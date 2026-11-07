Quiénes son los hermanos de Villa Carlos Paz que compusieron la canción de bienvenida para el papa León XIV: “Nos caían las lágrimas”

Músicos y un coro interpretan en Villa Carlos Paz la pieza musical oficial destinada a recibir la visita del Papa León XIV en Argentina. La producción audiovisual muestra a los intérpretes de guitarra, contrabajo y voces tradicionales presentándose en espacios al aire libre de la localidad cordobesa.

Guardar

Tres hermanos de Villa Carlos Paz compusieron la canción oficial con la que Argentina recibe al papa León XIV. Se llaman Gabriel Alejandro “Pico” Moyano Angelini, Agustín “Conde Agur” Moyano Angelini y José “Pepe” Moyano Angelini, integran la banda Iceberg del Sur y llevan más de 25 años tocando juntos. Su tema “Argentina con el Papa León” fue elegido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) entre más de 150 propuestas de todo el país, y sonará en la misa central que León XIV presidirá el martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

La canción nació por un mensaje de texto del párroco local

El punto de partida fue un WhatsApp. El padre Daniel, párroco de Carlos Paz, les avisó que la CEA había abierto un concurso nacional para componer la canción de bienvenida al Papa. Sin ese mensaje, cuentan, nunca se habrían enterado. “Nunca hubiéramos empezado a componer si no nos hubiera avisado el cura”, le contó Pico a Teleshow. A partir de ahí, los hermanos tomaron como guía el texto “Magnifica Humanidad”, enviado por el episcopado a todos los participantes, y comenzaron a trabajar en la letra y la melodía. El jurado evaluó las propuestas de forma anónima. La de los Moyano fue la elegida.

PUBLICIDAD

El proceso fue largo y emocionalmente intenso. “Prueba, error, prueba, error, hasta que en un momento llegó la melodía y la letra que realmente nos emocionó”, describió Pico. Al principio no podían grabarla: “Nos caían las lágrimas cuando la queríamos grabar y era casi imposible”. Con el tiempo lograron registrarla. El eje del tema es el mensaje “hay lugar para todos”. “Que haya sido elegida nos generó una alegría inmensa que todavía no podemos terminar de entender ni de digerir”, reconoció.

El Conde Agur, Pepe Medina y Pico Medina, los músicos de Iceberg del Sur que hicieron la canción oficial de bienvenida al papa León XIV

El tercer hermano viajó desde España para estar en el show de Córdoba

Pepe vivía en España cuando se enteró de que sus hermanos habían ganado. No dudó. “Sí o sí tenía que ir”, dijo. Este viernes regresó a Carlos Paz y el mismo día ensayaron juntos de cara a la actuación que darán en FAdeA durante la vigilia del lunes 9, previa a la misa central. Pepe ya había visto al Papa en Europa, en un estadio, y la experiencia lo marcó. “Yo pensaba: ‘lo vamos a ver al Papa, como marcar un checklist’. Pero cuando apareció, fue tan emotivo, toda la gente levantando los brazos, todos llorando”, relató. “A mí se me ponía la piel de gallina, se me pone también ahora cuando te lo estoy contando”, añadió.

PUBLICIDAD

Iceberg del Sur tiene más de 25 años de trayectoria y seis álbumes

Los tres hermanos llevan décadas tocando juntos: Pico en guitarra y voz, Agustín “Conde Agur” en bajo y voz, y Pepe en batería. Fundaron formalmente la banda en 2001 y desde entonces publicaron seis álbumes de estudio: *Chicos del montón* (2012), *Todo es posible* (2015), *Va y viene* (2017), *De otra galaxia* (2019) y *Luna* (2023). Su trayectoria los llevó por escenarios de todo el país y los vinculó con producciones de envergadura: fueron la banda en dos musicales del coreógrafo Flavio Mendoza, *Stravaganza: Water in Art* (2011) y *Mahatma* (2016 y 2018), con temporadas en Carlos Paz y en Buenos Aires. Ambas participaciones les valieron nominaciones a Mejores Músicos en los Premios Carlos. En 2014 compusieron “Gol argentino”, que Cadena 3 usó en su transmisión del Mundial de Brasil, y en enero de 2024 acompañaron a Cristian Castro en el festejo por los 80 años de Susana Giménez. Pico, además, es docente e influencer de guitarra con una comunidad extensa en el mundo de habla hispana bajo el usuario Pico.Moyano.

Los músicos de Iceberg del Sur, tres hermanos que tocan desde hace 25 años

La canción ya se escucha en colegios e iglesias de todo el país

Desde que se conoció el resultado del concurso, el tema empezó a circular. “Es una locura escuchar cómo los chicos la cantan en los colegios, cómo la cantan también en las iglesias. Nos mandan videos de todos lados”, describió Pico. “Yo creo que cuando ya seamos abuelos vamos a entender todo esto que está pasando”, agregó. La Municipalidad de Villa Carlos Paz grabó un video promocional con la canción en el Parque Estancia La Quinta, con la participación de los hermanos y de la Agrupación Coral Musicanto, que recorre sitios de fe de la ciudad como la Cruz, la Virgen Blanca y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y distinguió a los hermanos.

PUBLICIDAD