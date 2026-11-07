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Qué dice el acta policial por la que Wanda Nara pudo retirar a su hija a pesar de la protesta de Mauro Icardi

Los efectivos que acudieron al domicilio de Nordelta dejaron constancia del pedido de la menor de retirarse con su madre, tras asegurar que había sido golpeada y amenazada, y del diálogo con Icardi, quien invocó una orden judicial

El momento en que Mauro Icardi dialoga con los efectivos policiales que acudieron a su casa tras la denuncia (LAM)
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Un acta policial fechada el 6 de noviembre de 2026 consigna que la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi fue retirada del domicilio de su padre por la conductora tras pedir irse con su madre durante una intervención en el barrio La Isla de Nordelta, partido de Tigre. El documento fue difundido en redes sociales a través de la cuenta de SQP (América TV).

La intervención policial comenzó tras un aviso por presunta violencia infantil

Según el acta difundida, personal del Comando de Patrullas de Tigre recibió una comunicación del 911 alrededor de las 17 horas por una situación de posible violencia infantil en un lote del complejo Nordelta. Al llegar, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara, quien habría informado que su hija le había enviado mensajes a través de iCloud.

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El documento señala que la menor, de 11 años, le habría comunicado a su madre que su padre la había agredido físicamente, que permanecía en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado. La intervención se produjo en medio de una disputa familiar que, de acuerdo con el acta, incluía una disposición judicial sobre la permanencia de la niña con su progenitor hasta el 16 de noviembre.

Al arribar al domicilio, los policías indicaron que un hombre les respondió desde la puerta que no los autorizaba a ingresar. Minutos después, la menor salió de la vivienda llorando y se acercó a su madre, siempre según la reconstrucción incorporada al parte.

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Wanda Nara vs. Mauro Icardi
El acta policial del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en la Casa de los Sueños (Instagram SQP)
Wanda Nara vs. Mauro Icardi
El acta policial del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en la Casa de los Sueños (Instagram SQP)

El documento atribuye a la menor un pedido para retirarse del lugar

El acta registra que la niña se habría presentado sin calzado y con medias. También consigna que la niña pidió ser llevada con su madre y manifestó que su padre le había pegado y amenazado con ir a buscarla a la casa de Nara.

La menor expresó, de acuerdo con el texto difundido: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”. Esa declaración quedó asentada como parte del relato brindado ante los efectivos que llegaron al lugar.

La policía solicitó una ambulancia para evaluar a la menor. El parte señala que la niña refirió dolor en la cabeza y en la rodilla izquierda. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la atendió en el domicilio y, según la constancia, no detectó lesiones de gravedad que justificaran su traslado.

La profesional habría recomendado realizar una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Nara indicó entonces que su hija tenía una cirugía de meniscos programada para el mes siguiente, tal como figura en el acta.

Fotografía dividida con Wanda Nara a la izquierda, Mauro Icardi a la derecha y un documento impreso en la esquina inferior.
Wanda Nara y Mauro Icardi nuevamente envueltos en un escándalo

Mauro Icardi sostuvo que había una orden judicial vigente

Más tarde, los agentes dialogaron con Mauro Icardi, quien, según el documento, explicó que la menor quería retirarse luego de que él no le permitiera asistir a una reunión de adolescentes. El futbolista también habría dicho que no deseaba entregar las pertenencias de la niña debido a que existía una orden judicial que establecía que debía permanecer con él hasta el 16 de noviembre. En un video que difundió LAM (América TV), en el que solo se ven las piernas del futbolista, se lo escucha decir: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.

De acuerdo al acta, ante la consulta de uno de los efectivos sobre si deseaba quedarse con su padre o irse con su madre, la niña respondió: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”.

Tras esa manifestación, los policías trasladaron a Nara y a su hija al Destacamento Policial Villa La Ñata para dejar constancia de lo sucedido e invitar a la empresaria a brindar declaración. El parte fue fechado el 6 de noviembre de 2026 y lleva firmas atribuidas a los intervinientes.

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