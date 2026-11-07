Por qué Cuba sigue bajo control de la dictadura pese a la caída de Maduro en Venezuela y las sanciones de EE.UU.

Una mujer pasa junto a un mural de la bandera cubana en las afueras de la Galería Revolución en La Habana, Cuba, 16 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

Guardar

Casi diez meses después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la dictadura cubana mantiene el control político e institucional de la isla, pese al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, las restricciones al suministro de combustible y el deterioro de la crisis energética. Newsweek, semanario estadounidense, sostiene que las diferencias entre los dos regímenes explican por qué la estrategia aplicada por Washington todavía no ha producido en La Habana un desenlace similar al venezolano.

La administración de Donald Trump aumentó la presión económica sobre Cuba desde enero de 2026. Entre las medidas que menciona Newsweek figuran el corte de los envíos de petróleo desde Venezuela, amenazas de aranceles a países que suministren combustible a la isla y sanciones contra funcionarios, empresas estatales y compañías extranjeras vinculadas con La Habana.

PUBLICIDAD

El impacto de esas medidas se reflejó en el sistema eléctrico. Según Newsweek, la red nacional sufrió al menos seis colapsos parciales o totales entre enero y septiembre, mientras que algunas zonas registraron apagones de más de 24 horas. La escasez de energía se sumó a los problemas de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos que atraviesa la población.

Pese a ese escenario, la presión económica no derivó aún en concesiones políticas. El régimen de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, mantuvo el control de las instituciones y rechazó las exigencias estadounidenses. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla defendió la disposición de La Habana a resistir durante el tiempo que sea necesario, mientras que la encargada de negocios cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, afirmó en octubre que ambos países mantienen canales de comunicación, aunque sin negociaciones formales.

PUBLICIDAD

Una persona golpea una cacerola para protestar por los prolongados apagones mientras La Habana enfrenta los peores cortes de energía rotativos en décadas, en medio de un bloqueo estadounidense que ha estrangulado a la isla sin combustible, en La Habana, Cuba, 10 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La estructura de poder y control cubana y sus diferencias con Venezuela

Uno de los elementos centrales del análisis de Newsweek es la diferencia entre la dictadura de Cuba y la que existía en Venezuela durante el mandato de Maduro. Michael Bustamante, historiador y director del Programa de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, explicó al medio que Cuba funciona bajo un sistema de partido único, mientras que Venezuela conservó espacios institucionales multipartidistas, aunque sometidos a restricciones y denuncias de represión.

En Venezuela, la oposición logró movilizarse durante las elecciones de 2024 y sostuvo una presencia política con capacidad de disputar espacios de poder. Tras la captura de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la conducción y estableció mecanismos de cooperación con Washington. Esa situación permitió a Estados Unidos relacionarse con una estructura estatal que permaneció en funciones, aunque bajo nuevas condiciones, dice el medio.

PUBLICIDAD

El caso cubano presenta otros límites. El Partido Comunista de Cuba, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad concentran el poder político y económico, según Newsweek. No existe una figura dentro de la cúpula del régimen que pueda asumir el mando y negociar una transición con Estados Unidos, ni una oposición con representación institucional equiparable a la venezolana.

Sebastián Arcos, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, planteó al semanario que la salida de Díaz-Canel o incluso de Raúl Castro no garantizaría una modificación del sistema. La estructura partidaria, militar y de inteligencia podría preservar la continuidad bajo otra conducción.

PUBLICIDAD

“Venezuela no es Cuba”, afirmó Christopher Hernández-Roy, director en funciones del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en declaraciones al medio. Para el especialista, la remoción de Maduro no desmanteló el aparato estatal venezolano, sino que abrió una vía de entendimiento entre Washington y quienes asumieron el control en Caracas.

FOTO DE ARCHIVO: El exdictador venezolano Nicolás Maduro llega al helipuerto del centro de Manhattan, mientras se dirige al Tribunal Federal Daniel Patrick de Manhattan para su comparecencia inicial ante el tribunal, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 5 de enero de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

La estrategia de Washington para generar fracturas internas

De acuerdo al análisis de Newsweek, la estrategia estadounidense combina sanciones económicas y advertencias políticas con el objetivo de elevar los costos de sostener la dictadura cubana. Arcos describió ese enfoque como una política destinada a intimidar y asfixiar al régimen de Cuba, con la expectativa de que surjan divisiones internas o se debilite la confianza de sus dirigentes en la supervivencia del modelo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los expertos citados por el medio advierten que el deterioro económico no garantiza un cambio político. Cuba atravesó antes la caída de la Unión Soviética, la crisis posterior y más de seis décadas de sanciones y tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Esa experiencia alimenta la expectativa de que el aparato estatal puede resistir una nueva fase de presión externa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la continuidad de esa política sin comprometerse con un cambio inmediato. En agosto aseguró que Cuba avanzaría hacia un futuro distinto antes del final de la administración Trump y señaló que Washington buscaría bloquear las alternativas financieras y comerciales que permitan aliviar las restricciones.

PUBLICIDAD

“Cada vez que encuentran una salida, nosotros la cerramos”, dijo Rubio en una declaración citada por Newsweek.

El 8 de febrero de 2026, varias personas caminan por una calle tranquila de La Habana. El régimen cubano anunció medidas de emergencia para hacer frente a una grave crisis energética agravada por las sanciones estadounidenses, entre ellas la adopción de una semana laboral de cuatro días para las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

La guerra con Irán y el costo de una intervención

El análisis también señala que la guerra con Irán alteró los cálculos de Washington. Hernández-Roy consideró que el conflicto obligó a trasladar recursos militares que estaban desplegados en el Caribe y elevó el costo político de una eventual operación en Cuba.

Una acción militar contra la isla implicaría riesgos mayores si no ofreciera un resultado inmediato, menciona el medio. A diferencia del escenario venezolano, Estados Unidos no cuenta en Cuba con un interlocutor dentro de la estructura de poder que pueda garantizar estabilidad institucional y cooperación después de una eventual remoción de las principales figuras del régimen.

PUBLICIDAD

Durante un acto en Florida el 23 de octubre, Trump volvió a mencionar a Cuba como uno de sus próximos objetivos y sugirió que Rubio podría viajar a la isla para negociar un acuerdo una vez que los buques estadounidenses regresaran de la región de Irán. Hasta ahora, esas declaraciones no derivaron en una operación comparable a la ejecutada en Venezuela.

El escenario descrito por Newsweek mantiene dos dinámicas en paralelo: la Casa Blanca prolonga la presión económica y diplomática, mientras el régimen de Cuba conserva sus mecanismos de control. En el medio quedan millones de cubanos afectados por una crisis que, según el semanario, se profundizó con las restricciones de combustible y las sanciones estadounidenses.

PUBLICIDAD