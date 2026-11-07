Suplantan a Amazon en España, llaman a usuarios y dicen que tienen cobros de 190 euros

En España, ciberdelincuentes se hacen pasar por Amazon para robar datos de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una nueva estafa telefónica utiliza el nombre de Amazon para engañar a usuarios en España. Los ciberdelincuentes llaman a sus víctimas y les advierten de un supuesto cobro de entre 100 y 190 euros por la renovación de una suscripción. El objetivo es generar preocupación y conseguir que las personas faciliten sus datos personales, bancarios o códigos de verificación.

La compañía de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre esta modalidad de fraude, conocida como vishing, que consiste en utilizar llamadas telefónicas para suplantar la identidad de empresas legítimas. Los estafadores aprovechan el reconocimiento de marcas como Amazon para hacer que sus comunicaciones parezcan auténticas y convencer a los usuarios de que existe un problema con su cuenta.

PUBLICIDAD

La estrategia se basa en provocar una reacción inmediata. Al escuchar que se realizará un cargo elevado que no reconocen, muchas personas pueden intentar cancelar la operación o solicitar explicaciones. Esa respuesta es precisamente lo que buscan los delincuentes para prolongar la conversación y obtener información que les permita cometer un fraude.

Suplantan identidad de Amazon en España para robar datos de clientes mediante llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la estafa telefónica que suplanta a Amazon

El engaño comienza con una llamada en la que una persona o un sistema automatizado informa sobre una supuesta renovación de una suscripción de Amazon. Durante la comunicación, se menciona un importe de entre 100 y 190 euros que presuntamente será cargado en la cuenta bancaria del usuario.

PUBLICIDAD

La cifra busca llamar la atención de la víctima y generar una sensación de urgencia. Ante el temor de perder dinero, el usuario puede continuar la conversación para averiguar de qué servicio se trata o solicitar que se anule el supuesto pago.

Una vez que consigue captar su atención, el estafador puede intentar obtener información personal o financiera. Entre los datos que busca conseguir se encuentran números de tarjetas bancarias, contraseñas, códigos de verificación y credenciales de acceso a diferentes servicios.

Otra posibilidad es que el delincuente dirija a la víctima hacia una página web falsa que imita la apariencia de Amazon. Allí puede solicitar que introduzca sus datos con el pretexto de comprobar la cuenta o cancelar la renovación.

PUBLICIDAD

Ciberdelincuentes llaman a usuarios asegurando que pagarán 190 euros para ronavar una suscripción de Amazon. (Truecaller)

También puede pedir que instale un programa en el móvil o el ordenador para supuestamente solucionar el problema. Estas aplicaciones pueden permitir el acceso remoto al dispositivo y facilitar el robo de información.

Qué es el vishing y por qué resulta peligroso

El vishing es una modalidad de phishing que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas. A diferencia de otros fraudes que llegan mediante correos electrónicos o mensajes de texto, este método permite a los delincuentes interactuar directamente con sus víctimas y adaptar sus argumentos según las respuestas que reciben.

Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de bancos, empresas tecnológicas o plataformas de comercio electrónico. De esta manera, construyen una situación aparentemente legítima para conseguir que la persona confíe en ellos.

PUBLICIDAD

En el caso de la falsa renovación de Amazon, el principal recurso es la ingeniería social. Esta técnica consiste en manipular psicológicamente a los usuarios para que realicen acciones que normalmente evitarían, como compartir información confidencial o acceder a enlaces desconocidos.

Kaspersky advierte que una llamada inesperada relacionada con un pago debe tratarse con cautela, incluso cuando el interlocutor conoce el nombre de la compañía o proporciona información que parece creíble.

Los ciberdelincuentes usan la modalidad de vishing para engañar a usuarios de España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar la estafa de los falsos cobros de Amazon

Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante no actuar impulsivamente ante una llamada que advierte sobre un supuesto cargo bancario. Si se recibe una comunicación de estas características, lo recomendable es colgar y comprobar directamente si existe algún problema con la cuenta.

PUBLICIDAD

Estas son algunas medidas para protegerse:

Desconfiar de llamadas inesperadas: especialmente cuando informan de cargos, renovaciones de suscripciones o problemas con una cuenta.

No compartir información confidencial: ninguna llamada inesperada debe ser motivo para proporcionar contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación.

Contactar con Amazon por canales oficiales: si existe alguna duda sobre una suscripción o un pago, hay que consultar directamente la aplicación o la página web de la compañía.

No abrir enlaces sospechosos: los mensajes o páginas que llegan durante una llamada pueden conducir a sitios fraudulentos diseñados para robar información.

No instalar programas desconocidos: tampoco se debe permitir que un supuesto empleado acceda de forma remota al móvil o al ordenador.

Evitar decisiones apresuradas: los mensajes que utilizan el miedo a perder dinero buscan que la víctima actúe sin comprobar primero la información.

Expertos recomienda colgar la llamada si alguien que asegura ser de Amazon asegura que te cobrarán más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona ya ha facilitado sus datos bancarios, debe ponerse en contacto inmediatamente con su entidad financiera para bloquear la tarjeta o tomar las medidas necesarias. También conviene cambiar las contraseñas que puedan haber quedado expuestas.

La principal recomendación es comprobar cualquier supuesto cobro directamente desde los canales oficiales de Amazon. Una llamada telefónica no es suficiente para confirmar que existe una renovación pendiente o un cargo en la cuenta.