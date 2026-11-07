A solas con Cypress Hill: la colaboración con Trueno, la mítica aparición en Los Simpsons y su show en Argentina

El rapero Sen Dog habló en exclusiva con Teleshow en la previa de su show con la banda y recordó qué significó formar parte del episodio "Homerpalooza"

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Durante más de tres décadas, Cypress Hill hizo del hip hop una forma de cruzar fronteras sin dejar atrás sus raíces. Desde Los Ángeles, sus rimas llegaron a quienes encontraron en la banda una voz propia, una identidad latina y un ritmo capaz de acompañar noches enteras, viajes, reuniones y recuerdos que todavía siguen vivos. El próximo 8 de noviembre, B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo volverán a presentarse en el Estadio Malvinas Argentinas, en una noche que promete reunir a distintas generaciones de fans. Antes de ese reencuentro, Teleshow habló en exclusiva con Sen Dog.

La relación entre Cypress Hill y el público argentino comenzó el 26 de agosto de 1995, cuando la banda se presentó por primera vez en el país, en el Estadio Obras de Buenos Aires. Aquel show ocurrió cuando “How I Could Just Kill a Man”, “Insane in the Brain” y “Hits From the Bong” ya empezaban a ocupar un lugar especial entre quienes buscaban en el hip hop algo más que una canción: una actitud, una manera de mirar el mundo y una representación que hasta entonces no siempre encontraba espacio. Con Black Sunday en el primer puesto del Billboard 200, Cypress Hill había demostrado que el rap podía hablar desde una identidad latina y llegar a todos los rincones del planeta sin perder su acento.

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Cypress Hill llegará a Buenos Aires con una historia marcada por la identidad latina y la innovación musical (Gentileza de prensa)

Desde entonces, la banda siguió ampliando los límites de su propia historia y, con ellos, volvieron a pisar suelo argentino en múltiples ocasiones. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la presentación junto a la London Symphony Orchestra en el Royal Albert Hall de Londres, las colaboraciones con nuevas generaciones y la llegada de Dios bendiga, su primer álbum completamente en español, forman parte de un recorrido que nunca dejó de moverse. Ahora, en el Malvinas Argentinas, Cypress Hill volverá a encontrarse con quienes estuvieron desde el comienzo y con quienes descubrieron su música muchos años después, para recuperar juntos esa energía que convierte un recital en algo más que un espectáculo: una memoria compartida que vuelve a sonar en vivo.

Desde Los Ángeles, Sen Dog se conecta a la videollamada con Teleshow con una actitud relajada que mantuvo durante toda la conversación. Entre sonrisas, recuerdos y respuestas cargadas de cercanía, el integrante de Cypress Hill recorrió la historia de la banda y su vínculo con la Argentina sin perder el humor ni la reflexión. Incluso se animó a lanzar algunas frases en español, un gesto que volvió todavía más cálido el intercambio y acercó por un rato la distancia entre la costa oeste y el Río de la Plata.

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Cypress Hill continúa ampliando su legado con nuevas colaboraciones y un disco completamente en español (Gentileza de prensa)

—¿Cómo recordás tu primera visita a la Argentina en 1995?

—Fue una buena experiencia: las actuaciones fueron realmente muy buenas. Sin embargo, en esa etapa de mi carrera todavía no me sentía cómodo cuando viajaba a otros países. Aunque en la Argentina se habla español y yo lo entiendo, estar allí era algo nuevo para mí y me costó adaptarme. En general, puedo decir que la pasé bien. Ahora, cuando miro hacia atrás, recuerdo que la comida fue excelente, que la gente fue muy amable y que los fans acompañaron muchísimo a Cypress Hill. Fue algo hermoso. Solo desearía haberme permitido disfrutarlo más.

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—¿Eras consciente del fenómeno que Cypress Hill estaba generando en todo el mundo, especialmente en la Argentina?

—Tenía cierta idea de que nos habíamos convertido en un éxito internacional, pero nunca entendí realmente el impacto que la banda había tenido entre los amantes de la música, especialmente en la Argentina. Sabía que éramos populares y que nuestras giras funcionaban bien, pero nunca llegué a comprender la magnitud de lo que habíamos construido. Cuando alguien me pregunta si sé lo grande que fue Public Enemy, respondo que sí: eran gigantes. Lo mismo con Run-DMC. Pero, cuando se trataba de nuestro propio grupo, me costaba dimensionar cuánto habíamos crecido. Recién alrededor de 1995 pensé: “Está bien, creo que somos tan grandes como Run-DMC, Public Enemy o los Beastie Boys”. Estábamos en ese nivel dentro del hip hop.

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Sen Dog and B-Real en medio de uno de sus shows en Glasgow, Escocia, durante su gira en 2023 (Crédito: Roberto Ricciuti/Redferns)

—¿Cómo te sentís al regresar a la Argentina para presentar el trabajo de Cypress Hill el 8 de noviembre?

—Estoy muy orgulloso de volver a visitar la Argentina. Es un país hermoso, con gente, comida y cultura increíbles, y me hace muy feliz regresar. Siempre es un placer actuar en lugares donde uno no nació ni creció. La Argentina es uno de esos países cuya cultura amo, así que es muy especial poder volver a entretener a los fans y al público de la música.

—¿Qué papel tuvo la identidad latina en la vigencia de Cypress Hill durante más de tres décadas?

—La conexión latina que tenemos fue importante. Somos latinos, crecimos en culturas latinas y conocimos a personas de muchos países de la región. Creo que todo eso tuvo que ver con el éxito de la banda. Antes de Cypress Hill, mi hermano Mellow Man Ace y Kid Frost fueron parte de los comienzos del hip hop latino y ayudaron a que esa escena ocupara un lugar central. Cuando aparecimos nosotros y la gente descubrió que éramos latinos, muchos sintieron orgullo por la banda. Fue hermoso ver a tantas personas reunirse para celebrar a Cypress Hill. Nosotros celebrábamos con ellos y ellos celebraban con nosotros. Era algo mutuo. No creo que nuestra identidad latina haya sido el único motivo del éxito de la banda, pero sí pienso que representar un lado diferente de la vida en Los Ángeles, “el otro lado de las cosas”, fue muy importante para la gente de nuestras raíces latinas.

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Cypress Hill regresa al país luego del lanzamiento de su álbum en español 'Dios Bendiga' (Gentileza de Breakfast Live)

—En esta etapa también grabaron un álbum con distintos artistas que cantan en español, como Trueno. ¿Qué importancia tuvo esa colaboración para conectarse con la nueva escena urbana latina?

—Creo que colaborar con otros talentos es muy importante. Es una cualidad central de Cypress Hill: estamos dispuestos a trabajar con artistas jóvenes. No solo somos fans de ellos, sino que también nos gustan lo suficiente como para grabar juntos porque creemos que representan el futuro de la música. Si hacen las cosas de la manera correcta, o casi, pueden tener carreras largas y seguir presentes incluso después de Cypress Hill. Quizás algún día hablen de lo importante que fue para ellos trabajar con nosotros. Para nuestra banda, que artistas jóvenes quieran colaborar y ser parte de la historia musical que estamos construyendo significa mucho. También nos demuestra que las nuevas generaciones valoran lo que hicimos por la cultura del hip hop latino. Ellos nos abrazan y nosotros abrazamos el hecho de que quieran trabajar con nosotros. Sin los jóvenes, sin las nuevas generaciones manteniendo viva la música y el hip hop, sería muy difícil continuar. Nos honra que nos admiren, nos respeten y quieran emularnos. Es algo muy especial.

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Cypress Hill, uno de los grupos claves del hip-hop de los 90, se prepara para su show este 8 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentina (@djlord/Instagram)

—¿Cómo conociste el trabajo de Trueno?

—Lo conocí a través de Eric Bobo, nuestro percusionista. Ellos ya habían trabajado juntos en un proyecto anterior y Eric tenía muy buenas referencias sobre Trueno. Yo confié en su instinto y en lo que pensaba que podía sonar bien. Finalmente, funcionó muy bien.

—¿Tenés en mente otro artista argentino con quien te gustaría colaborar en el futuro?

—No podría decirlo en este momento. Estoy seguro de que, en el fondo de mi mente, estoy pensando en alguien, pero no recuerdo su nombre. Sin embargo, no se sorprendan si en el futuro trabajamos con más artistas argentinos.

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En el último álbum de la banda, Trueno tuvo la oportunidad de realizar una colaboración y sacar a relucir su talento

—¿Cómo se decidieron a grabar un álbum completamente nuevo en español?

—Habíamos hecho un disco en español en el que versionamos canciones antiguas de los años 90 y tratamos de trasladarlas al idioma de la mejor manera posible para nuestro público latino y para nuestra cultura. La gente reaccionó de forma muy positiva y empezamos a pensar que tal vez debíamos hacer un álbum completamente nuevo, con canciones, temas y contenidos originales en español. Aunque parezca increíble, esa idea surgió hace 25 años. Siempre decíamos: “Algún día vamos a hacer otro álbum en español”. Lo repetimos durante mucho tiempo, hasta que finalmente ese día llegó el año pasado. Decidimos que era el momento de grabar el disco en español del que habíamos hablado durante tres décadas.

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El primer artista al que convocamos fue mi hermano menor, Mellow Man Ace. Él formó parte del movimiento original del hip hop que surgió en Cypress Avenue a mediados y finales de los años 80. Siempre pensé que era uno de los mejores compositores, sin importar el género. Como no vivía muy lejos, fue al estudio e hizo su parte.

Cypress Hill llevará su música al Estadio Malvinas Argentinas durante su regreso a Buenos Aires (Gentileza de prensa)

Fue increíble pensar en la historia que compartimos B-Real, Mellow Man Ace y yo. Después seguimos incorporando a más artistas y colaboradores. Creo que logramos una buena combinación de música y sonidos, y espero que quienes escuchen el disco disfruten lo que preparamos para ellos.

—¿Qué es lo primero que te gustaría hacer antes del show en Buenos Aires?

—Lo primero que quiero hacer es ir al mejor restaurante de la Argentina y cenar. Lo vengo esperando y pensando desde hace un tiempo. Ahora que el viaje está cerca, sé que una cena deliciosa forma parte de nuestro futuro. Eso es lo primero que quiero hacer.

—En la Argentina, además de ser grandes fans de Cypress Hill, también somos muy seguidores de Los Simpson. La banda apareció en el episodio de la serie, “Homeropalooza”. ¿Qué sentís cuando los fans recuerdan ese momento?

—Me parece genial. Recuerdo cuando participamos en Los Simpson. Creo que fue en 1996. En ese momento, la serie llevaba algunos años al aire. Entendía la importancia de aparecer allí. No era solo una serie animada: también hablaba de los problemas cotidianos de los seres humanos.Uno no pensaría eso al ver una caricatura, pero, cuando la mira, descubre que muchas situaciones pueden relacionarse con la vida real.

Cypress Hill tuvo la oportunidad de participar en la icónica serie de Los Simpson y su momento en pantalla continúa haciendo furor entre los fanáticos (G. Balo/Youtube)

Cuando nos llamaron, acepté de inmediato. Pensé que era un programa extraordinario y que tenía posibilidades de durar mucho tiempo.Además, escuché que varios artistas importantes iban a participar en ese mismo episodio y pensé: “No hay problema, hagámoslo”. Estaba muy feliz de formar parte.

—Y a tan solo horas del encuentro con sus fanáticos, ¿qué pueden esperar del show este 8 de noviembre?

—Los fans pueden esperar pasarla muy bien. Lo digo sinceramente. Si yo fuera una persona que va a ver a Cypress Hill, estaría muy entretenido. Tenemos una energía que queremos que el público libere. Queremos que canten, que participen del concierto y que se sientan parte de Cypress Hill, de la misma manera en que nosotros nos sentimos parte del público. Cuando vinimos antes a la Argentina ocurrió algo similar: los fans se involucran muchísimo y eso hace que uno se sienta como en casa cuando sube al escenario. Siento que soy parte de ellos. Así que pueden prepararse para divertirse, colocarse, emborracharse y enloquecer. Eso es lo que trae Cypress Hill.

Cypress Hill en una de sus visitas previas al país como parte del Personal Fest en 2018 (Archivo)

—¿Habrá alguna sorpresa o quizás algún artista invitado, como Trueno, durante el show?

—Si dijera algo así, dejaría de ser una sorpresa. Por ahora, solo voy a decir que estamos preparando algo especial para todos los que asistan.