándo se recupera, específicamente para equipos con 8 GB.

Gracias a este ajuste, el sistema puede mantener hasta 2 GB adicionales de datos activos en la memoria, en lugar de moverlos al almacenamiento, lo que reduce la posibilidad de que una pestaña o un programa abierto deba recargarse al volver a usarlo.

Microsoft redujo hasta 900 MB el crecimiento de memoria comprometida con mejoras en Windows, Microsoft Edge y Microsoft 365.
Microsoft redujo hasta 900 MB el crecimiento de memoria comprometida con mejoras en Windows, Microsoft Edge y Microsoft 365.

Además, funciones como abrir el menú de Inicio, buscar archivos, hacer clic derecho o entrar a la Configuración reciben prioridad temporal frente a tareas de fondo, como la indexación de búsquedas. Eso explica la mejora del 20% en la velocidad de respuesta frente a la actualización de enero de 2026.

Las aplicaciones también se optimizaron

El ahorro de memoria no se limita al sistema operativo. En conjunto, las mejoras en Windows, Microsoft Edge y las aplicaciones de Microsoft 365 redujeron hasta 900 MB el crecimiento de memoria comprometida durante pruebas de multitarea en equipos de 8 GB.

Word, Excel, PowerPoint y Outlook suman ahorros de hasta 360 MB gracias a formas más eficientes de organizar y asignar memoria. Teams, por su parte, puede activar un modo de eficiencia por defecto en estos equipos, lo que le permite iniciar hasta un 20% más rápido y ajustar la resolución de la cámara durante las reuniones para priorizar el audio.

Edge también recibió cambios: ahora puede abrirse hasta un 33% más rápido en ciertos casos, porque Windows se conecta directamente al navegador si ya está corriendo en segundo plano. Además, las pestañas inactivas entran en suspensión automática a los 15 minutos, en lugar de las dos horas que tomaba antes.

Mujer usando una computadora con Windows 11.
Teams puede iniciar hasta un 20% más rápido y Microsoft Edge puede abrirse hasta un 33% más rápido en ciertos casos. (Microsoft)

Los Widgets, en equipos con 8 GB o menos, ahora solo cargan cuando el usuario los abre, lo que reduce en unos 200 MB el uso de memoria mientras permanecen cerrados.

Cómo instalar la actualización

Para acceder a estas mejoras es necesario actualizar a Windows 11, versión 26H2, compilación 26300.9818 o una posterior. Los pasos son los siguientes:

Primero, hay que ir a Configuración, luego a Windows Update, y activar la opción “Obtener las actualizaciones más recientes tan pronto como estén disponibles”.

Después, se debe presionar “Buscar actualizaciones” y esperar a que el sistema encuentre e instale la nueva versión. Al finalizar, Windows pedirá reiniciar el equipo para aplicar los cambios.

Microsoft recomienda además mantener actualizados Edge, Microsoft 365 y Teams, ya que algunas de las mejoras llegan a través de actualizaciones de esas aplicaciones o mediante la Microsoft Store.

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