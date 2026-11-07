Tecno

Suplantan a Amazon en España, llaman a usuarios y dicen que tienen cobros de 190 euros

El fraude comienza con una llamada que informa de un supuesto pago inesperado y busca convencer a los usuarios de que deben actuar rápidamente para evitar perder dinero

En España, ciberdelincuentes se hacen pasar por Amazon para robar datos de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En España, ciberdelincuentes se hacen pasar por Amazon para robar datos de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una nueva estafa telefónica utiliza el nombre de Amazon para engañar a usuarios en España. Los ciberdelincuentes llaman a sus víctimas y les advierten de un supuesto cobro de entre 100 y 190 euros por la renovación de una suscripción. El objetivo es generar preocupación y conseguir que las personas faciliten sus datos personales, bancarios o códigos de verificación.

La compañía de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre esta modalidad de fraude, conocida como vishing, que consiste en utilizar llamadas telefónicas para suplantar la identidad de empresas legítimas. Los estafadores aprovechan el reconocimiento de marcas como Amazon para hacer que sus comunicaciones parezcan auténticas y convencer a los usuarios de que existe un problema con su cuenta.

PUBLICIDAD

La estrategia se basa en provocar una reacción inmediata. Al escuchar que se realizará un cargo elevado que no reconocen, muchas personas pueden intentar cancelar la operación o solicitar explicaciones. Esa respuesta es precisamente lo que buscan los delincuentes para prolongar la conversación y obtener información que les permita cometer un fraude.

Mano que sostiene un teléfono móvil con el aviso de llamada comercial en pantalla, sobre una encimera con taza y libreta.
Suplantan identidad de Amazon en España para robar datos de clientes mediante llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la estafa telefónica que suplanta a Amazon

El engaño comienza con una llamada en la que una persona o un sistema automatizado informa sobre una supuesta renovación de una suscripción de Amazon. Durante la comunicación, se menciona un importe de entre 100 y 190 euros que presuntamente será cargado en la cuenta bancaria del usuario.

PUBLICIDAD

La cifra busca llamar la atención de la víctima y generar una sensación de urgencia. Ante el temor de perder dinero, el usuario puede continuar la conversación para averiguar de qué servicio se trata o solicitar que se anule el supuesto pago.

Una vez que consigue captar su atención, el estafador puede intentar obtener información personal o financiera. Entre los datos que busca conseguir se encuentran números de tarjetas bancarias, contraseñas, códigos de verificación y credenciales de acceso a diferentes servicios.

Otra posibilidad es que el delincuente dirija a la víctima hacia una página web falsa que imita la apariencia de Amazon. Allí puede solicitar que introduzca sus datos con el pretexto de comprobar la cuenta o cancelar la renovación.

Ciberdelincuentes llaman a usuarios asegurando que pagarán 190 euros para ronavar una suscripción de Amazon. (Truecaller)
Ciberdelincuentes llaman a usuarios asegurando que pagarán 190 euros para ronavar una suscripción de Amazon. (Truecaller)

También puede pedir que instale un programa en el móvil o el ordenador para supuestamente solucionar el problema. Estas aplicaciones pueden permitir el acceso remoto al dispositivo y facilitar el robo de información.

Qué es el vishing y por qué resulta peligroso

El vishing es una modalidad de phishing que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas. A diferencia de otros fraudes que llegan mediante correos electrónicos o mensajes de texto, este método permite a los delincuentes interactuar directamente con sus víctimas y adaptar sus argumentos según las respuestas que reciben.

Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de bancos, empresas tecnológicas o plataformas de comercio electrónico. De esta manera, construyen una situación aparentemente legítima para conseguir que la persona confíe en ellos.

En el caso de la falsa renovación de Amazon, el principal recurso es la ingeniería social. Esta técnica consiste en manipular psicológicamente a los usuarios para que realicen acciones que normalmente evitarían, como compartir información confidencial o acceder a enlaces desconocidos.

Kaspersky advierte que una llamada inesperada relacionada con un pago debe tratarse con cautela, incluso cuando el interlocutor conoce el nombre de la compañía o proporciona información que parece creíble.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Los ciberdelincuentes usan la modalidad de vishing para engañar a usuarios de España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar la estafa de los falsos cobros de Amazon

Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante no actuar impulsivamente ante una llamada que advierte sobre un supuesto cargo bancario. Si se recibe una comunicación de estas características, lo recomendable es colgar y comprobar directamente si existe algún problema con la cuenta.

Estas son algunas medidas para protegerse:

  • Desconfiar de llamadas inesperadas: especialmente cuando informan de cargos, renovaciones de suscripciones o problemas con una cuenta.
  • No compartir información confidencial: ninguna llamada inesperada debe ser motivo para proporcionar contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación.
  • Contactar con Amazon por canales oficiales: si existe alguna duda sobre una suscripción o un pago, hay que consultar directamente la aplicación o la página web de la compañía.
  • No abrir enlaces sospechosos: los mensajes o páginas que llegan durante una llamada pueden conducir a sitios fraudulentos diseñados para robar información.
  • No instalar programas desconocidos: tampoco se debe permitir que un supuesto empleado acceda de forma remota al móvil o al ordenador.
  • Evitar decisiones apresuradas: los mensajes que utilizan el miedo a perder dinero buscan que la víctima actúe sin comprobar primero la información.
Mano sostiene smartphone con llamada entrante 'número desconocido'. Laptop desenfocada muestra logos de Facebook, Instagram, X y una alerta 'ALERT' en rojo.
Expertos recomienda colgar la llamada si alguien que asegura ser de Amazon asegura que te cobrarán más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona ya ha facilitado sus datos bancarios, debe ponerse en contacto inmediatamente con su entidad financiera para bloquear la tarjeta o tomar las medidas necesarias. También conviene cambiar las contraseñas que puedan haber quedado expuestas.

La principal recomendación es comprobar cualquier supuesto cobro directamente desde los canales oficiales de Amazon. Una llamada telefónica no es suficiente para confirmar que existe una renovación pendiente o un cargo en la cuenta.

Temas Relacionados

AmazonFraudeCiberseguridadLlamadaEspañaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Windows 11 tiene una mejora que salvará computadores antiguos apunto de quedar obsoletos

Computadores con rendimiento limitado tendrán una mejora del 20% gracias a esta decisión de Microsoft

Windows 11 tiene una mejora que salvará computadores antiguos apunto de quedar obsoletos

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 16 de noviembre de 2026

Meta modificará los requisitos mínimos de su aplicación de mensajería y dejará fuera a teléfonos antiguos que ya no pueden actualizar sus sistemas operativos

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 16 de noviembre de 2026

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este sábado 7 de noviembre

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este sábado 7 de noviembre

Cómo se recreó la toma del Palacio de Justicia en la serie ‘Palacio’ de Netflix: actores revelan tecnologías y nuevos lenguajes

En la entrevista, el elenco planteó que el almacenamiento digital, las denuncias masivas en línea y la identificación forense temprana habrían reducido riesgos para periodistas y familiares de desaparecidos en Colombia

Cómo se recreó la toma del Palacio de Justicia en la serie ‘Palacio’ de Netflix: actores revelan tecnologías y nuevos lenguajes

Crean un parche 3D biodegradable con desechos del poroto de soja que promete regenerar heridas en la piel

Un consorcio universitario europeo fabricó coberturas dérmicas tridimensionales ricas en componentes terapéuticos vegetales. El desarrollo busca reducir inflamaciones dolorosas en madres recientes y personas bajo tratamientos posteriores a cirugías por cáncer de mama

Crean un parche 3D biodegradable con desechos del poroto de soja que promete regenerar heridas en la piel

DEPORTES

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: hora y todo lo que hay que saber

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia jugarán el clásico en el cierre del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi recibirá a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Instituto recibirá a Newell’s en Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Lola Berthet, del éxito de Los Roldán al presente con Franquicieros: “La gente quiere sentarse a ver una novela”

A solas con Cypress Hill: la colaboración con Trueno, la mítica aparición en Los Simpsons y su show en Argentina

Quiénes son los hermanos de Villa Carlos Paz que compusieron la canción de bienvenida para el papa León XIV: “Nos caían las lágrimas”

Qué dice el acta policial por la que Wanda Nara pudo retirar a su hija a pesar de la protesta de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Ocho de cada diez empresarios alertan que el colapso vial amenaza la economía centroamericana

Ocho de cada diez empresarios alertan que el colapso vial amenaza la economía centroamericana

Honduras prepara nueva ley para regular la donación y el trasplante de órganos

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

Encuentran rastros de antílope en pigmentos de hace 60.000 años, un hallazgo que podría reescribir el uso de las primeras herramientas